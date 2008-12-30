AMD-ATi'nin 2009 model ilk GPU'su RV740 olabilir

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Nvidia'nın GeForce GTX 2x5 serisi yeni ekran kartlarıyla merhaba diyeceğimiz 2009 için AMD-ATi'nin hazırlıkları devam eden ilk grafik işlemcisi RV740 olacak. Firmanın 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak yeni grafik işlemcisi aynı zamanda 2009'un AMD-ATi imzalı ilk grafik işlemcisi olacak.Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde anons edilmesi beklene GPU'nun olası detayları da gündeme gelmeye devam ediyor.

AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı RV740 için tasarım çalışmalarının bittiğini daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Nvidia'nın durumuna göre endüstrinin de ilk 40nm GPU'su olması da ihtimaller dahilinde yer alan yeni grafik işlem biriminin mevcut ürün gamında yer alan RV730 tabanlı Radeon HD 4600 serisinin yerini alması ve 100$ altı ekran kartı piyasasında dikkatleri üzerine çekmesi bekleniyor.

Orta segment için hazırlandığı ifade edilen RV740 GPU'sunun 640x paralel işlem birimine sahip olacağı ve GDDR5 bellek teknolojisini desteklediği belirtiliyor. 128 veya 256-bit'lik bellek veri yolu desteğine sahip olan grafik işlem biriminin 32x TMU ve 16x ROP birimleriyle donatılacağı da iddia edilirken bellek saat hızının 3600MHz (3.6GHz) seviyesinde olabileceği konuşulurken GPU hızına yönelik net bir bilgi bulunmuyor.

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran ayında lanse edileceği belirtilen RV740 GPU'su ile 40nm üretim teknolojisine geçiş yapacak olan AMD-ATi'nin yüksek satış rakamlarına ulaşmayı başardığı RV770 GPU'sunun yeni varyasyonlarını da RV740 GPU'sunu takip eden süreçte duyurulması beklenirken Nvidia da GT21x serisi grafik işlem birimleriyle 40nm üretim teknolojisine geçmeyi planlıyor.