Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung’un HBM4 belleklerde Nvidia’dan onay aldığı bildirildi

    Samsung’un yeni nesil HBM4 bellekleri Nvidia testlerini geçti. Seri üretim öncesi son aşamaya giren bellekler, Kasım 2025’te üretime geçebilir ve AI bellek pazarında dengeleri değiştirebilir.

    Samsung’un HBM4 belleklerde Nvidia’dan onay aldığı bildirildi Tam Boyutta Gör
    Samsung Electronics’in geliştirdiği yeni nesil HBM4 bellek örneklerinin Nvidia tarafından yapılan kalite testlerini başarıyla geçtiği bildirildi. Yarı iletken sektöründen alınan bilgilere göre, bellekler artık seriye üretim öncesi “Pre-Production (PP)” aşamasına girecek ve bu süreç Ağustos ayının sonunda başlayacak.

    Sektör kaynaklarına göre Samsung’un HBM4 bellekleri kalite ve üretim verimi açısından olumlu değerlendirmeler almış durumda. Eğer PP aşamasını geçerse, kasım-aralık aylarında seri üretimin mümkün olacağı da ifade ediliyor. Samsung'un geçen ay sağladığı HBM4 prototipi, basit operasyonel testler için bir “mühendislik örneği” niteliğindeydi.

    2026 Samsung için kritik olacak

    HBM4 bellekler, Nvidia’nın yeni nesil Rubin AI GPU’larında kullanılacak. Şu anda Nvidia’ya HBM sağlayan tek şirket SK hynix. SK hynix, HBM4 örneklerini Mart 2025’te, son partiyi ise Haziran ayında Nvidia’ya teslim etti ve seri üretimin Ekim 2025’te başlaması bekleniyor. Samsung, PP aşamasını başarıyla geçerse, Güney Koreli rakibiyle farkı hızla kapatabilir.

    Samsung sadece HBM4 bellekleri değil HBM3E bellekleri de Nvidia’ya tedarik etmeyi istiyor. Elbette bu planlar içerisinde AMD’nin de olduğunu belirtmek gerek. Samsung, bu iki firmalara hacimli sevkiyatlara başlayabilirse 2026 yılında AI bellek pazarında dengeler değişebilir. 2025’in ilk yarısında Samsung’un HBM pazar payı, 2024’teki yüzde 41’den yüzde 17’ye geriledi. Aynı dönemde SK hynix’in pazar payı yüzde 55’ten yüzde 62’ye çıkarken, ABD’li Micron’un payı yüzde 4’ten yüzde 21’e yükseldi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 1 gün önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 milyona alınacak arabalar pasaportunuz kişiselleştirildi dağıtıma hazır p0133 arıza kodu araba on cam güneşlik tavsiye yumruk güçlendirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    HONOR 200 Pro
    HONOR 200 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Game Garaj Slayer R9T-5070Ti
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum