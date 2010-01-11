AMD dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli mobil işlemciler hazırlıyor

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Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir röportajında AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, hızlı büyümenin dizüstü bilgisayar pazarından geçtiğini belirterek bir bakıma firmasının 2010 önceliklerini de gözler önüne sermişti. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, rakibi Intel ile daha sıkı mücadele edebilmek için masaüstü sistemlerden sonra dizüstü bilgisayarlar için de üç çekirdekli işlemciler sunmayı planlıyor.

Bilindiği üzere AMD şu an için tek ve çift çekirdekli mobil işlemcileriyle pazarda yer alıyor. Danube platform kapsamında Champlain kodlı dört çekidekli mobil işlemcilerini de lanse edecek olan firma, yıl ortasına doğru yine aynı platform kapsamında endüstride ilk defa üç çekirdekli x86 mobil işlemcilerini de tanıtacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak bu işlemciler aynı zamanada DDR3 bellek desteği de sunacaklar. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Arrendale işlemcilerine rakip olması beklenen üç çekirdekli mobil işlemcilerin detaylı model ve hız bilgileri ise henüz açıklanmadı.