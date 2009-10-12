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AMD-ATi: DirectX 11 destekli 20'den fazla oyun için çalışmalar sürüyor

9 yıl
21,6b
1
56
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi: DirectX 11 destekli 20'den fazla oyun için çalışmalar sürüyor
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AMD-ATi ve Nvidia arasındaki "DirectX" merkezli rekabette gerilim tırmanıyor. GeForce 8800 serisi ile endüstride ilk defa DirectX 10 destekli ekran kartlarını pazara sunan Nvidia, DirectX 10.1 ve DirectX 11 yarışında ise AMD-ATi'nin gerisinde kalmıştı. Tabii donanım tarafında yaşanan gerilim dozu yüksek rekabet yazılım tarafına da yansıyor ve iki dev donanım üreticisi oyun stüdyoları ile yakın ilişki içerisine girerek kendi ekran kartlarını ön plana çıkartmayı hedefliyorlar. TWIMTP programı ile stüdyo ilişkileri açısından AMD-ATi'ye kıyasla ciddi şekilde önde olan Nvidia, tamamiyle DirectX 11 destekli yeni nesil oyunların önümüzdeki 6-12 ay içerisinde çıkacağını öngörse de AMD-ATi, DirectX 11 destekli çok sayıda oyunun geliştirme aşamasında olduğunu açıkladı.

Şu an için sadece DirectX 11 güncellemesi hazırlanan Battleforge oyunu yeni nesil ekran kartlarının yeniliklerinden faydalanabiliyor olsa da AMD-ATi başta Dirt 2 olmak üzere geliştirme çalışmaları devam eden çok sayıda oyunun ve yeni oyun motorlarının hazırlık aşamasında olduğunu belirtiyor. Firmanın resmi dökümünanına göre farklı stüdyolar tarafından 20'nin üzerinde DirectX 11 oyunu için çalışmalar sürüyor. S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat ve Dirt 2 gibi her biri kendi türünün en başarılı yapımları arasında yer alması beklenen DirectX 11 destekli iki yeni yapımın yıl sona ermeden oyunseverlerin beğenisine sunulacağını belirten AMD-ATi, Alien vs.Predator ve Lord of the Rings Online gibi güçlü yapımlar ile Frostbite 2 gibi DX11 destekli oyun motorlarının ise 2010'da hazır olacağını belirtiyor.


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Amore 9 yıl
Bıktık artık bu Nvidia AMD-Ati kavgalarından; ben Nvidia'da kullandım Ati'de kullandım bazı zaman Ati ezdi bazı zaman Nvidia ezdi. Gönül ister ki başka üreticiler de girsin grafik pazarına(Matrox vardır bir ara) kızıştırsın piyasayı.
DX10'muş DX11'miş ben hala DX9 oynuyorum oyunları malum Windows XP en stabil işletim sistemi; Windows7 çıksın ozaman konuşalım DX11'i ama bu işinde bir sonu yok DX11.1 çıkar 1 sene sonra, 3 sene sonrada DX12; ama bu gidişle insanlar sadece Nvidia ve AMD-Ati 2 kutuplu grafik kartı pazarında birbirini yer burası da bir gerçek.
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barisdragon 9 yıl
Bence kes-pırt bir kart çıkartıp hepsini tokatlayacak. Türkiyenin prestiji diye reklam yapıyorlar kaç yıldır. Gizli tuttukları bir tasarımları olmalı bekleyelim görelim




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mamad 9 yıl
Ben s3'ten umutluyum.
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IgorStravinsky 9 yıl
ATI böyle küçük oyunlar yerine, sürekli oynanan online oyunlar (CS:S,TF2,COD4) yapan firmaların en azından biri ile anlaşsa bu listedeki 10 oyunu silip atar bence.
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KURSAD. 9 yıl
Evet Amd-Ati Bu sefer yogurdu üfleyerek yiyor. Sistemimi yenilemeyi düşünüyorum gtx 295 alcaktım neyse birazcık beklemekte yarar var .
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Promity 9 yıl
Buyrun bakalım şimdi geldi onun oyunu bunun oyunu dönemine nvidia yı kendi silahıyla vurcak şimdi amcam çirkeflik zamanı artık. Olan bize olcak x; oyunda nvidia af açamaz y; oyunda ati aa açamaz gelde kudurma ondan sonra. Nvidia da para savurma dönemi bitmiştir artık kerizde degil ya bunlar sponsor oldu , pyhsic dedi bilmem ne dedi fiyat düşürmedi ATİ daha fazla mal sattı tutmadı hesabı. GT300 hesaplı olursa hayırlı olsun.

Ordaki patates oyunlarada ne para verirler anlamam, yılın top 10 una giricek oyunlara bassınlar parayı bascaklarsa.
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simplethinks 9 yıl
geçmişe dönmek lazım dx10 çıktığına kim ne yazmıştı dx11 kart almak için beklemek lazım hemi oyunlar çıksın hemi Nvidianın kartları çıksın kim performansı ucuza satıyorsa onu alırız kimsenin babasının hayrına 50 usd fazla para veresi yok
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lastingend 9 yıl
dx11...dx12...dx13...
yüksek çözünürlük,ful detay ve akışkan oyun için her defasında yeni bir ekran kartı ve yine bir dünya para.
en güzeli bir tane ps3 almak.hiiç dert yok tasa yok.
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cihandark 9 yıl
Ben Genghis Khan Oyununu Gördüm ya O Yeter Bana Hemen 2 Adet 5870 Alıp Crossfire Yapcam :)
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CaSsErDoDo 9 yıl
bu listede yer alan oyunlar içinden en fazla 3 tanesi adam gibi oyun ki bu oyunlar çıkana kadar zaten oooooo piyasaya neler çıkar açıkçası 1 yıl içinde neler olacagını görücez şimdi birşey söylemek için erken
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DISTURBED 9 yıl

dodocan

bu listede yer alan oyunlar içinden en fazla 3 tanesi adam gibi oyun ki bu oyunlar çıkana kadar zaten oooooo piyasaya neler çıkar açıkçası 1 yıl içinde neler olacagını görücez şimdi birşey söylemek için erken

arkadaşım listede olmayan diğer 10 oyunun isminide yazda anlayalım ne gelicek ne gidecek,[>:]
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barisdragon 9 yıl
Oyunları beğenmeyenler, siz sponsor olun daha iyi oyunlar yapılsın hadi bakalım
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scutaro 9 yıl
dodocan

bu listede yer alan oyunlar içinden en fazla 3 tanesi adam gibi oyun ki bu oyunlar çıkana kadar zaten oooooo piyasaya neler çıkar açıkçası 1 yıl içinde neler olacagını görücez şimdi birşey söylemek için erken

3 Taneside zaten sadece engine DirectX 11 desteği sunacağı kesin olan oyunların ismi bile değil.
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cayber0034 9 yıl
oyunlara bak,en fazla 3-4 tanesi oynanan oyunlar,diğerlerini at cope.Allah bilir +20 development dedikleride sega atari oyunlarıdır(dx 11 uyumlu) :)
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multeci 9 yıl

cayber0034

oyunlara bak,en fazla 3-4 tanesi oynanan oyunlar,diğerlerini at cope.Allah bilir +20 development dedikleride sega atari oyunlarıdır(dx 11 uyumlu) :)


abra kadabra...
hatatat bi anda yokol....
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sulo61gun 9 yıl
@cayber0034
nvidianın physc destekli oyunları gibi diyosun yani
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mamad 9 yıl
Aylar önce ilk tasarım dx11 destekli gpu'ları oyun firmalarına göndermişti ati. O zamandan bir şeyler hazırladığı belli idi. Nvidia'nın gecikmesi ve dx11 ile yaptığı açıklamalar da bu konuda ati'nin ekmeğine yağ sürmek oldu.

Fermi'yi merakla bekliyoruz.
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sadtneverdie 9 yıl
sanki oyunları ati yaptırıyor ilginç yorumlar. oyunların çıkmasına daha var o zamana nvidia da akrtları cıkartmıs oalcak sankı dx11 lı oyunlar nvıdıa kartlarda calısmayacak. anlamadım kı atı nereden ekmek yemeye calısıyor.
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BlackBeasT 9 yıl
NVIDIA GT300 maketleriyle oynaya dursun :D ,ATi bu sefer dersini iyi çalışmış
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DISTURBED 9 yıl
CoolMnaiaC

NVIDIA GT300 maketleriyle oynaya dursun :D ,ATi bu sefer dersini iyi çalışmış

evet ati sağlam hazırlık yapmış

eğerki oyun yapımcıları 1600 shaderide %100 verimlilikle kullanırsa süper performans elde edilir.
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