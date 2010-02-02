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AMD Phenom II X4 960T: Çekirdek aşırtma kulvar değiştiriyor

9 yıl
16,1b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Phenom II X4 960T: Çekirdek aşırtma kulvar değiştiriyor
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Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini ve kullanılacağı yeni işlemcileri 2011 yılında pazara sürmeyi hedefleyen AMD'nin, içinde bulunduğumuz yıl için planladığı en büyük güncelleme 6 çekirdekli işlemciler olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T modellerini ikinci çeyrekte lanse etmeyi planlayan AMD, bu işlemcilerle birlikte dört çekirdekli yeni bir modelini daha pazara sunacak. Zosma kod adıyla anılan ve Phenom II X4 960T model adını taşıyan yeni işlemcinin çekirdek aşırtma uygulamasını bir üst sınıfa taşıması bekleniyor.

Istanbul kod adıyla hazırladığı 6 çekirdekli Opteron 6000 serisini geçtiğimiz Haziran ayında pazara sunan AMD, Phenom II X6 serisini de benzer bir prensiple hazırlıyor zira büyük benzerlikler taşıyacak iki işlemci grubu arasındaki en temel farkı, soket yapısının oluşturacağı belirtiliyor. Soket AM3 formunda gelecek ve DDR3 bellek desteği sunacak olan 6 çekirdekli yeni işlemcilere ek olarak, pazara sürülmesi beklenen dört çekirdekli Phenom II X4 960T'nin aslında iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli bir model olacağı ve Phenom II X6 serisine kıyasla daha ekonomik bir fiyatla anons edileceği bildiriliyor.

Kullanıcıların ACC teknolojisini destekleyen yani SB750 veya üstü (ikinci çeyrekte SB8xx serisine geçilecek) güney köprüsüne sahip anakatlarda Phenom II X4 960T'nin kapalı olan diğer iki çekirdeğini açarak 6 çekirdekli işlemci elde edebilecekleri konuşuluyor. Saat hızı hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak ısıl güç tasarımının 95 Watt olacağı belirtilen yeni işlemcinin 6 çekirdekli modeller gibi ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde pazara sunulması bekleniyor. Tek (Sempron 140), çift ve üç çekirdekli işlemcilerinde çekirdek aşırtma desteği sunan AMD'nin, Phenom II X4 960T ile fiyata bağlı olarak yüksek satış başarısı elde edeceği öngörülüyor.


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lvlono 9 yıl
Çarşıdan aldım 4 tane,eve geldim 5-6 tane:)phenom2 x4 965BE den farklı olarak TDP değeri 140-125 watt değil,95 watt.Sırf bu yüzden bile tercih sebebi olabilir.AMD kendini geliştiriyor, bravo AMD'ye :)
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killnOd 9 yıl
Dikkatimi cekdide SB750 denmis yani ddr2 destekli bordlardada calisacakmi 6 cekirdek olanlar.Cunku sadece am3 yani ddr3 bordlarda calisacak demisdi amd 6 cekirdekler icin.
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DH Misafiri 9 yıl
x4 965 BE den ne farkı var acaba beklemeye değermi?
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geberit 9 yıl
Yeni çekirdek açma olayı daha geliyor AMD bunu bilerek yapıyor bence kesinleşti gibi bişey.
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Tolgá 9 yıl
sonuçta şans işi biraz
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fz18 9 yıl
bencede en güzel yanı am3 olması. geçensene aldığım gigabyte 785 epey gideceğe benziyon... helalsin AMD
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VenomS 9 yıl
vallahi benim Phenom II X3 720@X4 975 oldu ve X3 3,6Ghz'ten daha fazla performans alıyorum tabii ki bu fark çoklu çekirdek desteği veren yeni oyunlarda eski tek çekirdek destekli oyunlarda biraz düşüş olduğu doğru ama çoklu kullanımlar faydası daha fazla oluyor.
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sgnr 9 yıl
Pek faydalı olmadığını düşünüyorum bende bu işin. Biraz pazarlama stratejisi sadece. 6 çekirdek ihtiyacın varsa gidip 6 çekirdek alıcaksın yok 4 alıyım ACC ile açıyım falan garantisiz işlere girmeye gerek yok.
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carloska 9 yıl
" Soket AM3 formunda gelecek ve DDR3 bellek desteği sunacak olan 6 çekirdekli yeni işlemcilere ek olarak, pazara sürülmesi beklenen dört çekirdekli Phenom II X4 960T'nin aslında iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli bir model olacağı ve Phenom II X6 serisine kıyasla daha ekonomik bir fiyatla anons edileceği bildiriliyor"

AM3 sisteme geçmekle iyi yatırım yaptım sanırım...anakartım ASUS M4A7T-E 790GX/SB750... en az 3 sene gider sanırım
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chamicals2 9 yıl
Phenom II X3 black edition ı 4 çekirdek yapınca oyunlarda performans düşüyordu çekirdek başına düşen bellek yüzünden bakalım Phenom II X4 960T nasıl olacak
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sadtneverdie 9 yıl
gelsin gelsin i7 ler insin intelde ucuz 6 çekirdek çıkartsın
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WinteR 9 yıl
Söylenti ama olursa da güzel olur, özellikle serverlarda ufak bir ayarla 6 çekirdek mali olarak çok yararlı olur.
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milyondabir 9 yıl
amd ya aslan o yaa )
guzel bir amd sistem kurmak lazim
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TELESCOPE 9 yıl
bir kaç ay sonra bombalar patlayacak demek,paylaşım için teşekkürler
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talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler 95w ısıl güç iyiymiş..
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