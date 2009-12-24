AMD: ATi Radeon HD 4000 serisinin OpenCL performansı sınırlı

ATi Radeon HD 4890
DirectX 11 destekli ATi Radeon HD 5000 serisinin pazara giriş yapmasıyla özellikle orta segmentte daha cazip bir hale gelen Radeon HD 4000 serisi için AMD sözcüsü Micah Villmow, kartların OpenCL performanslarının sınırlı olduğunu kabul etti ve şu an için bu durumu geliştirecek herhangi bir özel performans çalışması içerisinde olmadıklarını açıkladı.
ATi Radeon HD 5000 serisinin evet ama Radeon HD 4000 serisinin OpenCL için tasarlanmadığını belirten Villmow, ATi Radeon HD 4000 serisinde yerel donanım desteği tam olmadığı için Radeon HD 5000 serisinden farklı bir şekilde programlanması gerektiğini dile getirirdi. 2006 yılında tasarlanan ATi Radeon HD 4000 serisinin yukarıda bahsedilen nedenlerden ötürü OpenCL 1.0 (spesifikasyon çalışmaları 2008'de tamamlandı) için sınırlı performans sergileyebildiği belirtiliyor.
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Eğerki OpenCl ye ihtiyacınız vardıysa neden o zaman 48xx serisi bir kart aldınız.
Ati size kartı alırken bu desteği vaad ettide sözündemi durmadı.
tasarlanan tarih belli teknolojinin çıkış tarihi belli.
aldığınız tarihte belli ozaman neden bu gereksiz geyik muhabbeti.
Diğer bir konuda
Nvidia Physx desteği veriyor neden ati vermiyor çünkü tamamen ticari bir olay söz konusu takip edenler bilirler bundan bir kaç yıl önce ufak bir firma ekran kartlarına grafik hesaplamalarında yardımcı olması için bir kart geliştirmişti ve nvidia da bu düşünceyi ticari olarak değerli bulması nedeniyle firmayı satın alıp bu teknolojiyi kendi kartlarına entegre etmişti. Sonuçta lisansını kendi satın almış olduğu bir teknolojiyi rakip firmanın desteklemesine müsade etmeyeceği aşikar olduğuna göre bu konuda atinin ne gibi bir suçu olabilir.
sizin işinizde hangi teknoloji gerekli ise o kartı seçip alırsınız. allaha şükür okur yazar insan sayımız yeterli sayıda var ama okuduğunu idrak eden insan sayısı nedense bu sayısının epeyce altında.
Selametle.
valla ben baktım ki olacak gibi değil daha kimseyle tartışmaya girmeme kararı aldım.uzakdan izliyorum ve gülüyorum artık
Bunu bana burada kanıtlayan birçok arkadaşla karşılaştım. Çok haklısınız.
Open cl 2008 in basinda bitti tam olarak desteklenen programlar ise daha tam olarak yayginlasmadi. Amd tasarimini 2006 sonunda bitirdi.
Su anda 100 kisi bu seriden kullansa eminimki 90 ben bunu oyun icin aldim open cl den banane der. Kalan 10 kiside evet kesjnlikle olmasi gerek cu ku ben blue ray film vsvs seyler ile ugrasiyorum der.
Simdi neden cikipta gereksiz yere mantiksiz bir sekilde tartisiyorsunuz. Adam ne guzel belirtmis su an o kartlar icin ozel bir caba sergileyemeyiz alirken yukarida belirttigim gibi kac kisi open cl e. BAkarak bu kartlardan aldi madem ki destegi yok neden o zaman nvidia almadiniz. Nvidiada bu destek vardi ama onunkide sinirli sayida idi sanki bunu bilmiyormuydunuz ?
Simdi 5 serisinde var diyor. Gelecegi olup olmadigini bilmedigin bir hizlandirma icin milyondolarlik yatirimlari kim yapmak ister sizce ne kadar mantikli olur bu durum ?
Bu arada OpenCL'in ne olduğu hakkında şu kaynağı incelerseniz daha iyi şekilde yorumlayabilirsiniz :
turk.internet.com/...
yok standartlar 2008 de belirlenmiş uygulama yokmuş. uygulama çoğaldığında ne oalcak 48xx ler çöpe mi atılacak. bir firmaya yakın olmanızı anlarım ama her yaptıklarına onay vermenizde insanın sinirini bozuyor. nvidia physx i getirdiğinde böyle bir açıklama yapsa ne olacaktı? kaldı ki rakipleri bile yoktu.