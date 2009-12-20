AMD Bulldozer işlemci ailesinin üretimine 2011'in ilk aylarında başlayacak

Tam Boyutta Gör

3.6GHz'de çalışan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisini ilk çeyrekte, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcisini ise ikinci çeyrekte lanse etmesi beklenen AMD, Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi için çalışmalarını sürdürüyor. Firmaya yakın kaynaklardan edinilen bazı bilgilere göre Bulldozer tabanlı ilk işlemciler için hacimli üretim 2011'in ilk yarısında başlayabilir. İlk olarak sunucu pazarı için hazırlanan Interlagos kod adlı yeni nesil Opteron işlemcilerde kullanılacak Bulldozer mimarisi, 12 ve 16 çekirdekli işlemcilere güç verecek.

AMD'nin Opteron 6000 serisi altında sunacağı Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler, 32nm High-K SOI teknolojisiyle üretilecekler. Öte taraftan AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı Zambezi işlemci ailesinin ise Opteron 6000 serisini takip eden birkaç ay içerisinde pazara sunulması bekleniyor. İki adet 128-bit FMAC kayar nokta birimine, çoklu izlek desteğine ve paylaşımlı bellek birimlerine (L2 ve L3) sahip olacak yeni işlemcilerin yenilikçi güç yönetim teknolojileriyle geleceği belirtiliyor. 8 çekirdekli modelleri de olacak Zambezi işlemci ailesinin 8 serisi çipetlerle uyumlu olması bekleniyor.