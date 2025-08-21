AMD FSR 4.0.2 ve FidelityFX SDK 2.0 yayınlandı: Neural Rendering geliyor

AMD FSR 4.0.2 ve FidelityFX SDK 2.0 yayınlandı
Kaçıranlar için AMD, FSR 3.0 ile çerçeve oluşturma ve 2 kata kadar performans artışı sunmayı vaat etmişti. Şimdi ise çıtayı daha yükseğe çıkartıyor. Yeni FSR 4.0.2, yapay zekâ ve makine öğrenimi destekli yükseltme yöntemleriyle, özellikle hareketli nesnelerdeki gölgelenmeyi azaltıyor, parçacık efektlerini daha iyi koruyor ve görüntüde çok daha yüksek temporal stabilite sağlıyor.
Öte yandan AMD geliştiriciler için FidelityFX SDK 2.0 paketini de yayımladı. Bu yeni sürümle birlikte, FSR Redstone adı verilen yeni nesil ML tabanlı ölçeklendirme ve kare üretim teknolojileri destekleniyor. Bunun yanında FSR 3.1.5 ve sonrası entegre edilmiş oyunlar, otomatik olarak FSR 4’e güncellenebilecek.
Son olarak AMD Software: Adrenalin Edition sürücüleri, oyun güncellemesine gerek olmadan ML tabanlı teknolojileri doğrudan güncelleyebilecek. Yeni FSR 4.0.2 yükseltme için en az Radeon RX 9000 serisi GPU gerekiyor. Ancak SDK içindeki FSR 3.1.5 sürümü, Shader Model 6.2 veya üstünü destekleyen daha eski kartlarda da çalışabilecek.
