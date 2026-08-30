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    CEO açıkladı: Xbox Helix projesi tek konsol olmayacak

    Xbox CEO’su Asha Sharma, Project Helix’in tek bir konsol olmayacağını açıkladı. Yeni nesil Xbox, PC oyun desteğinin yanı sıra farklı cihaz ve fiyat seçeneklerine sahip olabilir.

    CEO açıkladı: Xbox Helix projesi tek konsol olmayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un yeni nesil Xbox projesi Project Helix hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Xbox CEO’su Asha Sharma, Helix’in tek bir konsoldan oluşmayacağını ve bir cihaz ailesi olarak geliştirildiğini açıkladı.

    Birden fazla cihazdan oluşacak

    Xbox CEO’su Asha Sharma, BBC’ye verdiği röportajda Microsoft’un yeni nesil Xbox çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sharma, şirketin Project Helix kapsamında birden fazla cihazdan oluşan yeni nesil bir platform üzerinde çalıştığını söyledi.

    Microsoft, Project Helix’i ilk olarak mart ayında düzenlenen GDC etkinliğinde duyurmuştu. Şirket o dönemde yeni nesil Xbox konsolunun Xbox oyunlarının yanı sıra PC oyunlarını da çalıştıracağını ve geliştirme kitlerinin gelecek yıldan itibaren geliştiricilere ulaşacağını açıklamıştı.

    Sharma’nın son açıklaması ise Microsoft’un yeni nesil Xbox için Series S ve Series X benzeri farklı donanım seçenekleri sunabileceğine işaret ediyor. Şirket böylece farklı performans ve fiyat seviyelerine hitap eden cihazlarla daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedefleyebilir.

    Sharma, Helix’in farklı bir donanım seçeneğine sahip olup olmayacağı yönündeki soruya ise doğrudan yanıt vermedi. Ancak Microsoft’un kısa süre önce fiziksel oyunların dijital kopyalara dönüştürülmesini sağlayacak bir program duyurması, disk sürücüsüz modellerin de gündemde olabileceği iddialarını güçlendiriyor.

    Daha uygun fiyatlı seçenekler isteniyor olabilir

    CEO açıkladı: Xbox Helix projesi tek konsol olmayacak Tam Boyutta Gör
    Elbette kesin bir çıkarımda bulunmak şu aşamada çok erken olur ama yeni nesil Xbox’ın yalnızca performansa odaklanan bir konsol olmayacağı Sharma’nın açıklamalarından belli oldu. Küresel ölçekte bileşen ve donanım maliyetlerinin yükselmesi, elektronik ürünlerde fiyat artışlarını beraberinde getirirken Microsoft, yeni nesil konsollarda uygun fiyatlı seçenekler sunmanın yollarını arıyor olabilir.

    Zira Sharma, “Elbette performans sınırlarını zorlamaya devam edeceğiz. Sadece konsol oyunlarınızı değil, PC oyunlarınızı da konsolunuzda oynayabilme imkânından bahsetmiştik. Buna ek olarak, sektörün uygun fiyat ve verimlilik konusunda yenilikler yapmaya başlaması gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

    Şirketin bu yaklaşımı mevcut nesilde de görülmeye başlandı. Microsoft, Xbox Series S ve Series X modellerinin fiyatlarını yakın zamanda 150 dolara kadar artırdı. Bununla birlikte şirket, konsolları daha erişilebilir hale getirmek için Microsoft Store üzerinden Şimdi Al, Sonra Öde gibi ödeme seçeneklerini de devreye aldı.

    Sharma, haziran ayında yaptığı başka bir açıklamada da yeni nesil konsolların binlerce dolarlık maliyetlere ulaşmasının geniş kitleler açısından sürdürülebilir olmayacağına dikkat çekmişti.

    AMD ortaklığı dikkat çekiyor

    Project Helix’in bir cihaz ailesine dönüşeceğine ilişkin açıklama, Microsoft ile AMD arasındaki ortaklığı da yeniden gündeme getiriyor. İki şirket 2025 yılında birden fazla cihazı kapsayan stratejik ve çok yıllı bir ortaklık duyurmuştu. Bu kapsamda Microsoft’un yeni nesil Xbox konsolu da ortaklığın parçası olarak gösterilmişti.

    Bu nedenle AMD’nin Project Helix ailesindeki farklı cihazların geliştirilmesinde de rol üstlenmesi bekleniyor. Ayrıca üçüncü taraf üreticilerin kendi Project Helix cihazlarını piyasaya sürebileceği yönünde iddialar bulunuyor.

    Çıkış tarihi henüz net değil

    Project Helix’in ne zaman satışa çıkacağı ise halen belirsiz. Normal şartlarında yeni nesil konsolların kronolojik olarak 2027’de çıkması gerekiyor. Hatta AMD, 2027 yılında Microsoft’un yeni nesil Xbox’ının çıkışını desteklemeye hazır olacaklarının sinyalini vermişti. Ancak Xbox’ın yeni nesil çalışmalarından sorumlu başkan yardımcısı Jason Ronald, yılın başlarında Helix’in 2027’ye kadar alfa aşamasına bile ulaşamayabileceğini söylemişti. Tabii tüm bu söylemlere bellek krizi etrafında bakmak da gerekiyor.

    Xbox Project Helix özellikleri

    • Xbox ve PC oyun desteği
    • Özelleştirilmiş AMD SoC
    • Yeni nesil DirectX mimarisi
    • Gelişmiş ışın izleme ve yeni render yetenekleri
    • GPU Directed Work Graph Execution
    • AMD FSR Next uyumluluğu
    • Yeni nesil nöral görselleştirme (Neural Visualization)
    • Yeni nesil makine öğrenimi ölçeklendirme (ML Scaling)
    • Makine öğrenimi tabanlı çoklu kare üretimi (Multi-Frame Generation)
    • Işın ve yol izleme için ışın yenileme (Ray Regeneration)
    • Derin doku sıkıştırma (Deep Texture Compression)
    • Nöral doku sıkıştırma (Neural Texture Compression)
    • DirectStorage + Zstd desteği ile hızlı veri aktarımı

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 2 gün önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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