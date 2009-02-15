AMD: Phenom II X3 720 Black Edition hava soğutma ile 4GHz'i görebilir

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AMD'nin 45nm üretim teknolojisine geçiş yapması ve Phenom II işlemcilerini kullanıma sunmasıyla birlikte sık sık tekrarladığı önemli detaylardan birinde işlemcilerin hız aşırtma potansiyellerine değiniyordu. Tüketici Elektroniği Fuarı'nda özel bir gösteri de düzenleyen firmanın dört çekirdekli Phenom II X4 940 Black Edition modeli sıvı azot ile %100'üzerinde hız aşırtma başarımı sergileyerek 6.5GHz'e ulaşmayı başarmıştı.

Geçtiğimiz ayın ilk günlerde Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition modellerini pazara sunan AMD, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini de pazara sunmaya başladı. 45nm üretim teknolojisi sayesinde üretim maliyetleri düşürtülen ayrıca daha düşük güç tüketim seviyesine sahip olan işlemcilerin hız aşırtma potansitelleri de tartışılmaya başlandı.

Test sonuçlarını dünyada ilk defa yayımladuğımız üç çekirdekli AMD Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisiyle gerçekleştirdiğimiz denemelerde Sunbeam tarafından hazırlanan işlemci soğutusuyla 3.7GHz'e ulaşmayı başarmış ayrıca çıkacak yeni BIOS güncellemeleriyle birlikte daha yüksek saat hızlarına ulaşabileceğinin ilk sinyallerini verdiğini de altını çizmiştik. Peki AMD'nin yeni işlemcisiyle hedeferi neler?

Firmanın gün ışığına çıkan resmi dökümanlarından birine göre 2.8GHz'de çalışan Phenom II X3 720 Black Edition, hav soğutma ile 4GHz seviyesine ulaşabilir, su soğutma kullanılarak daha yüksek hızları da görebilir. Biz işlemci lanse edilmeden önce yaptığımızde denemelerde Sunbeam soğutucu ile 3.7GHz'i görmüştük. Tabii daha olgun BIOS versiyonlarıyla daha yüksek hızlara da ulaşılabilir.

AMD'nin Phenom II X3 720 Black Edition işlemcisiyle yapılan çalışmalar sonucunda oluşan hız aşırtma sıralamasına baktığımızda ise ilk sırada sıvı azot ile ulaşılan 5921MHz'e ulaşılan çalışmanın olduğunu görüyoruz. Hava soğutmayla ulaşılan en yüksek değer ise 4242MHz'e oldu. Lansmanı geçtiğimiz hafta yapılan işlemcinin daha yüksek hızlara ulaşıp ulaşamayacağını ise zaman gösterecek.