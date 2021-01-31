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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı

    Kırmızı ekibin geçtiğimiz haftalarda duyurduğu 3. nesil EPYC işlemcilerinin detayları gün yüzüne çıktı. Ayrıca yongaların anlaşılması güç adlandırması da açıklandı.
    41 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı
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    AMD  sunucu kanadına konumlandırdığı işlemcilerine geçtiğimiz haftalarda düzenlenen CES 2021 etkinliğinde kısa bir şekilde yer verilmişti. Yongaların temel özellikleri gün yüzüne çıktı.

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    Milan kod adlı yeni sunucu işlemcileri Zen 3 mimarisini temel alırken 7 nm üretim sürecinden geçecek. 64 çekirdek 128 izlekli EPYC 7763’ün listenin başını çektiği yongalar yüksek önbellek kapasitesiyle de öne çıkıyor.

    AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı
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    Üst seviyede yer alan EPYC 7763’te 256 MB önbelleğe yer veren AMD yonga için 2.45-3.6 GHz’lik çalışma aralığı belirlemiş. İşlemci için çizilen TDP limiti ise 280 watt olarak paylaşılmış.

    AMD’nin 3. nesil EPYC Milan işlemcileri paylaşıldı
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    Ayrıca Bkz. "Intel DG1 SDV kartı kısmen test edildi, PCB’si görüntülendi"

    İşlemcilerin adlandırması ise bir hayli kafa karıştırıcı düzeyde. Masaüstü seçeneklerinde olduğu gibi basit bir mantığa oturtulamayan yongalar bu haliyle Intel’de de olduğu gibi monitör modelleriyle yarışıyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-3rd-gen-epyc-milan-full-specifications-confirmed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    19 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Spider_hip (Doğan Eray) 38 sn. ( Mesaj Silindi )
    Yuh amd, vur demiş öldürmüş. Zaten üst seviye ryzenler kendi başlarına Xeon'larla mücadele edebiliyordu misli misli düşük fiyatlara :) TDP'lerde harika.
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    T tokatli6061 (ismail durmus) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    64 çekirdek 128 izlekli sunucu işlemcisi 11. Nesil i9 8 çekirdek 16 izlekli işlemci ile benzer tdp de yani 😀😀
    1 Yanıt Yanıtla
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    6 6s 59 sn. ( Mesaj Silindi ) tokatli6061
    64 çekirdekli 3990x modeli tam yük altında 500w tüketimi yakalıyordu. Bahsettiğiniz yongaların biri 5ghz gibi hızlara yaklaşıyor, diğerinin cpuları 2.5ghz gibi aheste değerlerde çalışıyor. Saat hızı artırmak çoğu zaman enerji tüketimini katlayarak artıran bir hamle.
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    6 6s 24 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    64 çekirdekli modeller ilgi odağı ve fetiş objesi olmanın ötesinde çok fazla tercih edilen ürünler değiller. Bunun en önemli sebebi AMD'nin diğer ürünlere göre çok yüksek fiyatlandırması sanırım, üstüne saat hızı ve cpu başına düşen kanal sayısı azalıyor. Bu yüzden 32-48 çekirdekler ile kurulumlar daha fazla tercih ediliyor. Süper bilgisayarda yer ihtiyacı önemlidir mesela buna rağmen 32-48 kullanıldığını internetten incelemiştim.
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