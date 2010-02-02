AMD Phenom II X4 960T: Çekirdek aşırtma kulvar değiştiriyor

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Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini ve kullanılacağı yeni işlemcileri 2011 yılında pazara sürmeyi hedefleyen AMD'nin, içinde bulunduğumuz yıl için planladığı en büyük güncelleme 6 çekirdekli işlemciler olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X6 1035T, 1055T ve 1075T modellerini ikinci çeyrekte lanse etmeyi planlayan AMD, bu işlemcilerle birlikte dört çekirdekli yeni bir modelini daha pazara sunacak. Zosma kod adıyla anılan ve Phenom II X4 960T model adını taşıyan yeni işlemcinin çekirdek aşırtma uygulamasını bir üst sınıfa taşıması bekleniyor.

Istanbul kod adıyla hazırladığı 6 çekirdekli Opteron 6000 serisini geçtiğimiz Haziran ayında pazara sunan AMD, Phenom II X6 serisini de benzer bir prensiple hazırlıyor zira büyük benzerlikler taşıyacak iki işlemci grubu arasındaki en temel farkı, soket yapısının oluşturacağı belirtiliyor. Soket AM3 formunda gelecek ve DDR3 bellek desteği sunacak olan 6 çekirdekli yeni işlemcilere ek olarak, pazara sürülmesi beklenen dört çekirdekli Phenom II X4 960T'nin aslında iki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli bir model olacağı ve Phenom II X6 serisine kıyasla daha ekonomik bir fiyatla anons edileceği bildiriliyor.

Kullanıcıların ACC teknolojisini destekleyen yani SB750 veya üstü (ikinci çeyrekte SB8xx serisine geçilecek) güney köprüsüne sahip anakatlarda Phenom II X4 960T'nin kapalı olan diğer iki çekirdeğini açarak 6 çekirdekli işlemci elde edebilecekleri konuşuluyor. Saat hızı hakkında henüz net bir bilgi bulunmayan ancak ısıl güç tasarımının 95 Watt olacağı belirtilen yeni işlemcinin 6 çekirdekli modeller gibi ikinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde pazara sunulması bekleniyor. Tek (Sempron 140), çift ve üç çekirdekli işlemcilerinde çekirdek aşırtma desteği sunan AMD'nin, Phenom II X4 960T ile fiyata bağlı olarak yüksek satış başarısı elde edeceği öngörülüyor.