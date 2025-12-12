Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a taşınabilir

Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a gelebilir
Kaçıranlar için Exynos 2600 için geliştirilen HPB (Heat Pass Block) çözümü, soğutma konusunda alışılmış düzeni önemli ölçüde değiştiriyor. Bakır tabanlı ısı bloğunun işlemciyle doğrudan temas etmesi, ısıyı yongadan daha hızlı uzaklaştıran bir mekanizma oluşturuyor. Bu yaklaşım, Samsung’'un iç testlerine göre önceki Exynos nesillerine kıyasla ortalama yüzde 30 daha serin bir çalışma ortamı sağlıyor.
Özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yüksek güç tüketimi, Samsung'un HPB yaklaşımına olan ilgiyi artırıyor. Testlerde 19,5W seviyesine kadar çıkan güç tüketimi, Apple A19 Pro'nun aynı senaryoda 12,1W’da kalmasıyla eleştiri almıştı. Bu farkın temel nedeni ise, Qualcomm'un altı performans çekirdeğini yüksek frekansta çalıştırma stratejisi.
Exynos 2600'ün final çekirdek düzeni henüz netleşmiş değil. Ancak sızan erken bir dahili testte, yonganın ana çekirdeğinin Snapdragon 8 Elite Gen 5’in performans çekirdeklerinden yalnızca yüzde 4,6 daha yüksek frekansta çalıştığı görülmüştü. Bu durum, Samsung'un verimlilik odaklı bir frekans politikası izlediğine işaret ediyor. Bu nedenle HPB'nin Qualcomm gibi yüksek frekans baskısıyla ısınan çiplerde ciddi bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla Samsung’un bu teknolojiyi sektöre açma hedefi, paketleme tarafında yeni bir rekabet alanı oluşturabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: