AMD en hızlı Phenom II X4 işlemcisini 2010'da lanse edecek

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Bulldozer mimarisinin tasarım çalışmalarında sona yaklaşan ve yeni nesil işlemcilerini 2010'da örneklendirerek 2011'de pazara sunmayı planlayan AMD, Phenom II jenerasyonundan da vazgeçmiş değil. Phenom II X4 955 Black Edition ile endüstride ilk defa dört çekirdekli işlemcisi 7GHz barajını aşan AMD, en hızlı işlemcisi konumundaki Phenom II X4 965 Black Edition modelini Phenom II X4 975 Black Edition ile güncellemeyi planlıyor.

AMD'nin Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisiyle ilgili olarak ortaya atılan en önemli iddia, yeni işlemcinin Phenom II jenerasyonu için yapılması planlanan son revizyon güncellemesinin ilk temsilcisi olacağı yönünde. 3.6GHz'de çalışacak ve 8MB bellek kapasitesine sahip olacak dört çekirdekli Phenom II X4 975 Black Edition modelinin, 45nm üretim teknolojisindeki olgunlaşma süreci ve revizyon güncellemesiyle elde edilecek kazanımlara bağlı olarak 125 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olabileceği söylenirken, genel kanı işlemcinin C3 revizyonla ve 140 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla geleceği şeklinde.

Soket AM3 formunda olacak ve 1333MHz DDR3 bellek desteği ile gelecek olan Phenom II X4 975 Black Edition, Bulldozer serisi öncesinde AMD'nin dört çekirdekli son silahı olacak.

Çalışma frekansı en yüksek dört çekirdekli masaüstü işlemci olarak lanse edilmesi planlanan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisinin, yeni yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.