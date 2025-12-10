MediaTek diken üstünde: TSMC'nin 2nm maliyetleri artıyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör MediaTek, bildiğiniz gibi Dimensity serisi işlemcileri ile pazarda büyük bir ivme yakaladı. Yakın tarihte tanıtılan Dimensity 9500 ise, TSMC'nin 3nm süreci ve iyileştirmelerle akıllı telefonlarda gördüğümüz en iddialı çiplerden biri konumunda.

TSMC'nin 2nm maliyetleri artıyor

Kaçıranlar için MediaTek'in Dimensity 9600 üzerinde çalıştığı biliniyor, ancak bu modelin tek bir varyantla mı yoksa Qualcomm'un benimsediği gibi çift yonga üzerinden mi sunulacağı kesinleşmiş değil. Sızıntılara göre kararsızlığın sebebi yalnızca teknik kararlar değil, TSMC'nin 2nm wafer maliyetlerindeki artış üreticileri farklı dağıtım planları geliştirmeye itiyor.

Paylaşılan bilgilere göre MediaTek, 2nm'de ilk tasarım aşamasını tamamladı ve 2026 için tek amiral gemisi çözümü hazırlıyor. Buna rağmen TSMC'nin yüksek maliyetli N2P süreci, şirketi daha düşük frekanslı, GPU'su kırpılmış bir ikinci varyant geliştirmeye zorlayabilir. Sızıntılarda, akıllı telefon üreticilerinin önümüzdeki yıl Apple'ın ürün isimlendirmesine benzer bir dörtlü model yapısına geçmeyi planladığı söyleniyor.

Bu yapı, MediaTek’in daha geniş fiyat bandına hitap eden iki farklı Dimensity 9600 varyantını değerlendirmesi için ek bir zemin oluşturabilir. Eğer çift çipset planı hayata geçerse, daha uygun fiyatlı sürümün LPDDR5X bellek desteğiyle sınırlanacağı, üst modelin ise mevcut teknik çizgisini koruyacağı belirtiliyor.

