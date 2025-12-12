Arrow Lake-S Refresh geliyor: Intel Core Ultra 9 290K Plus ve 270K Plus sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Arrow Lake-S Refresh ailesiyle ilgili bilgiler son haftalarda yoğunlaşmıştı. Core Ultra 7 270K Plus'ın erken testlerde ortaya çıkmasının ardından bu kez hem 270K Plus hem de Core Ultra 9 290K Plus çevrimiçi bir perakendecinin listesinde göründü. Böylece serinin Plus modellerine dair teknik detaylar büyük ölçüde doğrulanmış oldu.

Intel Core Ultra 9 290K Plus ve 270K Plus sızdırıldı

Paylaşılan bilgilere göre Core Ultra 9 290K Plus, Ultra 9 285K'nin yerini alıyor ve çekirdek diziliminde (8P + 16E) değişiklik bulunmuyor. Ancak işlemci, 100 MHz daha yüksek P-core tavan frekansı ve 5.8 GHz'e çıkan Thermal Velocity Boost değeriyle küçük ama ölçülü bir güncelleme sunuyor. Resmi DDR5-7200 desteği de korunuyor.

Core Ultra 7 270K Plus ise seride daha belirgin değişimi temsil ediyor. İşlemci, 265K modeline göre E-core sayısını dört adet artırıyor ve toplamda 24 çekirdeğe ulaşıyor. Her iki modelin fiyatları ise paylaşılmadı "stokta, fiyat için arayın" notu düşüyor. Ancak Intel’in Plus ailesini mevcut seriyle benzer fiyat aralığında tutması bekleniyor.

Intel'de kan kaybı: Gelir payı tek haneli rakamlara indi 2 gün önce eklendi

Intel’in Core Ultra 200S Plus "Arrow Lake" Refresh ailesini CES 2026'da tanıtacağı bilgisi daha önce sızmıştı. Etkinlik 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core Ultra 9 290K Plus ve 270K Plus sızdırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: