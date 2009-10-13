AMD-ATi: Benzersiz bir uygulama ile 3 haftada 4 yeni ekran kartı duyurduk!

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Radeon HD 5800 serisinden sonra bugün yaptığı tanıtım ile Radeon HD 5700 serisini satışa sunan AMD-ATi, yeni modellerinin yüksek satış başarısı elde edeceğinden emin. DirectX 11 destekli yeni modellerini 109$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunan firma, yeni nesil modelleriyle benzersiz bir uygulama içerisine girerek üç haftada dört yeni model tanıttıklarının altını çiziyor. An itibariyle Radeon HD 5750, 5770, 5850 ve 5870 modelleri pazarda olan firma farklı segmentler için dört yeni ekran kartıyla sektörde bir ilki gerçekleştirdiğini ve DirecX 11 arenasında grafik endüstrinin tek temsilcisi olduğunun altını çiziyor.

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstrinin tek GPU'lu en hızlı ekran kartlarına imza atan firma, Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modelleriyle DirectX 11 desteğini alınabilir seviyelere getiriyor ve 1 TeraFLOP üzerinde işlem gücü sunabilen, her ikisi de GDDR5 bellekli yeni modellerini 109$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuyor. Özellikle Radeon HD 5700 serisi firma adına oldukça kritik bir öneme sahip zira Nvidia'nın Fermi GTX ve Femi GTS modelleri yıl sona ermeden lanse edilse bile firmanın 2010'dan 100$ seviyesine (DX11 için) inmesi pek mümkün görünmüyor.

Radeon HD 5700 serisine ek olarak çalışmaları devam eden çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 58x0 x2 (kod adı Hemlock) ailesinin Kasım ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.