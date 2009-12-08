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AMD Larrabee için konuştu: CPU merkezli bir yaklaşımla GPU tasarlayamazsınız

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Larrabee için konuştu: CPU merkezli bir yaklaşımla GPU tasarlayamazsınız
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Intel'in yıllar süren çalışma ve planlanın da üzerine çıktığı iddia edilen yatırım bütçesiyle geliştirdiği Larrabee kod adlı GPU projesinde masaüstü ayağını şimdilik bilinmeyen bir geleceğe ertelemesi, AMD ve Nvidia'nın hisselerine olumlu etki ederken, AMD yaşanan gelişme hakkında ilk kez konuştu. Firmanın grafik operasyonlarından sorumlu halkla ilişkiler yöneticisi Dave Erskine konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Intel'in x86 işlemci çekirdeklerini kullanarak Pentium P54C tasarım programı kapsamında geliştirdiği Larrabee mimarisi için konuşan Erskine, GPU tasarımının zor bir iş olduğunu, var olan x86 çekirdeklerinin kullanıldığı CPU odaklı bir yaklaşımla GPU tasarlanamayacağını belirtti. PC pazarının yeni bir döneme doğru gittiğini ve sürdürülebilir yenilikçilik için görsel işlem teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Dave Erskine, başından beri takip ettikleri Larrabee projesinin, görsel işlem pazarının artan önemini doğrulayan bir diğer onay olduğunu söyledi.

Sadece CPU veya GPU ile endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verilemeyeceğini belirten Erskine, hem CPU hem de GPU üretimi için patent portföyüne sahip tek firma olduklarını (en. VIA da hem x86 CPU hem de GPU üretebiliyor), Fusion ile birlikte endüstrinin beklentilerine cevap verecek CPU+GPU çözümünü sunacaklarını belirtti.


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gerbay 9 yıl
arkadaşlar şimdi intel hybrid işlemcisinin içine GMA950 mi koyacak? tik - tak, tik - tak saatli bomba gibi patladı. adamların yeni yol haritası nasıl acaba? zaten tek zarda değil işlemcileri, zarları birleştirip tek paketde paketliyor. Gidip ATI den ya da nVidia dan zar olarak GPU alıp işlemcilerinin içine paketleseler bari de durumu kurtarsalar.. tik - tak, tik - tak ....
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ert-ek 9 yıl
AbsoluteZero ve XIII arkadaşlara bazı konularda katılıyorum. intel büyük firma fakat agresif davranıyor ve çok kar istiyor. amd ve nvidia bütçelerini korumalılar yoksa dükkanlarını kapatmak zorunda kalırlar.amd'nin teknolojik yenilikte intelden daha başarılı adımları vardı bundan 5-7 sene öncesini hatırlayalım.(ram kontrolcüsünü CPU'ya koymak,basit de olsa CPU-NB arası geniş band kullanmak gibi). dikkat edersek artık intel de amd nin yöntemine kaydırıyor tasarımlarını, çünkü artık insanlar araştırıp maliyet odaklı şeyler alıyor.
Konumuza tekrar dönersek, neden GPU destekli işlemler yapamıyoruz? çünkü hala uygun bir OS yok.gpu yu sadece oyun vb. görsel işlerde kullanıyoruz. ne zaman Microsoft GPU destekli bir OS hazırlar o zaman bakmışız ki 16 çekirdekli x86 yerine birden x2 bir GPU kullanmaya başlamışız! belki win8 de değil ama win9 GPU hızlandımalı gelebilir.hatırlayalım, bir üst düzey RAM üretici firma yetkilisi demişti ki, DDRlar varken DRR3 gerilimine ve hızına ulaşılmıştı ama i7 bellek kontrolcüsü en fazla 1,65 V sınırı koyunca piyasaya çıktı. vb. vb.
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CoolnQuiet 9 yıl
Gelsinger'in kellesinin gitmesinden belliydi zaten Larrabee'de çok kötü giden şeyler olduğu.
Bence intel bu kadar uğraşacağına, nvidia'yı satın alsa daha iyiydi.
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IUnknown 9 yıl
lareenbe yeni konsept intelin fusionları ise gelecek ay çıkacak. Zaten bu açıklama bunun destekliyor. Intel CPU içine GPU ları iç içe geçirmeye çalışmış ama yeterince performas alamamış görünüşe göre. Diğer türlü gpu cpu yana çalışmasını zaten gelecek ay görecez.
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honneur 9 yıl
Birde şunu düşün. Cpu içindeki gpu dan cpu da dilediği gibi faydalanabilecek. Video edit ve render işlemlerinde sadece cpu değil gpu nunda kullanılması ciddi anlamda performans kazandıracaktır. Nvidianın cuda sı sonuçta bu işi yapıyor amam dışardan. Bunun içerde ve çok daha performanslı olacağını varsayabiliriz...
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tokatli6061 9 yıl
gpu+cpu olayı son kullanıcılar olan bizlere bişeyler getirebilmesi için, bana göre, gpu'ların yüksek hesaplama yeteneğini, kullandığımız her yazılımın desteklemesi gerek. yani işletim sistemleri ve işletim sistemleri ile kullandığımız yazılımlar oyunlar vs. cpu'ya entegre edilmiş gpu'nun hesaplama gücünü kullanabilmeliki bizim için bu işlemciler anlamlı olsun. entegre gpu sayesinde teraflop seviyesinde işlem gücü sunan işlemci yapacaklar ama bu gücü belli programlar ile kullanabileceksem onboard VGA'lı işlemci almanın mantığı nedir? Ha belki çipset, dolayısıylada anakart fiyatları düşebilir? :)
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cihandark 9 yıl
Amd'nin Biti Kanlandı Tabiri Caiz ise Nvidia'da Kartları Çıkarmadı Bizde Saklandığımız Mağaradan Kafamızı Çıkaralım Az Delikanlılık Yapalım Ortada Kimseler Yokken Büyükleri Gördükmü Kaçarız Mağaramıza Diyorlar Herhalde :)
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Momo-Oz 9 yıl
intel nvidiayı satın alırsa asıl savaş o zaman başlar :D
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Batuist 9 yıl
tek yongada CPU+GPU yaklaşımı bana nedense hiç çekici gelmiyor.. belki üretim tekniğinin 20nm'lere düşmesiyle esas kullanışlılığını gösterecek bir teknolojidir ama bugün için pek cazip bir tarafı yok. aynı yongada hem cpu hem gpu daha çok güç çekecek daha fazla ısınacak dolayısı ile daha düşük hızlarda çalışacak vs. bugünün ob çözümleri kime yetmiyor.. belki 20nm üretim tekniği ile üretilirlerse daha küçük yongalarda daha düşük güç tüketen ve x86 mümarili işlemciye sahip akıllı telefonlar için geliştirilebilirler.. yada netbooklar için.. zaten o CPUnun yanında yanaşma gibi duran bir GPUdan hiçbir oyunsevere hayır gelmez..
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KuarkServerSystems 9 yıl
Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşmak lazım..

Intel bugün birçok endüstri standardını geliştiren firma.. USB, pci-x vb..

Intel'ın net karı Nvidianın, AMD+ATI ikilisinin toplam cirosundan fazla ki bu net kar hem ARGE hemde farbrika yatırımları çıktıktan sonraki net karı.. Larrabee Nvidia patentleri üzerine bir mantıkla üretilen bir sistemdi, Nvidia ile kapışında Intel neden Nvidia'ya bağımlı kalacağım deyip rafa kaldırmıştır, sonuçta hiç ekran kartı tasarlamamış bir firma tak diye başarılı bir ekran kartı yaratacak değil.. Nitekim Larrabee'nin çalışan mühendislik örnekleride IDF'te gösterildi, performans açısından başarılı değildi ama gösterildi.

Günümüz oyunları DirectX bağımlısı.. Direct-x kimin teknolojisi ? Microsoft.. Microsofta en çok parayı kazandıran kim? Intel.. Şimdi Intel farklı bir yapıda Direct-x teknolojisini kullanan bir ürün üretemezmi ? Intel'in ARGE mantığının 10 senelik bir zaman dilimine yayıldığını düşünürsek Larrabee'nin ortaya çıkmadan çok önce ARGE çalışmalarında olduğu anlaşılır. Peki şu anda ciddi bir ekran kartı için Intel uğraşmıyormudur?

Ekran kartları GDDR5 kullanıyor.. deli gibi çekirdekten oluşuyor.. Sonra Teraflop işlem güçleri ile göz dolduruyorlar.. Bugün Intel gibi bir dev ATI ve NVidia gibi ekran kartları üretemez diyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz. Bunu bir anda ortaya çıkaracaktır, ekran kartı piyasının marketi oyuncular ve oyuncularda karşılıklı atışmalara, laf sokmalara bayılıyorlar.. Intel bu ortama ürünü hazır olmadan bir daha girmeyecektir.. Aynı hatayı ikinci kez yapmaz.. Larrabee den bahsetmesine gerek bile yoktu ama nedense konuşma isteği duydu, Nvidia arkasından ne kadar konuştu intelin.. Neden konuştu? Korktuğundan konuştu tabiki..

Aha buraya yazıyorum.. Farklı bir yapıda, farklı bir mantıkla Direct-x kullanarak, ihtiyaç duyulduğunda işlemci çekirdeği görevi görecek, ihtiyaç duyulduğunda ekran kartı çekirdeği görecek bir sürü mini çekirdekten oluşan bir yapı ile karşımıza çıkacak intel. Bununda ilk adımını rahatlıkla görebilirsiniz, Sandy Bridge..
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Towarscke 9 yıl
Intel Larrabee icin, devre uzerinde 2 farkli zar kullanarak, devam etmek istiyordu ama x86'dan yolan cikan bir mantikla bunu yapmakta israrciydi..
AMD coktan islemciyi tasarlamis, ahanda bu da ilk goruntusu diye ekranin tam ortasina koymus.. Gorunuse gore hybrid mantigi ile calisan (yani yari x86) bir islemci yapmis... Tek zarda olayi bitirir AMD..
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sahafiec 9 yıl
AMD bu konuda daha avantajlı konumda görünüyor ama bakalım bu avantajı akıllıca kullanabilecek mi...
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XivA 9 yıl
amd den başkasının yapması zor. bence amd ati yi sırf bu yüzden aldı. yavaş yavaş cpu devri bitecek ama uzun vade de. intelinde nvidia yı alması kaçınılmaz bir son...
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