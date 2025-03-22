Xiaomi CEO'sunun 6. kattan attığı karpuz patlamadı: İşte ilginç dayanıklılık testi

Xiaomi SU7 Ultra'nın kalbinde 93.7 kWh kapasiteli CATL batarya paketi yer alıyor. Çinli firma bu batarya sistemini, yalnızca dış etkilere karşı değil, aynı zamanda termal ve elektriksel risklere karşı da koruyan özel bir sistemle donatmış. Tüm bunlara ek olarak ultra yüksek mukavemetli çelik takviyeler ve aktif soğutma sistemi bataryayı dış etkenlere karşı korumayı amaçlıyor. Aerojel yalıtımı, yapay zeka destekli Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ve bulut tabanlı izleme gibi teknolojiler de mevcut.
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!