AMD Larrabee için konuştu: CPU merkezli bir yaklaşımla GPU tasarlayamazsınız

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Intel'in yıllar süren çalışma ve planlanın da üzerine çıktığı iddia edilen yatırım bütçesiyle geliştirdiği Larrabee kod adlı GPU projesinde masaüstü ayağını şimdilik bilinmeyen bir geleceğe ertelemesi, AMD ve Nvidia'nın hisselerine olumlu etki ederken, AMD yaşanan gelişme hakkında ilk kez konuştu. Firmanın grafik operasyonlarından sorumlu halkla ilişkiler yöneticisi Dave Erskine konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Intel'in x86 işlemci çekirdeklerini kullanarak Pentium P54C tasarım programı kapsamında geliştirdiği Larrabee mimarisi için konuşan Erskine, GPU tasarımının zor bir iş olduğunu, var olan x86 çekirdeklerinin kullanıldığı CPU odaklı bir yaklaşımla GPU tasarlanamayacağını belirtti. PC pazarının yeni bir döneme doğru gittiğini ve sürdürülebilir yenilikçilik için görsel işlem teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Dave Erskine, başından beri takip ettikleri Larrabee projesinin, görsel işlem pazarının artan önemini doğrulayan bir diğer onay olduğunu söyledi.

Sadece CPU veya GPU ile endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verilemeyeceğini belirten Erskine, hem CPU hem de GPU üretimi için patent portföyüne sahip tek firma olduklarını (en. VIA da hem x86 CPU hem de GPU üretebiliyor), Fusion ile birlikte endüstrinin beklentilerine cevap verecek CPU+GPU çözümünü sunacaklarını belirtti.