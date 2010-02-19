AMD çift çekirdekli iki yeni işlemci hazırlıyor: Phenom II X2 560 ve 565

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisini 2011'de lanse etmesi beklenen AMD, güncel ürün gamını yeni modellerle genişletmeyi sürdürecek gibi görünüyor. Gelen yeni bilgilere göre firma, çift çekirdekli Phenom II X2 ailesini yüksek çalışma frekansına sahip iki yeni model ile güncelleyecek gibi görünüyor. Her ikisi de 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Soket AM3 formunda olan yeni işlemcilerden Phenom II X2 560 modelinin 3.3GHz'de, Phenom II X2 565 modelinin de 3.4GHz'de görev yapacağı bildiriliyor.
Saat hızları haricinde diğer özellikleri ortak olan yeni işlemcilerin her ikisi de1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacaklar. Soket AM3 anakartlarda DDR3 belleklerle, Soket AM2+ anakartlarda ise DDR2 belleklerle kullanılabilecek çift çekirdekli yeni işlemcilerden, Phenom II X2 560 modelinin 2. çeyrekte, Phenom II X2 565 modelininse 3. çeyrekte lanse edilmesi beklenirken, satış fiyatları hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
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Dünyada süpper işlemci üreten iki tane ülke var.bir abd, öbürü ise abd.Yani şunu demek istiyorum:Diğer gelişmiş ülkelerin hiçbirinden bunu yapacak eleman daha doğmadı.
Ha..nereye geleceğim:adam ister üretir, ister OC lar, ister kaldırır,İster fiyatını düşürür, ister bedava verir...piyasa bu..Alıp alamak senin beğenine kalmıştır.Mimarisi yoğurtlu mu?çarpan kilidi açık mı?güç tüketimi fazla mı? Öğren tabe.Ama daha iyisini, "optimum fayda" lı ürün istiyorsan söyle mühendislerine de onlar yapıp bütün dünyayı, bütün piyasayı lehine çevirsin.Ha sen yapamıyorsan öbür ülkeler yapsın.
O da mı yok? vah vah
Sizce Phenom2 2x alıp 4x yapan yada çekirdek arttıran diyelim yok mudur yani?Bence ihtimal, Athlon x3 alıp x4 yapanlarla aynı orandadır... ben sadece olası ihtimallerden bahsettim...
İyi de sonuçta bu AMD'nin kullanıcı sayısını arttırmıyor. İsteyen alıyor, istemeyen almıyor.
çünkü
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her ikisi de1MB Seviye 2 bellek kapasitesine ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacaklar.
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normalda0.5 mb yeni 512kn lık bir l2 bellek olması lazım bu işlemcilerin yoplam önbelleği 8 mb 555 yada 550 de 545 7 mb dı
bunlar mana 255 leri hatırlattı önklerında l2 ler 1 mb dı ben ce ya mimari deişmiş yada diğer çekirdeklerin önbelleklerini bu işlemcilere transver etmiş her iki durumdada 3 yada 4 çekirdek olamıyacaklar bence
Ayrıca şunuda belirteyim bazıları için yüksek saat hızlarıyla çıkan işlemciler genelde daha yüksek saat hızlarına daha rahat ulaşabileceği için birçok insan o/c yapmayı ilk planda düşünür,ancak bu kişiden kişiye değişir i7 975 alıpta overclock yapmayan adama kızmanın,dalga geçmenin bir anlamı yok.
hocam sen ne mübarek bi adamsın yaw.seni alnindan öpüyorum. çok doğru yorumlarda bulunuyorsun helal olsun. bu forumu uzun zamandır takip ediyorum meseleyi bu kadar derinden kavramış olan çok az üyeyle karşılaştım. bunların işi gücü laga luga.. ayrıca AMD iyidir. o olmasa İntel'e mahkum olurduk KAZIK fiyatlardan. F/P de kral AMD... Forever AMD...
Şimdi bu mimaride 4.5 Ghz bi işlemci çıksa; AMD o.c ile bizi kandırıyor mu diyeceksiniz. Size göre 3.1 Ghz işlemciden sonra 3.4 ün çıkması için illa mimari değişikliği şart mı????