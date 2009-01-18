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AMD-ATi, Radeon HD 5870 X4 modelini mi hazırlıyor?

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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202
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi, Radeon HD 5870 X4 modelini mi hazırlıyor?
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Hem AMD-ATi hemde Nvidia, global ekonomideki resesyona pekte aldırış etmeden performans mücadelesinde öne geçebilecek yeni nesil grafik işlem birimleri için çalışmalarına devam ediyorlar. GeForce GTX 285 ve çift grafik işlemcili GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunarak geçtiğimiz Ağustos ayında rakibi ATi'ye kaptırdığı liderlik koltuğunu geri alan Nvidia, GT300 kod adlı yeni GPU'sunu hazırlayarken AMD-ATi de RV770 ile gerçekleştirdiği sıçramayı devam ettirecek yeni GPU çözümlerine odaklanmış durumda.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında lanse ettiği Radeon HD 4800 serisinin sergilediği performansla son kullanıcılar kadar rakibi Nvidia'yı da şaşırtmayı başaran AMD-ATi, Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarıyla birlikte yeniden performans liderliğini ele geçirmek istiyor. AMD çatısı altına girdikten sonra Nvidia'nın aksine yüksek performans segmentinde üretim maliyeti yüksek, verimliliği ise düşük GPU'lar yerine çift GPU'lu çözümler hazırlama kararı alan firma, Radeon HD 5800 serisi ile birlikte stratejisini bir adım daha ileri götürebilir.

Mevcut GPU üretim stratejisine göre, orta segmentte liderliğe oynayabilecek, nanometrik ilerlemede öncü ve teknolojik yeniliklere açık grafik işlemciler hazırlamayı ve yüksek performans segmenti için de bu GPU'ların çiftini kullanmaya karar veren AMD-ATi, Radeon HD 5800 serisinde çift GPU stratejisine ek olarak dünyanın ilk çift zarlı yani çift çekirdekli GPU'suna yer verebilir. 40nm üretim teknolojisinin sağlayacağı nanometrik kazanımları değerlendirmeyi planlayan firma, Radeon HD 5870 X4 modelinde çift çekirdekli iki GPU kullanma yoluna gidebilir.

NordicHardware sitesinin haberine göre, uzunca bir süredir 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacakları ve DirectX 11 desteği sunacakları konuşulan Radeon HD 5800 serisi ekran kartlarında tek çekirdekli, çift çekirdekli ve çift çekirdekli iki GPU olmak üzere üç farklı grafik işlemci konfigürasyonu kullanılacak. Tek çekirdekli RV870 modelinin HD 5870, çift çekirdekli R870'in HD 5870 X2 ve çift çekirdekli GPU'nun çiftine sahip olacak R800 modelinin ise HD 5870 X4 adı altında kullanıma sunulacağı belirtiliyor ama henüz resmi herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Peki ya teknik özellikler? GDDR5 bellek teknolojisine devam edileceği ve muhtemelen Hynix tarafından geçtiğimiz aylarda duyurusu yapılan 7Gbps'lik yüksek hızlı bellek yongalarını kullanılacağı öngörülen Radeon HD 5800 serisinin temsilcilerinden Radeon HD 5800 modelinde 50-60x TMU birimi, 1000-1200x paralel işlem birimi, Radeon HD 5870 X2 modelinde 100-120x TMU birimi, 2000-2400 paralel işlem birimi, çift çekirdekli çift GPU'ya sahip olacağı söylenen Radeon HD 5870 X4'de ise 200-240TMU birimi ve 4000-4800 paralel işlem birimi olacağı iddia ediliyor.

Haber içerisinde de belirttiğimiz gibi bu bilgiler şimdilik iddia aşamasında zira AMD-ATi cephesinden Radeon HD 5800 serisinin teknik detaylarıyla ilgili olarak resmi herhangi bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.

Kaynak; http://www.nordichardware.com/news,8615.html

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murettep 10 yıl
4890 bile crysiste kasmazken 5870x4 ile hangi oyunu oynayacaksın?
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ilgezer 10 yıl
konu hort
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namigencan 10 yıl
baba intel Sivas (X58) chipsetli sistemi sundu atide Sivas (5870) gpulu ekran kartlarını sununca tam sivas platformu oluşur herhalde :D
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oRHaN07 10 yıl
Buda Hd5870 X8
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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KANUNI61 10 yıl
bencede ohaa derim de sanman boyle bir kart cıksın
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ßLacKLioN 10 yıl
atiden beklenir 4 ever amd-ati.
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darbelux 10 yıl
Vay anasını bu konuyu daha yeni görüyorum,

O değil de ben en çok kartın boyutlarını merak ediyorum, gerçi 40nm ile üretilirse çok sorun teşkil etmez. Ancak bu nereye kadar gidecek resmen .öpek dalaşına gidiyor bu iş.

"Al sana çift çekirdek"
"Al sana 4 çekirdek"
"Bana ha! Al sana ozaman 16 çekirdek"

vss...
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hakan_3838 10 yıl
uaaaaaaa
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: hakan_3838

uaaaaaaa

Bu şahıs sırf bu konuyu hortlatmak için üye olmuş
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QsquR 10 yıl
bu kart çıkarsa darbogaz olmaması içn 12 gb+ ram i7 975 ten aşası kurtarmaz heralde xD
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bestercan 10 yıl
Atinin öne geçtiği günleri görebilecekmiyiz
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St Batuhan 10 yıl
35. sayfaya gelmis (tabi bu forumda 3-5 sayfa falan olabilir) hay masallah nese rakamlara bakınca cidden inanılmaz bir güc gibi gözüküyor ama fiyat ne olucak en cok takılıcagım nokta bu ve acaba verimlilik nereye kadar sürücek ms falan umarım basarılı bir kart olur ama korkuyorum :(
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igneci 10 yıl
yokmu artıran x2,x4,x6 vsvs
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modifci 10 yıl
bütün oyunlar unreal motorundaki gibi tamamıyle bilgisayara optimizasyonlu olsaydı bırakın 4 çekirdekli kartları şuan 3850 le bütün oyunları full ayrlar ve aa fln açık oynardık yani demek istediğim şu donanımdan önce yazılıma destek verip daha sonra böle kartları çıkarırsanız daha iyi olur sayın amd-ati ceosu
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X Files 10 yıl
Haber doğrumudur yalan yani asparagas mıdır bilinmez ama 3. sayfaya kadar ATI nin fantezi yapmaya niyetli olduğunu söyleyenler çıksada aramızda genelde yorumlar daha fantastik olmuş doğrusu.

4 tane gpu nun bunlar 2 gerçek gpu üzerinde sanal zar ile x4 olarak olsun isterse ( q6600 ler gibi mesela ) isterse de gerçek 4 fiziksel gpu olsun bu gpular ne işe nasıl yarayacak. Yani iş yüklerini mi paylaştırmak amaç yoksa alternatif bir yazılım ile Nvidia nın pshyx ine benzer bir durumda CF yapmak yerine 4 gpu yu tek pcb üzerine oturtmak mı?

Tabi 2 gpu yu birbirleri ile haberdar etmek için kullanılan köprülerin sayısı artacak mı yoksa sanal gpular ( çekirdekler ) ile tek temi kalacak. Üretilen işlem gücü gerçekten mevcut arabirimler ile taşınabilecekler mi gibi gibi gibi ...

Önce dereyi görelim yukarıda yaptığım gibi saçma yorumlara hiç gerek yok. doğmamış çocuğa da don biçmek bana çok mantıklı gelmiyor. Ha doğacak gibi olsa neyse de x4 gpu nun haberlerde söylendiğine bakacak olursak babası ATI deniyor da daha ortada anne yok . :))


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natcenk 10 yıl
Far-Cry 9 çekirdekli işlemci var ;)
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