AMD-ATi, Radeon HD 5870 X4 modelini mi hazırlıyor?

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Hem AMD-ATi hemde Nvidia, global ekonomideki resesyona pekte aldırış etmeden performans mücadelesinde öne geçebilecek yeni nesil grafik işlem birimleri için çalışmalarına devam ediyorlar. GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunarak geçtiğimiz Ağustos ayında rakibi ATi'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri alan Nvidia, GT300 kod adlı yeni GPU'sunu hazırlayarken AMD-ATi de RV770 ile gerçekleştirdiği sıçramayı devam ettirecek yeni GPU çözümlerine odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında lanse ettiği Radeon HD 4800 serisinin sergilediği performansla son kullanıcılar kadar rakibi Nvidia'yı da şaşırtmayı başaran AMD-ATi, Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarıyla birlikte yeniden performans liderliğini ele geçirmek istiyor. AMD çatısı altına girdikten sonra Nvidia'nın aksine yüksek performans segmentinde üretim maliyeti yüksek, verimliliği ise düşük GPU'lar yerine çift GPU'lu çözümler hazırlama kararı alan firma, Radeon HD 5800 serisi ile birlikte stratejisini bir adım daha ileri götürebilir.

Mevcut GPU üretim stratejisine göre, orta segmentte liderliğe oynayabilecek, nanometrik ilerlemede öncü ve teknolojik yeniliklere açık grafik işlemciler hazırlamayı ve yüksek performans segmenti için de bu GPU'ların çiftini kullanmaya karar veren AMD-ATi, Radeon HD 5800 serisinde çift GPU stratejisine ek olarak dünyanın ilk çift zarlı yani çift çekirdekli GPU'suna yer verebilir. 40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı nanometrik kazanımları değerlendirmeyi planlayan firma, Radeon HD 5870 X4 modelinde çift çekirdekli iki GPU kullanma yoluna gidebilir.

NordicHardware sitesinin haberine göre, uzunca bir süredir 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacakları ve DirectX 11 desteği sunacakları konuşulan Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarında tek çekirdekli, çift çekirdekli ve çift çekirdekli iki GPU olmak üzere üç farklı grafik işlemci konfigürasyonu kullanılacak. Tek çekirdekli RV870 modelinin HD 5870, çift çekirdekli R870'in HD 5870 X2 ve çift çekirdekli GPU'nun çiftine sahip olacak R800 modelinin ise HD 5870 X4 adı altında kullanıma sunulacağı belirtiliyor ama henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Peki ya teknik özellikler? GDDR5 bellek teknolojisine devam edileceği ve muhtemelen Hynix tarafından geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan 7Gbps'lik yüksek hızlı bellek yongalarını kullanılacağı öngörülen Radeon HD 5800 serisinin temsilcilerinden Radeon HD 5800 modelinde 50-60x TMU birimi, 1000-1200x paralel işlem birimi, Radeon HD 5870 X2 modelinde 100-120x TMU birimi, 2000-2400 paralel işlem birimi, çift çekirdekli çift GPU'ya sahip olacağı söylenen Radeon HD 5870 X4'de ise 200-240TMU birimi ve 4000-4800 paralel işlem birimi olacağı iddia ediliyor.

Haber içerisinde de belirttiğimiz gibi bu bilgiler şimdilik iddia aşamasında zira AMD-ATi cephesinden Radeon HD 5800 serisinin teknik detaylarıyla ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Kaynak; http://www.nordichardware.com/news,8615.html



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