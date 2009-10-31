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AMD DirecX 11 destekli mobil GPU'larını Ocak ayında duyurmaya hazırlanıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD DirecX 11 destekli mobil GPU'larını Ocak ayında duyurmaya hazırlanıyor
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40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk mobil GPU: Mobility Radeon HD 4860

Sadece bir ay içerisinde DirectX 11 destekli dört yeni ekran kartını pazara sunan AMD-ATi, çift grafik işlemcili Radeon HD 5970 modelini de önümüzdeki birkaç hafta içerisinde lanse ederek yılı en az beş yeni model ile kapamayı hedefliyor.Yüksek performans, performans ve orta segmenti hedef alan kartlarını takiben firma, Redwood ve Cedar kod adlarını taşıyan DirectX 11 destekli yeni GPU'larının güç vereceği giriş seviyesi ekran kartlarını da yeni yıl ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmayı planlarken, DirectX 11 destekli mobil GPU'ları da gündeminden düşürmüyor.

Mobility Radeon HD 4000 serisi ile birlikte dizüstü bilgisayar pazarındaki pozisyonunu güçlendiren AMD-ATi, gelen bilgilere göre Ocak ayı ile birlikte DirectX 11 destekli mobil GPU'larını lanse edebilir. Bilgisayar üreticileri tarafından doğrulanan bilgiye göre AMD-ATi, Ocak ayında muhtemelende Tüketici Elektroniği Fuarı 2010 ile birlikte taşınabilir bilgisayarlar için hazırlandığı grafik işlemcilerini tanıtacak ancak şu an için GPU'ların detayları ve hangi segmentleri hedef alacakları noktasında firma tarafından açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.


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XivA 10 yıl
bu kartlar tr de sayılıyor mu? yani üzrindeki hariciyi çıkarıp bunu takabilirmiyiz.?
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bilalMW 10 yıl
Ati hızlı gidiyor. :)
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iscanthere 10 yıl
keşke toplama laptop diye bişey olsa diyorum bazen.
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Zero Limit 10 yıl
directx 9.0 ın ilk kaymaklarını ati, directx 10 un ilk kaymaklarını nvidia, directx 11 inde görüldüğü üzere ilk kaymaklarını ati yiyor.
bazen acaba gerçekten danışıklı dövüş mü diyeceğim geliyor.


haber için teşekkürler
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Furkán 10 yıl

iscanthere

keşke toplama laptop diye bişey olsa diyorum bazen.

Keşke..
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