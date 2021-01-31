AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı

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AMD sunucu kanadına konumlandırdığı işlemcilerine geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2021 etkinliğinde kısa bir şekilde yer verilmişti. Yongaların temel özellikleri gün yüzüne çıktı.

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Milan kod adlı yeni sunucu işlemcileri Zen 3 mimarisini temel alırken 7 nm üretim sürecinden geçecek. 64 çekirdek 128 izlekli EPYC 7763’ün listenin başını çektiği yongalar yüksek önbellek kapasitesiyle de öne çıkıyor.

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Üst seviyede yer alan EPYC 7763’te 256 MB önbelleğe yer veren AMD yonga için 2.45-3.6 GHz’lik çalışma aralığı belirlemiş. İşlemci için çizilen TDP limiti ise 280 watt olarak paylaşılmış.

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Ayrıca Bkz. "Intel DG1 SDV kartı kısmen test edildi, PCB’si görüntülendi"

İşlemcilerin adlandırması ise bir hayli kafa karıştırıcı düzeyde. Masaüstü seçeneklerinde olduğu gibi basit bir mantığa oturtulamayan yongalar bu haliyle Intel’de de olduğu gibi monitör modelleriyle yarışıyor.

https://videocardz.com/newz/amd-3rd-gen-epyc-milan-full-specifications-confirmed

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