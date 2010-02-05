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AMD Bulldozer işlemcilerini 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Bulldozer işlemcilerini 32nm üretim teknolojisiyle hazırlıyor
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Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdeli Phenom II X6 işlemcilerini ikinci çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan AMD, yeni nesil çözümler için çalışmalarını sürdürüyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil işlemciler, 2011 başında pazara sunulmuş olacak. Ürün gamındaki güncel işlemcileri 45nm fabrikasyon süreciyle GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde üreten AMD, Bulldozer mimarisini temel alacak ilk işlemci modellerinde ise 32nm üretim teknolojisine geçiş yapacka. AMD tarihindeki en büyük mimari güncelleme olacağı söylenen ve temel çalışmaları 2005-2006 yıllarına kadar dayanan Bulldozer mimarisi için ilk örneklerin yılın ikinci yarısına doğru iş ortaklarına ve anakart üreticilerine yollanması bekleniyor.

Bulldozer tabanlı işlemcilerle birlikte AMD, Bobcat ve Fusion işlemcilerini de yıl içerisinde örneklendirmeyi planlıyor. Bobcat jenerasyonu ile ultra-düşük güç tüketimli (1 Watt ve altına inebilen) işlemciler hazırlaması ve netbook pazarına adım atması beklenen AMD, Fusion tabanlı işlemcilerinde ise endüstride ilk defa doğal tasarımlı melez işlemci (entegre grafik özellikli merkezi işlem birimi) tasarımlarını duyurmayı hedefliyor. Bilindiği üzere entegre grafik özellikli işlemcileri bir süredir pazarda olan Intel, şu an için doğal tasarıma geçmiş değil. 32nm işlemci zarını, 45nm entegre grafik birimiyle tek bir çatı altında sunan firma, doğal yapılı melez işlemci tasarımlarına Sandy Bridge mimarisiyle geçmeyi planlıyor ancak Sandy Bridge mimarisinin 2011 öncesinde hazır olması beklenmiyor.


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trakya1923 8 yıl
1 watt :||
Elektrk faturasında ciddi düşüşler yaşıcaz gibi geliyor:D
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toonjai 9 yıl
AMD kırbacı eline almış görünüyor :))) hadi hayırlısı . rekabet dima iyidir, özellikle biz kullanıcılar için ...
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toz-koparan 9 yıl
merak ettiğim yeni bir chipset, yeni pin yapısı ile mi kullanılacak Bulldozer işlemcisi??
mevcut soket mimarisi değişecekmi yoksa şimdikilerle uyumlu olurmu??
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CoreXXX 9 yıl
biraz geriden geliyor amd ancak süre biraz kısalmış. eskiden 2-3 yıldı gene buna şükür. ama yinede phenom II ler çok iyi fp ye sahip o yüzden piyasada tutunuyor. ah nerde o athlon 2500+ lü günler intelin 3 ghz lik işlemcilerine 1.83 ile nal toplatılan günler. hadi be amd senden o günleri bekliyoruz
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XivA 9 yıl
1 WATT :)
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Tolgá 9 yıl
2011 amdnin yılı olabilir
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hak_an 9 yıl
Oldukça güzel bir haber olmuş AMD ninde intel g,bi 32 nm geçmesi
oldukça güzel biz son kullanıcılar açışında rekebet herzaman daha
üst ürünler ve uygun fiyatlar demek bu arada doğal yapılı melez işlemcilerde
oldukça ilginç olacak gibi bakalım bekleyip göreceğiz....
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