Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia App yeni DLSS ve kontrol paneli ayarları ile güncelleniyor

    Nvidia App, global DLSS ayarı, klasik kontrol paneli seçenekleri ve Smooth Motion gibi yeniliklerle güncelleniyor. Project G-Assist ise artık daha az bellek kullanacak.

    Nvidia App yeni DLSS ve kontrol paneli ayarları ile güncelleniyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, 18 ay önce çıkardığı Nvidia App’i adım adım geliştirmeye devam ediyor. Uygulama, bu hafta gelecek güncellemeyle birlikte DLSS için global ayar seçeneği, eski kontrol panelinden tanıdık grafik seçenekleri ve Project G-Assist iyileştirmeleriyle daha kapsamlı hale geliyor.

    Nvidia App gelişmeye devam ediyor

    Güncelleme ile anizotropik filtreleme, kenar yumuşatma (anti-aliasing) ve ortam örtme (ambient occlusion) gibi grafik ayarları artık doğrudan Nvidia App üzerinden yapılabilecek. Ayrıca Nvidia Surround kurulum aracı da bu uygulamaya taşınıyor. Böylece kullanıcıların eski kontrol paneline başvurma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkacak.

    Nvidia App yeni DLSS ve kontrol paneli ayarları ile güncelleniyor Tam Boyutta Gör
    En dikkat çeken yeniliklerden biri ise DLSS override için global seçenek. Artık her oyun için ayrı ayrı ayar yapmak yerine desteklenen tüm oyunlarda geçerli olacak genel DLSS tercihleri belirlenebilecek.

    Öte yandan, daha önce yalnızca RTX 50 serisine özel olan Smooth Motion özelliği artık RTX 40 serisi ekran kartlarına da geliyor. Yapay zekâ tabanlı bu teknoloji, DLSS Frame Generation desteği olmayan oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Nvidia, Smooth Motion’ın “algılanan kare hızını iki katına çıkarabileceğini” belirtiyor. Bu özellik hem DLSS Super Resolution hem doğal çözünürlük hem de diğer yükseltme teknolojilerini kullanan oyunlarda çalışabilecek. G-Assist yapay zeka asistanı tarafında da önemli bir optimizasyon yapıldı.

    Nvidia, asistanın arka plandaki modelini değiştirerek %40 daha az bellek kullanımı sağlıyor Yeni özellikler 19 Ağustos’ta saat 19.00 itibarıyla beta kullanıcılarına, gelecek hafta ise genel kullanıcılara açılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 4 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.0 tce yorumları fiat bravo 1.6 multijet lnx integrali saksağan yavrusu ne yer 6.1 inç telefonlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14 Pro
    Redmi Note 14 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15S-EQ2000NT
    HP 15S-EQ2000NT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum