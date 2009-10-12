AMD-ATi: DirectX 11 destekli 20'den fazla oyun için çalışmalar sürüyor

AMD-ATi ve Nvidia arasındaki "DirectX" merkezli rekabette gerilim tırmanıyor. GeForce 8800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 10 destekli ekran kartlarını pazara sunan Nvidia, DirectX 10.1 ve DirectX 11 yarışında ise AMD-ATi'nin gerisinde kalmıştı. Tabii donanım tarafında yaşanan gerilim dozu yüksek rekabet yazılım tarafına da yansıyor ve iki dev donanım üreticisi oyun stüdyoları ile yakın ilişki içerisine girerek kendi ekran kartlarını ön plana çıkartmayı hedefliyorlar. TWIMTP programı ile stüdyo ilişkileri açısından AMD-ATi'ye kıyasla ciddi şekilde önde olan Nvidia, tamamiyle DirectX 11 destekli yeni nesil oyunların önümüzdeki 6-12 ay içerisinde çıkacağını öngörse de AMD-ATi, DirectX 11 destekli çok sayıda oyunun geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.
Şu an için sadece DirectX 11 güncellemesi hazırlanan Battleforge oyunu yeni nesil ekran kartlarının yeniliklerinden faydalanabiliyor olsa da AMD-ATi başta Dirt 2 olmak üzere geliştirme çalışmaları devam eden çok sayıda oyunun ve yeni oyun motorlarının hazırlık aşamasında olduğunu belirtiyor. Firmanın resmi dökümünanına göre farklı stüdyolar tarafından 20'nin üzerinde DirectX 11 oyunu için çalışmalar sürüyor. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ve Dirt 2 gibi her biri kendi türünün en başarılı yapımları arasında yer alması beklenen DirectX 11 destekli iki yeni yapımın yıl sona ermeden oyunseverlerin beğenisine sunulacağını belirten AMD-ATi, Alien vs.Predator ve Lord of the Rings Online gibi güçlü yapımlar ile Frostbite 2 gibi DX11 destekli oyun motorlarının ise 2010'da hazır olacağını belirtiyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
DX10'muş DX11'miş ben hala DX9 oynuyorum oyunları malum Windows XP en stabil işletim sistemi; Windows7 çıksın ozaman konuşalım DX11'i ama bu işinde bir sonu yok DX11.1 çıkar 1 sene sonra, 3 sene sonrada DX12; ama bu gidişle insanlar sadece Nvidia ve AMD-Ati 2 kutuplu grafik kartı pazarında birbirini yer burası da bir gerçek.
Ordaki patates oyunlarada ne para verirler anlamam, yılın top 10 una giricek oyunlara bassınlar parayı bascaklarsa.
yüksek çözünürlük,ful detay ve akışkan oyun için her defasında yeni bir ekran kartı ve yine bir dünya para.
en güzeli bir tane ps3 almak.hiiç dert yok tasa yok.
arkadaşım listede olmayan diğer 10 oyunun isminide yazda anlayalım ne gelicek ne gidecek,[>:]
3 Taneside zaten sadece engine DirectX 11 desteği sunacağı kesin olan oyunların ismi bile değil.
abra kadabra...
hatatat bi anda yokol....
nvidianın physc destekli oyunları gibi diyosun yani
Fermi'yi merakla bekliyoruz.
evet ati sağlam hazırlık yapmış
eğerki oyun yapımcıları 1600 shaderide %100 verimlilikle kullanırsa süper performans elde edilir.