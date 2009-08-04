AMD: Entegre grafik özellikli Fusion işlemcileri 2011'de geliyor

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2010 ile birlikte entegre grafik işlemcili Clarkdale işlemci ailesini endüstrinin beğenisine sunacak olan Intel'in aksine fikri en azından telaffuz eden ilk isim olarak AMD cephesinde bir süre daha beklenmesi gerekecek. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde entegre grafik özellikli Fusion işlemcileri için AMD'nin 22nm üretim teknolojisini bekleyeceği gündeme gelmiş ve bu gelişme tartışmaları da alevlendirmişti. Çünkü firma tarafından ilk defa 2006 yılında telaffuz edilen işlemci ailesinin 2012 civarı bir zaman dilimi içerisinde yani 6 yıllık bir süreç zarfında lanse edilecek olması rekabet adına firma adına önemli bir dezavantaj unsuru olabileceği düşünülüyordu. Ancak AMD cephesinde bu habere yönelik resmi açıklama geldi ve Fusion işlemcilerinin 32nm üretim teknolojisine geçiş ile birlikte 2011 yılında lanse edileceği açıklandı.

AMD'ye göre 2011, hem Fusion işlemci ailesi hem de 32nm üretim teknolojisi için doğru zaman. Zira en azından ilk etapta ağırlıklı olarak dizüstü bilgisayarlarda kullanılması beklenen Fusion mimarisi ile birlikte yonga seti ve anakart tasarımlarında da değişiklik olacağı için AMD bu konudaki ideal zaman diliminin 2011 olacağını düşünüyor. Bu arada son yapılan Analist Günü toplantısında yayınlanan en güncel yol haritasında olduğu gibi Fusion veya bir süre öncesine kadar Swift olarak isimlendirilen entegre grafik özellikli işlemcilerini LIano olarak tanımlayan AMD bu detayın da özellikle altını çiziyor. 2011 yılında hem entegre grafik özellikli işlemci çözümlerini hem de yeni nesil Bulldozer mimarisini duyurmayı hedefleyen AMD'nin 2010 yılı için neler planladığı ise cevabı en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor.





