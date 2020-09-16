Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak

    RX 6000 modellerinin tasarımının tartışıldığı şu günlerde Linux kernel’ine eklenen yama ile kırmızı ekibin güncel kodekler üzerinde mesai harcadığını ortaya çıkardı.
    2 sa.
    583
    23
    10
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak
    Tam Boyutta Gör

    Son yayınlanan Linux kernel yamasına göre AMD Navi 21-Sienna Cichlid ve Navi 22-Navy Flounder GPU'larını VCN 3.0 görüntü motoruyla destekleyecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı

    VCN 3.0

    Yamaya göre AV1 kodeği için donanımsal hızlandırma desteği sunacak yeni VCN motoru sayesinde Windows 10 işletim sistemi altında AV1 kodekli içeriklerde yük işlemciden alınacak.

     

    Intel tarafında Tiger Lake işlemcilerindeki Xe-LP ekran kartı tarafından desteklenen AV1 hızlandırma Nvidia kanadında ise Ampere modelleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak.

    Yazılım dünyası ise Vp9'un yerini alacak yeni kodeğe hazırlıklarını sürdürüyor. H.265'e göre %50 verimli yapıya sahip AV1 halihazırda Chrome tarayıcı tarafından desteklenmekte.



    https://videocardz.com/newz/amd-navi-2x-gpus-rdna2-to-support-av1-decoding Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    w8core (Mustafa Koçyiğit) 18 sn.
    Encode olmayacak yine vp9 gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Altyazar (yusuf ) 1 sa.
    yeter anladik abi av1'e destek var
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cango69 (Azino777 Kavala) 1 sa.
    Yeter ya
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cpt. MacMillan (Emre ÇAKIR) 46 dk. Cango69
    Size de mi ard arda bildirim geldi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 1 sa.
    Tahminen açmayı (decode) hızlandıracak oda önemli tabii de sıkıştırma çok sonra gelebilir esas zorluk orada olacak çünkü.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lord Melkor (Erdinç Durmaz) 15 dk. gun
    Bahsi geçen içeriği yürütme desteği. Encode için işlemciyi veya gpuyu kullanması zaten normal değil mi her türlü donanımı zorlayacak bir şey zaten
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. SpaceX, Starship'te vites artırıyor: 20 kilometre yüksekliğe çıkacak 36 dk. Makyajlı Hyundai i30 N'den ilk görüntü geldi 1 sa. Turksat 5A uydumuz SpaceX Falcon ile uzaya gidiyor 1 sa. SteelSeries Arctis 9 kablosuz oyuncu kulaklığı duyuruldu 1 sa. Dünyanın en büyük teknik servisi CPR (Cell Phone Repair) Türkiye'de 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak Sonraki Nvidia RTX 3080 inceleme | 4K 60FPS Ray Tracing ve ötesi! 3 sa. General Atomics, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecek nesil İHA konseptini paylaştı 4 sa. Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı 4 sa. RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı 4 sa. Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı 5 sa. Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor 5 sa. Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı 5 sa. Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri] 6 sa. Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor 6 sa. TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü 7 sa. Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı 7 sa. AMD patronu Lisa Su’ya büyük onur 8 sa. Nvidia işlemci pazarına giriyor 10 sa. Microsoft'un su altında çalışan sunucu deneyi başarılı oldu 11 sa. Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı 19 sa. Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu! 21 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 21 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 22 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 22 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Warframe'in Dosya Boyutu En Az 15GB Küçülüyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    DreamHack Masters 2020 Kış Turnuvası Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız