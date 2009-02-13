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AMD, Phenom 9950 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlattı

10 yıl
7,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Phenom 9950 işlemcisi için emeklilik işlemlerini başlattı
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Yeni yıl ile birlikte 45nm üretim teknolosiyle hazırladığı Phenom II işlemcilerini kullanıma sunmaya başlayan, geçtğimiz günlde Soket AM3 formundaki DDR3 destekli yeni işlemcilerini duyuran AMD, 65nm üretim teknolojisiyle hazırladığı özellikle yüksek güç tüketimli modelleriyle yollarını ayırmayı planlıyor zira firma yılın ikinci çeyreği ile birlikte enerji verimli ürün segmentine dört çekirdekli yeni işlemcilere eklemeyi hazırlanıyor.

Gelen yeni bilgilere göre AMD'nin emeklilik işlemlerini başlattığı son işlemcisi Phenom X4 9950 oldu. Firmanın Phenom jenerasyonundaki en hızlı modeli olan ve 2.6GHz'de görev yapan Phenom 9950'nin 140 Watt'lık ısıl güç tasarımına sahip olan ilk varyasyonu ilk çeyrek sonu itibariyle saha dışına alınacak gibi görünüyor. İşlemcinin 125 Watt'lık ikinci varyasyonunsa en azından yılın ilk yarısını tamamlaması bekleniyor.

AMD'nin EOL programı başlayan Phenom 9950 işlemcisinin 140 Watt TDP modeli için satışın yılın üçüncü çeyreğine, 125 Watt'lık model içinse son çeyreğe kadar sürmesi bekleniyor. Ürün gamını 45nm üretim teknolojisine adapte etme konusunda yoğun bir çalışma içerisinde olan AMD'nin yılın ikinci çeyreğinde aralarında 45 Watt TDP'li modeller de olmak üzere çok sayıda Soket AM3 işlemcisini duyurması bekleniyor.


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max975 10 yıl
umduğunu bulmuştur inşallah.
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Promity 10 yıl
Sanki 4 çekirdeği kökleyen program full de 8 çekirdek çıkartacak hızları artırsınlar yeter işte 140w lık anakart katili emekli oluyor ehh valla 9850 güzeldi bence ne varki 65nm diye fiyatı yüksekti şimdi o fiyata 2.8lik 920 alabiliyorsun. Dolar 1.5 lere bi inse açılır satışlar biraz. Yeni x3 720 fırtına gibi gelicek başka bişi demiyorum.
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Númenóre 10 yıl
çok tartışmalı bir işlemci oldu..resmen rüzgar gibi geçti
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Schi2ophrene 10 yıl
cok doal 1 yıla kalmadan zaten phenom III lerde cıkar bunların hepsı para tuzagı zaten ıııce cıvıdı bu hardware ısı valla allah sonumuzu hayır etsın
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