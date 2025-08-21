AMD FSR 4.0.2 ve FidelityFX SDK 2.0 yayınlandı: Neural Rendering geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör AMD, ölçeklendirme teknolojilerinde bir sonraki adımını attı. 2023'te duyurulan FSR 3.0 ile birlikte Nvidia DLSS 3.0'a rakip olan kırmızı ekip, bu kez Gamescom 2025'te FidelityFX SDK 2.0 ve FSR 4.0.2 güncellemelerini duyurdu. Yeni sürüm, yapay zekâ destekli yükseltme, FSR Redstone ve Neural Rendering teknolojileriyle geliyor.

Kaçıranlar için AMD, FSR 3.0 ile çerçeve oluşturma ve 2 kata kadar performans artışı sunmayı vaat etmişti. Şimdi ise çıtayı daha yükseğe çıkartıyor. Yeni FSR 4.0.2, yapay zekâ ve makine öğrenimi destekli yükseltme yöntemleriyle, özellikle hareketli nesnelerdeki gölgelenmeyi azaltıyor, parçacık efektlerini daha iyi koruyor ve görüntüde çok daha yüksek temporal stabilite sağlıyor.

Öte yandan AMD geliştiriciler için FidelityFX SDK 2.0 paketini de yayımladı. Bu yeni sürümle birlikte, FSR Redstone adı verilen yeni nesil ML tabanlı ölçeklendirme ve kare üretim teknolojileri destekleniyor. Bunun yanında FSR 3.1.5 ve sonrası entegre edilmiş oyunlar, otomatik olarak FSR 4’e güncellenebilecek.

Son olarak AMD Software: Adrenalin Edition sürücüleri, oyun güncellemesine gerek olmadan ML tabanlı teknolojileri doğrudan güncelleyebilecek. Yeni FSR 4.0.2 yükseltme için en az Radeon RX 9000 serisi GPU gerekiyor. Ancak SDK içindeki FSR 3.1.5 sürümü, Shader Model 6.2 veya üstünü destekleyen daha eski kartlarda da çalışabilecek.

