AMD Medusa Point APU'lar vites yükseltiyor: TSMC 2nm, 22 çekirdek ve dahası

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Tam Boyutta Gör AMD'nin yeni nesil mobil işlemcileriyle ilgili dikkat çekici bir sızıntı ortaya çıktı. Zen 6 mimarisine dayanan ve Medusa Point kod adını taşıyan APU'ların, tam 22 çekirdek sunacağı ileri sürülüyor. Şu an için 2026 yılına uzanan platform, TSMC'nin N2 (2nm) üretim süreci ile önemli bir adım olacak. İşte detaylar...

Mobil sistemler için dönüm noktası

Yeni sızdırılan bilgilere göre AMD, Medusa Point APU'lar için çekirdek sayısını büyük oranda artırmayı hedefliyor. Özellikle Ryzen 9 modelinde 22 çekirdekli bir yapı kullanılacak. Bu artış ise, AMD'nin masaüstü CPU mimarisinden alınan ek bir 12 çekirdekli CCD ile sağlanıyor. Ana 10 çekirdekli yongaya entegre edilen bu ikinci CCD, Zen 6 tabanlı mobil işlemcilerde daha önce görmediğimiz çekirdek sayılarını mümkün kılacak.

Ryzen 5 ve Ryzen 7 modellerine gelirsek, daha hibrit bir mimari söz konusu. Sızan bilgilere göre bu modellerde dört yüksek performanslı Zen 6 çekirdeğine ek olarak, dört verimlilik odaklı yoğun çekirdek ve iki adet ultra düşük güçlü çekirdek yer alacak. AMD böylece x86 dünyasında ilk kez Intel'in Core Ultra serisine benzer şekilde heterojen tasarıma geçiyor.

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Grafik tarafında ise Ryzen 9 Medusa Point APU’lar, sekiz RDNA 3.5+ işlem birimine sahip olacak. Bu yapı, daha önceki modellerdeki 12 CU'luk Radeon 890M ile kıyaslandığında yaklaşık %20–25 oranında daha düşük grafik performansı demek. Ayrıca Strix Point'teki 16 CU'luk yapı düşünüldüğünde, grafik tarafında Medusa Point'in daha düşük profilli bir çizgide kaldığı da söylenebilir. Ancak AMD, grafik gücünden ziyade CPU performansına odaklanarak çok çekirdekli yüklerde avantaj sağlamayı hedefliyor.

FP10 paket yapısı sayesinde yeni çekirdek düzenini daha büyük kalıp boyutlarıyla barındırmak mümkün olurken, enerji verimliliği de korunmuş olacak. Dolayısıyla özellikle ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarlar ve mobil iş istasyonları için kullanılacak diyebiliriz.

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