AMD çift çekirdekli iki yeni işlemci hazırlıyor: Phenom II X2 560 ve 565

Tam Boyutta Gör

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011'de lanse etmesi beklenen AMD, güncel ürün gamını yeni modellerle genişletmeyi sürdürecek gibi görünüyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, çift çekirdekli Phenom II X2 ailesini yüksek çalışma frekansına sahip iki yeni model ile güncelleyecek gibi görünüyor. Her ikisi de 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan yeni işlemcilerden Phenom II X2 560 modelinin 3.3GHz'de, Phenom II X2 565 modelinin de 3.4GHz'de görev yapacağı bildiriliyor.

Saat hızları haricinde diğer özellikleri ortak olan yeni işlemcilerin her ikisi de1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacaklar. Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 belleklerle kullanılabilecek çift çekirdekli yeni işlemcilerden, Phenom II X2 560 modelinin 2. çeyrekte, Phenom II X2 565 modelininse 3. çeyrekte lanse edilmesi beklenirken, satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.