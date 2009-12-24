AMD: ATi Radeon HD 4000 serisinin OpenCL performansı sınırlı

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ATi Radeon HD 4890

DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisinin pazara giriş yapmasıyla özellikle orta segmentte daha cazip bir hale gelen Radeon HD 4000 serisi için AMD sözcüsü Micah Villmow, kartların OpenCL performanslarının sınırlı olduğunu kabul etti ve şu an için bu durumu geliştirecek herhangi bir özel performans çalışması içerisinde olmadıklarını açıkladı.

ATi Radeon HD 5000 serisinin evet ama Radeon HD 4000 serisinin OpenCL için tasarlanmadığını belirten Villmow, ATi Radeon HD 4000 serisinde yerel donanım desteği tam olmadığı için Radeon HD 5000 serisinden farklı bir şekilde programlanması gerektiğini dile getirirdi. 2006 yılında tasarlanan ATi Radeon HD 4000 serisinin yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü OpenCL 1.0 (spesifikasyon çalışmaları 2008'de tamamlandı) için sınırlı performans sergileyebildiği belirtiliyor.