Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a taşınabilir

    Exynos 2600'ün bakır tabanlı Heat Pass Block çözümü, ortalama yüzde 30 daha düşük sıcaklık sağlayan yapısıyla Apple ve Qualcomm'un radarına takıldı. İşte detaylar...

    Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a taşınabilir Tam Boyutta Gör
    Samsung'un Exynos 2600 ile birlikte tanıttığı bakır tabanlı Heat Pass Block yapısı, şirketin yıllardır eleştirilen ısı yönetimi sorunlarına çözüm getirmeye hazırlanıyor. Son olarak Exynos 2600'e sayılı günler kala, Heat Pass Block yapısının daha fazla üretici tarafından kullanılması planlanıyor. Şirketin ilk müşterileri ise Apple ve Qualcomm olabilir.

    Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a gelebilir

    Kaçıranlar için Exynos 2600 için geliştirilen HPB (Heat Pass Block) çözümü, soğutma konusunda alışılmış düzeni önemli ölçüde değiştiriyor. Bakır tabanlı ısı bloğunun işlemciyle doğrudan temas etmesi, ısıyı yongadan daha hızlı uzaklaştıran bir mekanizma oluşturuyor. Bu yaklaşım, Samsung’'un iç testlerine göre önceki Exynos nesillerine kıyasla ortalama yüzde 30 daha serin bir çalışma ortamı sağlıyor.

    Exynos 2600'ün özelliği Apple ve Qualcomm'a taşınabilir Tam Boyutta Gör
    Ancak bu yapı sadece Samsung'un kendi ürünleriyle sınırlı kalmayabilir. Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung Foundry, HPB paketleme teknolojisini üçüncü taraf üreticilere de sunmayı planlıyor. Bu kapsamda Apple ve Qualcomm'un teknolojiyle ilgilendiği söylentiler arasında.

    Özellikle Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yüksek güç tüketimi, Samsung'un HPB yaklaşımına olan ilgiyi artırıyor. Testlerde 19,5W seviyesine kadar çıkan güç tüketimi, Apple A19 Pro'nun aynı senaryoda 12,1W’da kalmasıyla eleştiri almıştı. Bu farkın temel nedeni ise, Qualcomm'un altı performans çekirdeğini yüksek frekansta çalıştırma stratejisi.

    Exynos 2600'ün final çekirdek düzeni henüz netleşmiş değil. Ancak sızan erken bir dahili testte, yonganın ana çekirdeğinin Snapdragon 8 Elite Gen 5’in performans çekirdeklerinden yalnızca yüzde 4,6 daha yüksek frekansta çalıştığı görülmüştü. Bu durum, Samsung'un verimlilik odaklı bir frekans politikası izlediğine işaret ediyor. Bu nedenle HPB'nin Qualcomm gibi yüksek frekans baskısıyla ısınan çiplerde ciddi bir avantaj sağlayabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla Samsung’un bu teknolojiyi sektöre açma hedefi, paketleme tarafında yeni bir rekabet alanı oluşturabilir. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tarihi geçmiş ayran içersek ne olur en iyi b suv bu numarayı arama izniniz yok maison francis kurkdjian grand soir bargello aradığınız kişi şu an görüşme kabul etmiyor vodafone

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Infinix Akıllı 9
    Infinix Akıllı 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum