MediaTek diken üstünde: TSMC'nin 2nm maliyetleri artıyor

TSMC'nin 2nm maliyetleri artıyor
Kaçıranlar için MediaTek'in Dimensity 9600 üzerinde çalıştığı biliniyor, ancak bu modelin tek bir varyantla mı yoksa Qualcomm'un benimsediği gibi çift yonga üzerinden mi sunulacağı kesinleşmiş değil. Sızıntılara göre kararsızlığın sebebi yalnızca teknik kararlar değil, TSMC'nin 2nm wafer maliyetlerindeki artış üreticileri farklı dağıtım planları geliştirmeye itiyor.
Paylaşılan bilgilere göre MediaTek, 2nm'de ilk tasarım aşamasını tamamladı ve 2026 için tek amiral gemisi çözümü hazırlıyor. Buna rağmen TSMC'nin yüksek maliyetli N2P süreci, şirketi daha düşük frekanslı, GPU'su kırpılmış bir ikinci varyant geliştirmeye zorlayabilir. Sızıntılarda, akıllı telefon üreticilerinin önümüzdeki yıl Apple'ın ürün isimlendirmesine benzer bir dörtlü model yapısına geçmeyi planladığı söyleniyor.
Bu yapı, MediaTek'in daha geniş fiyat bandına hitap eden iki farklı Dimensity 9600 varyantını değerlendirmesi için ek bir zemin oluşturabilir. Eğer çift çipset planı hayata geçerse, daha uygun fiyatlı sürümün LPDDR5X bellek desteğiyle sınırlanacağı, üst modelin ise mevcut teknik çizgisini koruyacağı belirtiliyor.