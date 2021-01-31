AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı

AMD sunucu kanadına konumlandırdığı işlemcilerine geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2021 etkinliğinde kısa bir şekilde yer verilmişti. Yongaların temel özellikleri gün yüzüne çıktı.İlginizi Çekebilir Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak
Milan kod adlı yeni sunucu işlemcileri Zen 3 mimarisini temel alırken 7 nm üretim sürecinden geçecek. 64 çekirdek 128 izlekli EPYC 7763’ün listenin başını çektiği yongalar yüksek önbellek kapasitesiyle de öne çıkıyor.
Üst seviyede yer alan EPYC 7763’te 256 MB önbelleğe yer veren AMD yonga için 2.45-3.6 GHz’lik çalışma aralığı belirlemiş. İşlemci için çizilen TDP limiti ise 280 watt olarak paylaşılmış.
Ayrıca Bkz. "Intel DG1 SDV kartı kısmen test edildi, PCB’si görüntülendi"
İşlemcilerin adlandırması ise bir hayli kafa karıştırıcı düzeyde. Masaüstü seçeneklerinde olduğu gibi basit bir mantığa oturtulamayan yongalar bu haliyle Intel’de de olduğu gibi monitör modelleriyle yarışıyor.
https://videocardz.com/newz/amd-3rd-gen-epyc-milan-full-specifications-confirmed Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten
Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?