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AMD-ATi: Benzersiz bir uygulama ile 3 haftada 4 yeni ekran kartı duyurduk!

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi: Benzersiz bir uygulama ile 3 haftada 4 yeni ekran kartı duyurduk!
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Radeon HD 5800 serisinden sonra bugün yaptığı tanıtım ile Radeon HD 5700 serisini satışa sunan AMD-ATi, yeni modellerinin yüksek satış başarısı elde edeceğinden emin. DirectX 11 destekli yeni modellerini 109$'dan başlayan fiyatlarla satışa sunan firma, yeni nesil modelleriyle benzersiz bir uygulama içerisine girerek üç haftada dört yeni model tanıttıklarının altını çiziyor. An itibariyle Radeon HD 5750, 5770, 5850 ve 5870 modelleri pazarda olan firma farklı segmentler için dört yeni ekran kartıyla sektörde bir ilki gerçekleştirdiğini ve DirecX 11 arenasında grafik endüstrinin tek temsilcisi olduğunun altını çiziyor.

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle endüstrinin tek GPU'lu en hızlı ekran kartlarına imza atan firma, Radeon HD 5750 ve Radeon HD 5770 modelleriyle DirectX 11 desteğini alınabilir seviyelere getiriyor ve 1 TeraFLOP üzerinde işlem gücü sunabilen, her ikisi de GDDR5 bellekli yeni modellerini 109$ seviyesinden başlayan fiyatlarla kullanıma sunuyor. Özellikle Radeon HD 5700 serisi firma adına oldukça kritik bir öneme sahip zira Nvidia'nın Fermi GTX ve Femi GTS modelleri yıl sona ermeden lanse edilse bile firmanın 2010'dan 100$ seviyesine (DX11 için) inmesi pek mümkün görünmüyor.

Radeon HD 5700 serisine ek olarak çalışmaları devam eden çift grafik işlemcili ATi Radeon HD 58x0 x2 (kod adı Hemlock) ailesinin Kasım ayı içerisinde lanse edilmesi bekleniyor.


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Gt95 10 yıl
helal olsun ati kim tutar seni
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justbejust 10 yıl
reklam kokan sözler bunlar. acelesi olmayan nvidia kartları çıktıktan sonra oluşacak fiyat durumuna göre alış yapar.
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buraoca2 10 yıl
İşte GT300 beklemedekdeki amaç; Ati'nin fiyatlarda indirime gitmesi. Tabi bu indirim ülkemize ne zaman yansıyacak meçhul...
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Promity 10 yıl
O yüzden ederinin %25üstünde fiyatlar koymuş çok emin olmasın. Emine olur kalır sonra. Soran herkese söylüyorum zaten şu sıra 5xxx serisi kart alan 1-2 ay sonra ağlar ödediği fazla paraya. Gıdım gıdım arttırmış performası hakkaten inanamadım gözlerime fiyatları görünce


Çok eleştiriyorum kazıkçı dalavereci diye Nvidia yı ama adamlar gene iş yapıyor. ATİ test gösterip 512mb 4870 gazlarken millete gtx260 lar 896mb la 448bit geldi. Şimdi ise fermi gene aynı akıllılıkla yükselen bellek ihtiyacına karşılık 384bit ve 1.5gb olarak gelcek istisnasız yeter bi seviyeki orta üst seviye içinde aynı şeyi yapar tahminim rop vs birimleri kırpılmış gtx275 yerine. Kısacası olmadı ATİ sana kullanıcı dostu diyenleri kepaze ettin ilk fırsatta
En büyük uyanık sendin başından beri
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NemesisR3 10 yıl
daha 3 kart daha çıkarır ati,
5890
5850 x2
5870 x2

bide nvidia kartlar çıkıncada indirim yapar tadından yenmez
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fz18 10 yıl
AMD ve ATI başka söze gerek yok sanırım.
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TELESCOPE 10 yıl
evet bu sektörün en leri belli zaten
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JrMaster 10 yıl
@lavma
herkes zengin değil gt300 ü alsın adamlar oyunlardan cok sektörel işlere yöneldi söyledikleriyle öyle gösteriyor nvidia ati 4ever
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Ac1DBuRN 10 yıl
Cok kotu durumda yakalandi nvidia. Performans liderligini bile alsa fiyat/performans kartlarinda ati satis patlamasi yasicak gibi, rakipsiz cunku:)
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say me 10 yıl
bu kadar yeniliğin win7 nin ay sonunda çıkıyor olmasının etkisi büyük.Yeni işletim sistemi yeni sistem;kullanıcı psikolojisi bana göre budur.
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matttrak 10 yıl
Ati işi biliyor
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