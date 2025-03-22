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    Xiaomi CEO'sunun 6. kattan attığı karpuz patlamadı: İşte ilginç dayanıklılık testi

    Xiaomi CEO'su, amiral gemisi elektrikli sedan SU7 Ultra'nın batarya dayanıklılığını kanıtlamak için adeta bir deney yaptı. Lei Jun, bir karpuzu şirket fabrikasının altıncı katından aşağı bıraktı.
    Xiaomi CEO'sunun 6. kattan attığı karpuz patlamadı: İşte o test Tam Boyutta Gör
    Xiaomi CEO'su Lei Jun, şirketin yeni elektrikli sedanı SU7 Ultra'nın batarya dayanıklılığını kanıtlamak için ilginç bir yola başvurdu. Deneyimli yönetici, şirket fabrikasının altıncı katından bir karpuzu aşağı attı. Ancak bu karpuz bildiğimiz türden bir karpuz değildi. Daha çok gri renkte metalik bir topa benziyordu. Bunun nedeni ise delinmelere, yırtılmalara ve aşınmalara karşı dayanıklı "kurşun geçirmez kaplama" ile kaplanmış olmasıydı.
    Xiaomi CEO'sunun 6. kattan attığı karpuz patlamadı: İşte o test Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan videoda karpuzun yere çarptıktan sonra parçalanmak yerine sağlam kaldığını görüyoruz. Aynı zamanda Xiaomi SU7 Ultra'nın bataryasında da kullanılan bu kaplama, olası bir kaza anında bataryanın zarar görmesini engelliyor. Gerçekten de videoda karpuz adeta bir çelik top gibi davranıyor ve çarpmanın etkisiyle dağılmıyor. Hepsi bununla da sınırlı değil.

    Yüksek korumalı batarya sistemi

    Xiaomi SU7 Ultra'nın kalbinde 93.7 kWh kapasiteli CATL batarya paketi yer alıyor. Çinli firma bu batarya sistemini, yalnızca dış etkilere karşı değil, aynı zamanda termal ve elektriksel risklere karşı da koruyan özel bir sistemle donatmış. Tüm bunlara ek olarak ultra yüksek mukavemetli çelik takviyeler ve aktif soğutma sistemi bataryayı dış etkenlere karşı korumayı amaçlıyor. Aerojel yalıtımı, yapay zeka destekli Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ve bulut tabanlı izleme gibi teknolojiler de mevcut.

    Xiaomi CEO'sunun 6. kattan attığı karpuz patlamadı: İşte o test Tam Boyutta Gör
    Bataryanın 11 dakika gibi kısa bir sürede %10'dan %80'e şarj olabilmesi elektrikli araç kullanıcıları için büyük bir avantaj. Elektrikli sedanın tam dolu batarya ile 620 kilometreye kadar menzil sunduğunu belirtelim. Xiaomi, SU7 Ultra'ya gelen yoğun talep nedeniyle üretim hedeflerini yukarı çekti. Şirket, 2025 yılı için belirlediği üretim miktarını 300 binden 350 bine yükseltmiş durumda.
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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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