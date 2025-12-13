AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar resmen doğrulandı
AMD tarafından paylaşılan sürücü paketinde, AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar için PMF_RYZEN_AI400SERIES dizini "AMD-PMF-Ryzen-AI-400-Series-Driver.msi" adlı yükleyici keşfedildi. Bu da şirketin Gorgon Point kod adlı platform için ayrı bir güç ve performans yönetim profili hazırladığını gösteriyor.
Ryzen AI 400 serisinin temel yapı tarafında Zen 5 CPU çekirdekleri, RDNA 3.5 tabanlı entegre grafik birimi ve XDNA 2 NPU koruyacağı söyleniyor. Bu da performans artışlarının daha çok saat hızları, güç yönetimi ve platform optimizasyonları üzerinde olacağına işaret ediyor. Ancak bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.