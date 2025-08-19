Nvidia App yeni DLSS ve kontrol paneli ayarları ile güncelleniyor

Nvidia App gelişmeye devam ediyor
Güncelleme ile anizotropik filtreleme, kenar yumuşatma (anti-aliasing) ve ortam örtme (ambient occlusion) gibi grafik ayarları artık doğrudan Nvidia App üzerinden yapılabilecek. Ayrıca Nvidia Surround kurulum aracı da bu uygulamaya taşınıyor. Böylece kullanıcıların eski kontrol paneline başvurma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkacak.
Öte yandan, daha önce yalnızca RTX 50 serisine özel olan Smooth Motion özelliği artık RTX 40 serisi ekran kartlarına da geliyor. Yapay zekâ tabanlı bu teknoloji, DLSS Frame Generation desteği olmayan oyunlarda daha akıcı bir deneyim sunuyor. Nvidia, Smooth Motion’ın “algılanan kare hızını iki katına çıkarabileceğini” belirtiyor. Bu özellik hem DLSS Super Resolution hem doğal çözünürlük hem de diğer yükseltme teknolojilerini kullanan oyunlarda çalışabilecek. G-Assist yapay zeka asistanı tarafında da önemli bir optimizasyon yapıldı.
Nvidia, asistanın arka plandaki modelini değiştirerek %40 daha az bellek kullanımı sağlıyor Yeni özellikler 19 Ağustos'ta saat 19.00 itibarıyla beta kullanıcılarına, gelecek hafta ise genel kullanıcılara açılacak.
