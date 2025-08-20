Nvidia GeForce 581.08 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, GeForce ekran kartları için en yeni Game Ready 581.08 WHQL sürücüsünü duyurdu. Gamescom etkinliğinde tanıtılan özellikleri içeren sürüm, Global DLSS ayarları ve GeForce RTX 40 serisi için Smooth Motion desteği ile geliyor. İşte yeni sürümdeki tüm yenilikler...

Nvidia GeForce 581.08 sürücüsü yayınlandı

Nvidia GeForce 581.08 sürücüsü, oyunlarda DLSS kullanımını tek bir yerden yönetmeyi kolaylaştırıyor. Ayrıca RTX 40 serisi kartlar için daha akıcı bir deneyim sunan Smooth Motion özelliği artık kullanılabilir durumda. Yeni eklenen bir diğer özellik ise, Project G-Assist'in genişletilmesi sayesinde yapay zekâ destekli oyun yardımcısı artık daha fazla ekran kartında kullanılabiliyor. Ayrıca Nvidia App ile Surround kurulumunu daha kullanıcı dostu hale getirildi.

Nvidia DLSS 4.0 desteği kazanan yeni oyunları duyurdu 23 sa. önce eklendi

Yeni sürücü performans optimizasyonlarının yanı sıra Cyberpunk 2077, Marvel Rivals, Forza Motorsport, Gray Zone Warfare ve ARK: Survival Ascended gibi popüler yapımlarda görülen hataları da gideriyor. Ayrıca NVENC donanım kodlama sırasında oluşabilecek olası bellek sızıntısı ve monitör titreme sorunları da çözülen problemler arasında.

Yeni eklenen özellikler

Global DLSS Overrides desteği

desteği GeForce RTX 40 serisi için Smooth Motion özelliği

özelliği Nvidia App içerisinde yenilenmiş NVIDIA Surround kurulumu

Kontrol Paneli’nden taşınan en çok talep edilen 3D ayarları

Project G-Assist özelliğinin 6 GB VRAM ve üzeri tüm RTX GPU’lara açılması

Düzeltilen oyun ve genel hatalar

Cyberpunk 2077: Fotoğraf modunda ışın izleme açıkken ekran görüntüsü alındığında oluşan çökme sorunu giderildi.

Fotoğraf modunda ışın izleme açıkken ekran görüntüsü alındığında oluşan çökme sorunu giderildi. Marvel Rivals: 580.88 sürümünde yaşanan performans düşüşü çözüldü.

580.88 sürümünde yaşanan performans düşüşü çözüldü. Forza Motorsport: Smooth Motion aktifken Nvidia App istatistik katmanı açıldığında oyunun çökmesi önlendi.

Smooth Motion aktifken Nvidia App istatistik katmanı açıldığında oyunun çökmesi önlendi. Gray Zone Warfare: Oyun kararlılık sorunları düzeltildi.

Oyun kararlılık sorunları düzeltildi. ARK: Survival Ascended: Oyun kararlılık sorunları giderildi.

Oyun kararlılık sorunları giderildi. NVENC donanım kodlamada olası bellek sızıntısı sorunu çözüldü.

sorunu çözüldü. Monitör güç döngüsünde flicker (titreme) sorunları düzeltildi.

sorunları düzeltildi. Nvidia App üzerinden oyun filtresi kullanıldığında yaşanan hatalar çözüldü.

Bilinen sorunlar

Counter-Strike 2: Oyun çözünürlüğü ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda yazılar bozulabiliyor.

Oyun çözünürlüğü ekranın doğal çözünürlüğünden düşük olduğunda yazılar bozulabiliyor. Adobe Premiere Pro: Bazı sistemlerde donanım kodlama ile dışa aktarma sırasında donma yaşanabiliyor.

Bazı sistemlerde donanım kodlama ile dışa aktarma sırasında donma yaşanabiliyor. Like a Dragon: Infinite Wealth: Güncelleme sonrası bazı sistemlerde ışık titremesi gözlemlenebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia GeForce 581.08 sürücüsü yayınlandı: İşte yenilikler

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: