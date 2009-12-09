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AMD en hızlı Phenom II X4 işlemcisini 2010'da lanse edecek

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD en hızlı Phenom II X4 işlemcisini 2010'da lanse edecek
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Bulldozer mimarisinin tasarım çalışmalarında sona yaklaşan ve yeni nesil işlemcilerini 2010'da örneklendirerek 2011'de pazara sunmayı planlayan AMD, Phenom II jenerasyonundan da vazgeçmiş değil. Phenom II X4 955 Black Edition ile endüstride ilk defa dört çekirdekli işlemcisi 7GHz barajını aşan AMD, en hızlı işlemcisi konumundaki Phenom II X4 965 Black Edition modelini Phenom II X4 975 Black Edition ile güncellemeyi planlıyor.

AMD'nin Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisiyle ilgili olarak ortaya atılan en önemli iddia, yeni işlemcinin Phenom II jenerasyonu için yapılması planlanan son revizyon güncellemesinin ilk temsilcisi olacağı yönünde. 3.6GHz'de çalışacak ve 8MB bellek kapasitesine sahip olacak dört çekirdekli Phenom II X4 975 Black Edition modelinin, 45nm üretim teknolojisindeki olgunlaşma süreci ve revizyon güncellemesiyle elde edilecek kazanımlara bağlı olarak 125 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip olabileceği söylenirken, genel kanı işlemcinin C3 revizyonla ve 140 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımıyla geleceği şeklinde.

Soket AM3 formunda olacak ve 1333MHz DDR3 bellek desteği ile gelecek olan Phenom II X4 975 Black Edition, Bulldozer serisi öncesinde AMD'nin dört çekirdekli son silahı olacak.

Çalışma frekansı en yüksek dört çekirdekli masaüstü işlemci olarak lanse edilmesi planlanan Phenom II X4 975 Black Edition işlemcisinin, yeni yılın ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.


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VenomS 9 yıl
ben zaten bayadır kullanıyorum X3 720BE den devşirme X4 975 BE yi C2 rev ile 140W olarak kullanıyorum daha ne olsun bence X4 995'i çıkartmadan X4 serisini bitirmesin AMD
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Chris Brown 9 yıl
Oc yapmayanlar için yüksek hıza çıkarılmış çözümler her zaman piyasada yer bulacaktır.
Phenom II X4 ler genelde c2 revizyon 140W tdp ile geliyorlar , bu direk c3 revizyon ve 140W ile mi gelecekmiş ,? e c3 revizyonlar 125W değilmiydi ?

Şuanda en mantıklısı zaten X4 965 C3 alıp , 4.0GHz e oc lemek.
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dante38 9 yıl
AMD soketmi değiştiricek bunu öğrendiğim iyi oldu sistemi yeni sokete erteliyim.
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fx57 9 yıl
@Hobar, evet 6 çekirdekli Phenom II X6'lar ikinci çeyrekte gelecek ancak bizim haberdeki ifademiz dört çekirdekli Phenom II X4 serisi için :)
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Confusion 9 yıl
bu işlemci x2 6400+ gibi bişiy olur bence

standart kullanıcının paralı seviyesi için uygun olabilir ama oc ciler yanaşmayacaktır
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Hobar 9 yıl

fx57

@Hobar, evet 6 çekirdekli Phenom II X6'lar ikinci çeyrekte gelecek ancak bizim haberdeki ifademiz dört çekirdekli Phenom II X4 serisi için :)

iyi kıvırdın ha
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Hobar 9 yıl
Phenom II X4 975 Black Edition, Bulldozer serisi öncesinde AMD'nin son silahı olacak
. bulldozerden önce 6 çekirdekli phenom ii çıkmayacak mı?
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DISTURBED 9 yıl
amd biran önce bulldozer mimarisine ve yeni soket yapısına gecmeli.
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Trecc11 9 yıl
o.c uğraşmak istemeyenler için ideal bir seçim olabilir..
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