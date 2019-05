AMD-ATi: DirectX 11 destekli 20'den fazla oyun için çalışmalar sürüyor

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi ve Nvidia arasındaki "DirectX" merkezli rekabette gerilim tırmanıyor. GeForce 8800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 10 destekli ekran kartlarını pazara sunan Nvidia, DirectX 10.1 ve DirectX 11 yarışında ise AMD-ATi'nin gerisinde kalmıştı. Tabii donanım tarafında yaşanan gerilim dozu yüksek rekabet yazılım tarafına da yansıyor ve iki dev donanım üreticisi oyun stüdyoları ile yakın ilişki içerisine girerek kendi ekran kartlarını ön plana çıkartmayı hedefliyorlar. TWIMTP programı ile stüdyo ilişkileri açısından AMD-ATi'ye kıyasla ciddi şekilde önde olan Nvidia, tamamiyle DirectX 11 destekli yeni nesil oyunların önümüzdeki 6-12 ay içerisinde çıkacağını öngörse de AMD-ATi, DirectX 11 destekli çok sayıda oyunun geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Şu an için sadece DirectX 11 güncellemesi hazırlanan Battleforge oyunu yeni nesil ekran kartlarının yeniliklerinden faydalanabiliyor olsa da AMD-ATi başta Dirt 2 olmak üzere geliştirme çalışmaları devam eden çok sayıda oyunun ve yeni oyun motorlarının hazırlık aşamasında olduğunu belirtiyor. Firmanın resmi dökümünanına göre farklı stüdyolar tarafından 20'nin üzerinde DirectX 11 oyunu için çalışmalar sürüyor. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ve Dirt 2 gibi her biri kendi türünün en başarılı yapımları arasında yer alması beklenen DirectX 11 destekli iki yeni yapımın yıl sona ermeden oyunseverlerin beğenisine sunulacağını belirten AMD-ATi, Alien vs.Predator ve Lord of the Rings Online gibi güçlü yapımlar ile Frostbite 2 gibi DX11 destekli oyun motorlarının ise 2010'da hazır olacağını belirtiyor.