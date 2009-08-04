Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD: Entegre grafik özellikli Fusion işlemcileri 2011'de geliyor

9 yıl
7,5b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD: Entegre grafik özellikli Fusion işlemcileri 2011'de geliyor
Tam Boyutta Gör

2010 ile birlikte entegre grafik işlemcili Clarkdale işlemci ailesini endüstrinin beğenisine sunacak olan Intel'in aksine fikri en azından telaffuz eden ilk isim olarak AMD cephesinde bir süre daha beklenmesi gerekecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde entegre grafik özellikli Fusion işlemcileri için AMD'nin 22nm üretim teknolojisini bekleyeceği gündeme gelmiş ve bu gelişme tartışmaları da alevlendirmişti. Çünkü firma tarafından ilk defa 2006 yılında telaffuz edilen işlemci ailesinin 2012 civarı bir zaman dilimi içerisinde yani 6 yıllık bir süreç zarfında lanse edilecek olması rekabet adına firma adına önemli bir dezavantaj unsuru olabileceği düşünülüyordu. Ancak AMD cephesinde bu habere yönelik resmi açıklama geldi ve Fusion işlemcilerinin 32nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte 2011 yılında lanse edileceği açıklandı.

AMD'ye göre 2011, hem Fusion işlemci ailesi hem de 32nm üretim teknolojisi için doğru zaman. Zira en azından ilk etapta ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen Fusion mimarisi ile birlikte yonga seti ve anakart tasarımlarında da değişiklik olacağı için AMD bu konudaki ideal zaman diliminin 2011 olacağını düşünüyor. Bu arada son yapılan Analist Günü toplantısında yayınlanan en güncel yol haritasında olduğu gibi Fusion veya bir süre öncesine kadar Swift olarak isimlendirilen entegre grafik özellikli işlemcilerini LIano olarak tanımlayan AMD bu detayın da özellikle altını çiziyor. 2011 yılında hem entegre grafik özellikli işlemci çözümlerini hem de yeni nesil Bulldozer mimarisini duyurmayı hedefleyen AMD'nin 2010 yılı için neler planladığı ise cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.




Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mithrelios 9 yıl
@XxTRxX
cpu'ya entegre olan ekran karti değil ki ram'i olsun. ilk etapta gpu ve cpu iki zar olsa da birleştirilmiş şekilde üretileceklerdir, doğal entegre tasarima ise daha sonra geçeceklerdir tahminimce.
her durumda, ram olarak gpu sistem ramini olarak kullanilacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 9 yıl
bütün her şey içeri alıp köprülerden kurtulmayı planlıyolar heralde yoksa cpu içine konacak gpudan kime hayır gelicek. bence fazla önemsediler bu işi sanırım sadece prestij yarışına döndü artık bu yoksa amd sürekli köprü çıkartıyor daha yeni 785g lanse edildi neyse alanlara hayırlı olsun...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dante38 9 yıl
amd bu işde daha başarılı olur gibi ati ekrankartına karşı gma serisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 9 yıl
Bu ne arkadaş? Projeyi AMD çıkartıyor. Ürünü önce INTEL sürücek. Her halde teknolojik lisans anlaşması-ortaklığı(evlilik devam ediyor)yada AMDveINTEL 1 firma bizim için ikiye bölükler AVLANAN biziz. Koş intel koş amd ... senin cpudan benim ki... gibi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aktif Çamur 9 yıl
Demekki neymiş, az laf çok iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
yine 1 sene sonrası tabii erteleme olmazsa... bnde çok merak edıyorum amd 2010 ne yapacak açılacak çekirdekte kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
ilk telafuz eden amd ama ilk üreten intel olacak bari gizl saklayın be adamlar yasıl bir yönetim anlayışı anlamam 6 yıl olmuş bu konun bahsi geceli senden 2 yılsonra intel nasıl birşeydiyor bu ve adamlar amd den 1 gibi süre önce geciyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim