AMD RX 6800M ile üst seviye oyuncu dizüstülerinde yer alacak

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RDNA2 mimarili kartlar stoklarda bulunamamasına karşın listeye yenileri eklenmeye devam ediyor. AMD beklenen mobil çözümlerin üzerine eğilmeye başladı.

RX 6000 ile yıllar sonra üst segmentte Nvidia’nın karşısına çıkan AMD aynı şekilde mobil kanatta da yeşil ekibi zorlamayı planlıyor.

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AMD RX 6800M

Ortaya çıkan ID’lere göre AMD Navi 22 tabanlı RX 6800M hazırlığında. 73D5:C3 ID’siyle RX 6700 XT’nin varyantları arasında konumlanan yonganın 2560 işlem birimiyle geleceği söylenebilir.

Ek olarak iddialara göre RX 6800M 145, 135, 100 ve 90 wattlık 4 farklı TGP adımına ayrılabilir. Söz konusu ID’nın yüksek TGP’li seçeneğe ait olduğu düşününülürken AMD’nin 90-100 watt TGP’li çözümleri RX 6700M olarak Nvidia’nın Max-Q kartlarına karşı konumlandıracağı tahmin ediliyor.

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Ayrıca Bkz. "Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı"

192 veya 160-bitlik veriyolu üzerinden 10-12 GB’lık VRAM’e erişecek yongaları takip edecek Navi 23’ünse RX 6600M ve RX 6500M’de karşımıza çıkması bekleniyor. Son olarak Navi 24 ise multimedya odaklı dizüstülerde Nvidia’nın MX400 ve Intel’in Xe Max modellerine alternatif olarak sunulabilir.

https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800m-high-end-mobile-gaming-card-to-feature-navi-22-gpu

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