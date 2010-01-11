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AMD dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli mobil işlemciler hazırlıyor

9 yıl
10,7b
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10
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dizüstü bilgisayarlar için üç çekirdekli mobil işlemciler hazırlıyor
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Geçtiğimiz haftalarda yayımlanan bir röportajında AMD tepe yöneticisi Dirk Meyer, hızlı büyümenin dizüstü bilgisayar pazarından geçtiğini belirterek bir bakıma firmasının 2010 önceliklerini de gözler önüne sermişti. Elimize ulaşan bilgilere göre firma, rakibi Intel ile daha sıkı mücadele edebilmek için masaüstü sistemlerden sonra dizüstü bilgisayarlar için de üç çekirdekli işlemciler sunmayı planlıyor.

Bilindiği üzere AMD şu an için tek ve çift çekirdekli mobil işlemcileriyle pazarda yer alıyor. Danube platform kapsamında Champlain kodlı dört çekidekli mobil işlemcilerini de lanse edecek olan firma, yıl ortasına doğru yine aynı platform kapsamında endüstride ilk defa üç çekirdekli x86 mobil işlemcilerini de tanıtacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak bu işlemciler aynı zamanada DDR3 bellek desteği de sunacaklar. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Arrendale işlemcilerine rakip olması beklenen üç çekirdekli mobil işlemcilerin detaylı model ve hız bilgileri ise henüz açıklanmadı.


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sotoxs 9 yıl
başka rakip yok bir intel bir amd öne geçer, geçinip giderler. yinede amd.
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bluemad 9 yıl
@sendemail
herhalde o dedigini seneye fusion ile birlikte yapacaklar , bende sabirsizlikla böyle bir atak bekliyorum amd den....
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sendemail 9 yıl
amd zahmet buyurmus,
ekselansları lutfedıp dızustune gelmıs...
,madem dızustune gelıorsun cıkart 3ghz 4 cekırdek boarda da göm atı 5870 i ,
5 sene tekel ol...
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sendemail 9 yıl
amd zahmet buyurmus,
ekselansları lutfedıp dızustune gelmıs...
,madem dızustune gelıorsun cıkart 3ghz 4 cekırdek boarda da göm atı 5870 i ,
5 sene tekel ol...
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CoreXXX 9 yıl
nihayet amd dizüstü pc pazarını farketti:))
listelerde sürekli intel görmekden gına geldi. zaten tekelci firma.
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dirokzan 9 yıl
mobil platformda bugüne kadar amd çözümleri hem performans hem de pazar payı bakımından çok geride kaldı intel e karşı.arada çok büyük fark var.amd nin adam gibi mobil cpu çıkarması gerekiyor.intel in üretmediği yenilik kalmadı buna karşın amd daha core2duo lara bile karşı bir çözüm sunamadı.intel i7 ler ile aldı başını gidiyor(performans açısından söylüyorum alınabilirlik konusunda intel kazıkları malum)
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Mertcan. 9 yıl
AMD nedense mobil platformda geri kaldı , bence masaüstü platformunda ilerlemişken bir de dizüstünde de atılımlar yapmaları şart , liderliğe yaklaşmaları ve rekabeti artırmaları lazım.
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HoLY.oNE 9 yıl
bununda 4.cekirdeği acılır demedi demeyin
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