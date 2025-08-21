Samsung’un HBM4 belleklerde Nvidia’dan onay aldığı bildirildi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung Electronics’in geliştirdiği yeni nesil HBM4 bellek örneklerinin Nvidia tarafından yapılan kalite testlerini başarıyla geçtiği bildirildi. Yarı iletken sektöründen alınan bilgilere göre, bellekler artık seriye üretim öncesi “Pre-Production (PP)” aşamasına girecek ve bu süreç Ağustos ayının sonunda başlayacak.

Sektör kaynaklarına göre Samsung’un HBM4 bellekleri kalite ve üretim verimi açısından olumlu değerlendirmeler almış durumda. Eğer PP aşamasını geçerse, kasım-aralık aylarında seri üretimin mümkün olacağı da ifade ediliyor. Samsung'un geçen ay sağladığı HBM4 prototipi, basit operasyonel testler için bir “mühendislik örneği” niteliğindeydi.

2026 Samsung için kritik olacak

HBM4 bellekler, Nvidia’nın yeni nesil Rubin AI GPU’larında kullanılacak. Şu anda Nvidia’ya HBM sağlayan tek şirket SK hynix. SK hynix, HBM4 örneklerini Mart 2025’te, son partiyi ise Haziran ayında Nvidia’ya teslim etti ve seri üretimin Ekim 2025’te başlaması bekleniyor. Samsung, PP aşamasını başarıyla geçerse, Güney Koreli rakibiyle farkı hızla kapatabilir.

Samsung sadece HBM4 bellekleri değil HBM3E bellekleri de Nvidia’ya tedarik etmeyi istiyor. Elbette bu planlar içerisinde AMD’nin de olduğunu belirtmek gerek. Samsung, bu iki firmalara hacimli sevkiyatlara başlayabilirse 2026 yılında AI bellek pazarında dengeler değişebilir. 2025’in ilk yarısında Samsung’un HBM pazar payı, 2024’teki yüzde 41’den yüzde 17’ye geriledi. Aynı dönemde SK hynix’in pazar payı yüzde 55’ten yüzde 62’ye çıkarken, ABD’li Micron’un payı yüzde 4’ten yüzde 21’e yükseldi.

