Intel DG1 SDV kartı kısmen test edildi, PCB’si görüntülendi

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Mavi ekibin Iris Xe Max harici masaüstü ekran kartı geçtiğimiz günlerde resmiyet kazandı. Yalnızca Intel’in belirlediği yongasetleriyle çalışacak ekran kartı OEM üreticilere mahsus tutulacak. Buna karşın Intel’in geliştirme evresinde kullandığı modeli bir kullanıcının eline ulaşmış.

Öncelikle Igor’sLab’ın eline geçen DG1 SDV’nin Iris Xe ve Iris Xe Max modellerinden ayrıldığının altını çizelim. Model Intel’in mobil Xe serisi harici ekran kartından da önce tasarlanmış bir kart. Dahası DG1 SDV Intel'in geçtiğimiz yıllarda tanıtımlarda kullandığı karttan tanıdık gelebilir.

Yalnızca Intel’in belirlediği anakartlarla ve işlemcilerle çalışan kart mobil Xe ekran kartının tamamının açık halde bulunduğu bir yongayı temel alıyor. 96 EU içerisinde 768 işlem birimi taşıyan kart 1550 MHz’de görev yapıyor ki bu değer henüz yeni resmiyet kazanan masaüstü ailesinden 100 MHz aşağıda kalıyor. Ayrıca modelin 10 nm bantlarından çıktığını da belirtelim.

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8 GB VRAMli 30 watt TDPli ekran kartı

VRAM tarafında ise Micron’un üzerinde herhangi bir soğutma bulunmayan toplamda 8 GB kapasiteli LPDDR4 SDRAM’leri tercih edilmiş. 128-bit veri yolu üzerinden GPU ile iletişim kuran bellekler 2133 MHz’de çalışıyor. Hatırlayacağınız üzere Iris Xe MAX’ta 4 GB LPDDR4 VRAM görmüştük.

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Boşta 4 watt tüketen kart yük altında 20 wattı GPU’ya ait olmak üzere toplamda 30 wattı görmüş. Modeli serinleten fan 850-1800 rpm aralığında çalışırken GPU’yu 30-50 derece aralığında tutabilmiş.

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Kart bileşenlerine ayrılırken 8 cm çapındaki 9 yapraklı fanın altında yer alan soğutucu ortaya çıkıyor. 2 fazlı VRM üzerinden beslenen GPU gücünün tamamını bağlı olduğu PCIe slotundan karşılıyor.

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Tamamlanmamış bir kart

Intel kartta 3 DP 1.4 ve 1 HDMI 2.1 portuna yer vermiş. Buna karşın bu portlar ekran kartından görüntü alınırken kullanılmıyor. Testi gerçekleştiren Igor modelden görüntü alabilmek için anakartın üzerindeki görüntü çıkışlarını kullanmak zorunda kalmış.

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İşin en merak edilen ve en kısa kısmına gelelim. DG1 SDV ekran kartının performansı. Model herhangi bir benchmark testinde stabil kalmazken testler genellikle çökmeyle sonuçlanmış.

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Burada yukarıda paylaştığımız yük altında elde edilen sıcaklıkların kaynağının GPGPU testi olduğunu belirtelim. Sonuç olarak performans başlığında elimizde tahminlerden daha fazlası yok. Modelin Nvidia’nın geçtiğimiz günlerde bizlere bir kere daha hatırlattığı GT 1030 seviyesinde olabileceği üzerinde duruluyor.

https://www.igorslab.de/en/set-with-xe-intel-iris-xe-max-grahics-in-exclusive-teardown-and-with-massive-driver-problems-at-benchmarks-leak/3/

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