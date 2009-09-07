Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Phenom II 955 Black Edition için 95 Watt'lık yeni versiyon planlanıyor

9 yıl
9,2b
1
9
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD Phenom II 955 Black Edition için 95 Watt'lık yeni versiyon planlanıyor
Tam Boyutta Gör

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Phenom II X4 965 Black Edition (3.4GHz) modelini geçtiğimiz ay duyuran ve aynı işlemcinin ısıl güç tasarımı 125 Watt'a çekilen yeni bir versiyonunu da planlayan AMD'nin model geliştirme stratejisi belirmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre, Phenom II X4 965 Black Edition modeline ek olarak 3.2GHz'de çalışan ve 7GHz barajını aşmayı başaran dört çekirdekli ilk işlemci unvanına sahip olan Phenom II X4 955 BE için de ısıl güç tasarımı iyileştirilmiş yeni bir versiyonun planlandığı belirtiliyor.

Bilindiği üzere 3.2GHz'de çalışan Phenom II X4 955 Black Edition, 125 Watt'lık ısıl güç tasarımı ile geliyor. Soket AM3 formunda olan ve DDR3 bellek desteği sunan işlemcinin yeni bir revizyon güncellemesini takiben ısıl güç tasarımı 95 Watt'a çekilmiş yeni bir versiyonunun kullanıma sunulacağı bildirilmekte. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemcinin 95 Watt'lık yeni versiyonu için planlanan takvimin önümüzdeki yılın 2. çeyreği olduğu bildirilirken, Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisine 2011 yılında geçmesi beklenen AMD, 2010'da revizyon çalışmalarına ve üretim teknolojilerine yoğunlaşacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadtneverdie 9 yıl
daha 1 sene varmış haberin tamamını okumamışım :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Trecc11 9 yıl
acaba 25w lık 3.2ghz gibi güçlü bir işlemci ne zaman çıkıcak..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dante38 9 yıl
Dinleyelim amd di yapsında ne yapıyorsa yapsın bunada şükür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Executor Arhentir 9 yıl
Bu gelişmenin high-k ve D revizyonla bi ilişkisi var mı acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
amd yeni mimariye geçene kadar bunları dinleyeceğiz belli oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 9 yıl
wat düşdükce süper oluyor bence 30 wat düşmesi baya bi iyi güncelleme demekdir amd icin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim