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AMD düşük güç tüketimli ve DDR3 destekli Opteron işlemciler hazırlıyor

9 yıl
7,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD düşük güç tüketimli ve DDR3 destekli Opteron işlemciler hazırlıyor
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Magny Cours serisi altında hazırladuğu 8 ve 12 çekirdekli yeni nesil Opteron işlemcilerini 2010 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunmayı planlayan AMD, enerji verimli sunucu işlemcileri konusunda çalışmalarına devam ediyor. "Çekirdek Meydan Savaşları"nda AMD'ye avantaj sağlaması beklenen Magny Cours serisine ek olarak AMD, Lisbon kod adlı yeni bir Opteron modelini de tanıtacak.

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde anons edilmesi beklenen Lisbon kod adlı yeni Opteron işlemcisinin "enerji verimli" olacağı ve düşük güç tüketimiyle öne çıkacağı belirtilirken detaylı özellikleri henüz açıklanmış değil. Ancak gün ışığına çıkan bazı bilgilere göre AMD'nin Lisbon serisi Opteron ailesinde Soket C32 formuna geçmesi ve DDR3 bellek desteği sunmayı planlıyor.

Opteron 4000 serisi altında lanse edilmesi bekleyen ilk Opteron modelini takiben AMD'nin aynı seri altında, benzer TDP karakteristiğine sahip ancak daha yüksek frekanslı modeller duyurması da beklenebilir.


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sertacaygun 9 yıl
Şirketler için güzel haber...
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KANUNI61 9 yıl
konuya bak yorum lara bak ölmezse sanki opteron işlemci alacak adam ölmezssim merrak etme fanatiklere birşey olamadığını duydum :)))))
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sadtneverdie 9 yıl
önümüzdeki yılın ikinci çeyreğine kim öle kim kala :) tabii amd ertelemezse
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Jack-Sparrow 9 yıl
Amd'yi ilk çıktığında oldukça beğeniyordum fakat intel ne zaman i7'yi çıkardı işte o zaman tüm fikirlerim değişti :) Amd'ye bir daha bulaşmam.
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