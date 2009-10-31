AMD DirecX 11 destekli mobil GPU'larını Ocak ayında duyurmaya hazırlanıyor

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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk mobil GPU: Mobility Radeon HD 4860

Sadece bir ay içerisinde DirectX 11 destekli dört yeni ekran kartını pazara sunan AMD-ATi, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini de önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse ederek yılı en az beş yeni model ile kapamayı hedefliyor.Yüksek performans, performans ve orta segmenti hedef alan kartlarını takiben firma, Redwood ve Cedar kod adlarını taşıyan DirectX 11 destekli yeni GPU'larının güç vereceği giriş seviyesi ekran kartlarını da yeni yıl ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmayı planlarken, DirectX 11 destekli mobil GPU'ları da gündeminden düşürmüyor.

Mobility Radeon HD 4000 serisi ile birlikte dizüstü bilgisayar pazarındaki pozisyonunu güçlendiren AMD-ATi, gelen bilgilere göre Ocak ayı ile birlikte DirectX 11 destekli mobil GPU'larını lanse edebilir. Bilgisayar üreticileri tarafından doğrulanan bilgiye göre AMD-ATi, Ocak ayında muhtemelende Tüketici Elektroniği Fuarı 2010 ile birlikte taşınabilir bilgisayarlar için hazırlandığı grafik işlemcilerini tanıtacak ancak şu an için GPU'ların detayları ve hangi segmentleri hedef alacakları noktasında firma tarafından açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.