AMD Phenom II 955 Black Edition için 95 Watt'lık yeni versiyon planlanıyor

Tam Boyutta Gör

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz) modelini geçtiğimiz ay duyuran ve aynı işlemcinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a çekilen yeni bir versiyonunu da planlayan AMD'nin model geliştirme stratejisi belirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre, Phenom II X4 965 Black Edition modeline ek olarak 3.2GHz'de çalışan ve 7GHz barajını aşmayı başaran dört çekirdekli ilk işlemci unvanına sahip olan Phenom II X4 955 BE için de ısıl güç tasarımı iyileştirilmiş yeni bir versiyonun planlandığı belirtiliyor.

Bilindiği üzere 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition, 125 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile geliyor. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin yeni bir revizyon güncellemesini takiben ısıl güç tasarımı 95 Watt'a çekilmiş yeni bir versiyonunun kullanıma sunulacağı bildirilmekte. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin 95 Watt'lık yeni versiyonu için planlanan takvimin önümüzdeki yılın 2. çeyreği olduğu bildirilirken, Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisine 2011 yılında geçmesi beklenen AMD, 2010'da revizyon çalışmalarına ve üretim teknolojilerine yoğunlaşacak gibi görünüyor.