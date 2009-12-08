AMD Larrabee için konuştu: CPU merkezli bir yaklaşımla GPU tasarlayamazsınız

Intel'in yıllar süren çalışma ve planlanın da üzerine çıktığı iddia edilen yatırım bütçesiyle geliştirdiği Larrabee kod adlı GPU projesinde masaüstü ayağını şimdilik bilinmeyen bir geleceğe ertelemesi, AMD ve Nvidia'nın hisselerine olumlu etki ederken, AMD yaşanan gelişme hakkında ilk kez konuştu. Firmanın grafik operasyonlarından sorumlu halkla ilişkiler yöneticisi Dave Erskine konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Intel'in x86 işlemci çekirdeklerini kullanarak Pentium P54C tasarım programı kapsamında geliştirdiği Larrabee mimarisi için konuşan Erskine, GPU tasarımının zor bir iş olduğunu, var olan x86 çekirdeklerinin kullanıldığı CPU odaklı bir yaklaşımla GPU tasarlanamayacağını belirtti. PC pazarının yeni bir döneme doğru gittiğini ve sürdürülebilir yenilikçilik için görsel işlem teknolojilerine ihtiyaç duyulduğunu belirten Dave Erskine, başından beri takip ettikleri Larrabee projesinin, görsel işlem pazarının artan önemini doğrulayan bir diğer onay olduğunu söyledi.
Sadece CPU veya GPU ile endüstrinin ihtiyaçlarına cevap verilemeyeceğini belirten Erskine, hem CPU hem de GPU üretimi için patent portföyüne sahip tek firma olduklarını (en. VIA da hem x86 CPU hem de GPU üretebiliyor), Fusion ile birlikte endüstrinin beklentilerine cevap verecek CPU+GPU çözümünü sunacaklarını belirtti.
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Konumuza tekrar dönersek, neden GPU destekli işlemler yapamıyoruz? çünkü hala uygun bir OS yok.gpu yu sadece oyun vb. görsel işlerde kullanıyoruz. ne zaman Microsoft GPU destekli bir OS hazırlar o zaman bakmışız ki 16 çekirdekli x86 yerine birden x2 bir GPU kullanmaya başlamışız! belki win8 de değil ama win9 GPU hızlandımalı gelebilir.hatırlayalım, bir üst düzey RAM üretici firma yetkilisi demişti ki, DDRlar varken DRR3 gerilimine ve hızına ulaşılmıştı ama i7 bellek kontrolcüsü en fazla 1,65 V sınırı koyunca piyasaya çıktı. vb. vb.
Bence intel bu kadar uğraşacağına, nvidia'yı satın alsa daha iyiydi.
Intel bugün birçok endüstri standardını geliştiren firma.. USB, pci-x vb..
Intel'ın net karı Nvidianın, AMD+ATI ikilisinin toplam cirosundan fazla ki bu net kar hem ARGE hemde farbrika yatırımları çıktıktan sonraki net karı.. Larrabee Nvidia patentleri üzerine bir mantıkla üretilen bir sistemdi, Nvidia ile kapışında Intel neden Nvidia'ya bağımlı kalacağım deyip rafa kaldırmıştır, sonuçta hiç ekran kartı tasarlamamış bir firma tak diye başarılı bir ekran kartı yaratacak değil.. Nitekim Larrabee'nin çalışan mühendislik örnekleride IDF'te gösterildi, performans açısından başarılı değildi ama gösterildi.
Günümüz oyunları DirectX bağımlısı.. Direct-x kimin teknolojisi ? Microsoft.. Microsofta en çok parayı kazandıran kim? Intel.. Şimdi Intel farklı bir yapıda Direct-x teknolojisini kullanan bir ürün üretemezmi ? Intel'in ARGE mantığının 10 senelik bir zaman dilimine yayıldığını düşünürsek Larrabee'nin ortaya çıkmadan çok önce ARGE çalışmalarında olduğu anlaşılır. Peki şu anda ciddi bir ekran kartı için Intel uğraşmıyormudur?
Ekran kartları GDDR5 kullanıyor.. deli gibi çekirdekten oluşuyor.. Sonra Teraflop işlem güçleri ile göz dolduruyorlar.. Bugün Intel gibi bir dev ATI ve NVidia gibi ekran kartları üretemez diyorsanız kendinizi kandırıyorsunuz. Bunu bir anda ortaya çıkaracaktır, ekran kartı piyasının marketi oyuncular ve oyuncularda karşılıklı atışmalara, laf sokmalara bayılıyorlar.. Intel bu ortama ürünü hazır olmadan bir daha girmeyecektir.. Aynı hatayı ikinci kez yapmaz.. Larrabee den bahsetmesine gerek bile yoktu ama nedense konuşma isteği duydu, Nvidia arkasından ne kadar konuştu intelin.. Neden konuştu? Korktuğundan konuştu tabiki..
Aha buraya yazıyorum.. Farklı bir yapıda, farklı bir mantıkla Direct-x kullanarak, ihtiyaç duyulduğunda işlemci çekirdeği görevi görecek, ihtiyaç duyulduğunda ekran kartı çekirdeği görecek bir sürü mini çekirdekten oluşan bir yapı ile karşımıza çıkacak intel. Bununda ilk adımını rahatlıkla görebilirsiniz, Sandy Bridge..
AMD coktan islemciyi tasarlamis, ahanda bu da ilk goruntusu diye ekranin tam ortasina koymus.. Gorunuse gore hybrid mantigi ile calisan (yani yari x86) bir islemci yapmis... Tek zarda olayi bitirir AMD..