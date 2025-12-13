Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD'nin mobil işlemci yol haritasında yer alan Ryzen AI 400 serisi, bu kez yazılım tarafında doğrulandı. Yeni yayınlanan AMD yonga seti sürücü paketi, "Ryzen AI 400 Series" adına özel dosyalar içeriyor. Daha önce Lenovo test sistemlerinde görünen APU'lar bugünkü Ryzen AI 300 "Strix Point" serisinin yenilenmiş sürümleri olacak.

AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar resmen doğrulandı

AMD tarafından paylaşılan sürücü paketinde, AMD Ryzen AI 400 "Gorgon Point" APU'lar için PMF_RYZEN_AI400SERIES dizini "AMD-PMF-Ryzen-AI-400-Series-Driver.msi" adlı yükleyici keşfedildi. Bu da şirketin Gorgon Point kod adlı platform için ayrı bir güç ve performans yönetim profili hazırladığını gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Günümüzde PMF bileşeni, dizüstü sistemlerde güç limitleri, boost davranışı ve platform ayarlarıyla doğrudan ilişkili olduğu için yeni serinin OEM doğrulama sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca Gorgon Point 1 ve 2 olarak, üst sınıf çözümleri temsil eden çift silikon yapısına sahip olacağı da doğrulandı.

Ryzen AI 400 serisinin temel yapı tarafında Zen 5 CPU çekirdekleri, RDNA 3.5 tabanlı entegre grafik birimi ve XDNA 2 NPU koruyacağı söyleniyor. Bu da performans artışlarının daha çok saat hızları, güç yönetimi ve platform optimizasyonları üzerinde olacağına işaret ediyor. Ancak bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Dolayısıyla tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

