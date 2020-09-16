AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak

Son yayınlanan Linux kernel yamasına göre AMD Navi 21-Sienna Cichlid ve Navi 22-Navy Flounder GPU'larını VCN 3.0 görüntü motoruyla destekleyecek.İlginizi Çekebilir AMD RX 6000 ekran kartı tasarımını paylaştı
VCN 3.0
Yamaya göre AV1 kodeği için donanımsal hızlandırma desteği sunacak yeni VCN motoru sayesinde Windows 10 işletim sistemi altında AV1 kodekli içeriklerde yük işlemciden alınacak.
Intel tarafında Tiger Lake işlemcilerindeki Xe-LP ekran kartı tarafından desteklenen AV1 hızlandırma Nvidia kanadında ise Ampere modelleriyle birlikte kullanıcılara sunulacak.
Yazılım dünyası ise Vp9'un yerini alacak yeni kodeğe hazırlıklarını sürdürüyor. H.265'e göre %50 verimli yapıya sahip AV1 halihazırda Chrome tarayıcı tarafından desteklenmekte.
https://videocardz.com/newz/amd-navi-2x-gpus-rdna2-to-support-av1-decoding Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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