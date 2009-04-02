AMD-ATi'nin RV790'a ilişkin tasarım açıklaması ve hız aşırtma iddiası

Tam Boyutta Gör

AMD-ATi'nin Radeon HD 4890 modelini kullanıma sunmasıyla birlikte akıllarda merak uyandıran sorular da yanıt bulmaya başladı. AMD-ATi'nin şimdiye kadar hazırladığı tek grafik işlemcili en hızlı ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çeken Radeon HD 4890 için saat hızları arttırılmış Radeon HD 4870 yönünde bazı yorumların olduğu biliniyor. Ancak daha yüksek saat hızlarına ek olarak hız aşırtma başarımıyla da dikkat çeken Radeon HD 4890, yerini aldığı HD 4870 modeline kıyasla güncellenmiş bir tasarıma sahip.

AMD-ATi tarafından yayımlanan bir dökümana göre daha yüksek saat hızları paralelinde daha yüksek hız aşırtma başarımı bazı değişiklikler yapılmış. Yapılan açıklamaya göre RV790'daki en önemli değişiklik olarak bypass kapasitörleri olarak ta bilinen "decoupling" kapasitörlerinin eklenmesi gösterilebilir. Bu kapasitörler ile elektrik devresinin bir kısmının diğer bir kısımdan ayrılması sağlanarak diğer devre elemanlarının neden olduğu parazitlenmenin engellenerek yaratacağı olumsuz etkinin önlenebilmesi amaçlanıyor.

Decoupling kapasitörleri ve diğer değişikliklerle birlikte RV770 GPU'sunu kıyasla transistör sayısı da artan ve 959 milyona ulaşan RV790 GPU'sunun güç verdiği HD 4890 modelinin yüksek hız aşırtma potansiyeli sunuyor olmasının arkasında da yapılan tasarım değişikliklerinin etkili olduğu belirtiliyor. AMD-ATi'ye göre kullanıcılar HD 4890 ile 1GHz ve daha üstü saat hızlarına ulaşabilecekler. Her ne kadar daha önce bazı diğer GPU'larda LN2 kullanılarak 1GHz üstü aşılmışsa da RV790 ile 1GHz GPU hızı yaygınlaşacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör