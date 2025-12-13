Giriş
    AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar resmen doğrulandı

    AMD’nin henüz duyurmadığı Ryzen AI 400 serisi, yayınlanan yeni yonga seti sürücülerinde ortaya çıktı. Gorgon Point kod adlı platform için hazırlıklar sürüyor.  

    AMD Ryzen AI 400 'Gorgon Point' APU'lar resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    AMD'nin mobil işlemci yol haritasında yer alan Ryzen AI 400 serisi, bu kez yazılım tarafında doğrulandı. Yeni yayınlanan AMD yonga seti sürücü paketi, "Ryzen AI 400 Series" adına özel dosyalar içeriyor. Daha önce Lenovo test sistemlerinde görünen APU'lar bugünkü Ryzen AI 300 "Strix Point" serisinin yenilenmiş sürümleri olacak.

    AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar resmen doğrulandı

    AMD tarafından paylaşılan sürücü paketinde, AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar için PMF_RYZEN_AI400SERIES dizini "AMD-PMF-Ryzen-AI-400-Series-Driver.msi" adlı yükleyici keşfedildi. Bu da şirketin Gorgon Point kod adlı platform için ayrı bir güç ve performans yönetim profili hazırladığını gösteriyor.

    AMD Ryzen AI 400 'Gorgon Point' APU'lar resmen doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Günümüzde PMF bileşeni, dizüstü sistemlerde güç limitleri, boost davranışı ve platform ayarlarıyla doğrudan ilişkili olduğu için yeni serinin OEM doğrulama sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Gorgon Point 1 ve 2 olarak, üst sınıf çözümleri temsil eden çift silikon yapısına sahip olacağı da doğrulandı. 

    Ryzen AI 400 serisinin temel yapı tarafında Zen 5 CPU çekirdekleri, RDNA 3.5 tabanlı entegre grafik birimi ve XDNA 2 NPU koruyacağı söyleniyor. Bu da performans artışlarının daha çok saat hızları, güç yönetimi ve platform optimizasyonları üzerinde olacağına işaret ediyor. Ancak bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

