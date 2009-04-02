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AMD-ATi'nin RV790'a ilişkin tasarım açıklaması ve hız aşırtma iddiası

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
12,2b
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30
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD-ATi'nin RV790'a ilişkin tasarım açıklaması ve hız aşırtma iddiası
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AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunmasıyla birlikte akıllarda merak uyandıran sorular da yanıt bulmaya başladı. AMD-ATi'nin şimdiye kadar hazırladığı tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çeken Radeon HD 4890 için saat hızları arttırılmış Radeon HD 4870 yönünde bazı yorumların olduğu biliniyor. Ancak daha yüksek saat hızlarına ek olarak hız aşırtma başarımıyla da dikkat çeken Radeon HD 4890, yerini aldığı HD 4870 modeline kıyasla güncellenmiş bir tasarıma sahip.

AMD-ATi tarafından yayımlanan bir dökümana göre daha yüksek saat hızları paralelinde daha yüksek hız aşırtma başarımı bazı değişiklikler yapılmış. Yapılan açıklamaya göre RV790'daki en önemli değişiklik olarak bypass kapasitörleri olarak ta bilinen "decoupling" kapasitörlerinin eklenmesi gösterilebilir. Bu kapasitörler ile elektrik devresinin bir kısmının diğer bir kısımdan ayrılması sağlanarak diğer devre elemanlarının neden olduğu parazitlenmenin engellenerek yaratacağı olumsuz etkinin önlenebilmesi amaçlanıyor.

Decoupling kapasitörleri ve diğer değişikliklerle birlikte RV770 GPU'sunu kıyasla transistör sayısı da artan ve 959 milyona ulaşan RV790 GPU'sunun güç verdiği HD 4890 modelinin yüksek hız aşırtma potansiyeli sunuyor olmasının arkasında da yapılan tasarım değişikliklerinin etkili olduğu belirtiliyor. AMD-ATi'ye göre kullanıcılar HD 4890 ile 1GHz ve daha üstü saat hızlarına ulaşabilecekler. Her ne kadar daha önce bazı diğer GPU'larda LN2 kullanılarak 1GHz üstü aşılmışsa da RV790 ile 1GHz GPU hızı yaygınlaşacak gibi görünüyor.

AMD-ATi'nin RV790'a ilişkin tasarım açıklaması ve hız aşırtma iddiası
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ersun25 10 yıl
ati bu piyasayı siler bence ama oyun yapımcıları oyunlarını genelde nvidia destekli üretiyor.
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KANUNI61 10 yıl
40 nm gecsinm hele bi
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honneur 10 yıl
aslında aynı malzemelerle yeniden pişirilmiş desek daha iyi olur. Araya hoş baharatlarda katılmış. Lezzetli birşeye benziyor :))
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Zero Limit 10 yıl
ati yi bu kadar hırslı ve kararlı görmemiştim hiç.
hakikaten ati beni de korkutmaya başladı.
yakın gelecekte piyasanın dengesi alt üst olabilir gibi görünüyor.
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sertacaygun 10 yıl
Referans tasarım rahat 1GHz görüyordu. IceQ, Palit vs. iyi olacaklar...
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winnerS 10 yıl
Serinin son kartı çok ateşli ve bir o kadarda serin geldi :) amd-ati yi kutluyorum :)
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Source 10 yıl
Kart beklediğim performansda çıktı fiyatıda fena değil (en azından nvidia gibi değil
) AMD-ATI'nin bir sonraki canavarlarını merakla bekliyorum
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max975 10 yıl
bakalım nasıl..
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natmaca 10 yıl
amd&ati her zaman yeniliklere kosuyor... copy edit paste yapanalr utansın :)
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VMTX 10 yıl
bence bu olay pehonom dan phenomII serisine geçiş gibi olmuş.ama güzel tebrikler amd.
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TELESCOPE 10 yıl
devamında fayda var güzelmi? güzel
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N-0NE 10 yıl
IceQ ve özel tasarımlarda rahat rahat 950 mhz 1 ghz sınırına ulaşılır bu kartla :)
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fatihcanery 10 yıl
oldukça iyi ,amd ve ati çoşuyor gibi :)
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Promity 10 yıl

40nm ye geçtiği zaman 1ghz hızlarını yaygınlaştırabileceği kanaatindeyim ATİ nin zira AMD phenomlarda 45nm ye geçildiğinde hava soğutma ile 4ghz i görmeye başlamıştı. Ayrıca bu kadar teknik bilgi vermesi kart hakkında çok güzel. Keşke şu soğutma tasarımınıda değiştirseydi.
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HiqhWoltage 10 yıl
Ancak LN2 ile 1GHZ hızı HD 4870 te yakalanıyorken,hava soğutmayla üstelik referans tasarımların bile bu hıza veya buna yakın hıza cıkabilmesi HD4890 ile ATI nin iyi iş cıkarttığının göstergesidir.HD 4870 ile HD 4890 cok benzer ama aynı değil!
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