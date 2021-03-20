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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD RX 6800M ile üst seviye oyuncu dizüstülerinde yer alacak

    RDNA2 mimarili masaüstü kartların ardından kırmızı ekip oyuncu dizüstülerine yer alacak seçenekler üzerinde çalışmaya başlamış görünüyor. RX 6800M üst seviye modellerde karşımıza çıkacak.
    20 Mart 2021, 21:30 (3 sa.)
    472
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD RX 6800M ile üst seviye oyuncu dizüstülerinde yer alacak
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    RDNA2 mimarili kartlar stoklarda bulunamamasına karşın listeye yenileri eklenmeye devam ediyor. AMD beklenen mobil çözümlerin üzerine eğilmeye başladı.

    RX 6000 ile yıllar sonra üst segmentte Nvidia’nın karşısına çıkan AMD aynı şekilde mobil kanatta da yeşil ekibi zorlamayı planlıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Mobil RX 6000 serisi ufukta görüldü

    AMD RX 6800M

    Ortaya çıkan ID’lere göre AMD Navi 22 tabanlı RX 6800M hazırlığında. 73D5:C3 ID’siyle RX 6700 XT’nin varyantları arasında konumlanan yonganın 2560 işlem birimiyle geleceği söylenebilir.

    AMD RX 6800M ile üst seviye oyuncu dizüstülerinde yer alacak

    Ek olarak iddialara göre RX 6800M 145, 135, 100 ve 90 wattlık 4 farklı TGP adımına ayrılabilir. Söz konusu ID’nın yüksek TGP’li seçeneğe ait olduğu düşününülürken AMD’nin 90-100 watt TGP’li çözümleri RX 6700M olarak Nvidia’nın Max-Q kartlarına karşı konumlandıracağı tahmin ediliyor.

    AMD RX 6800M ile üst seviye oyuncu dizüstülerinde yer alacak
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı"

    192 veya 160-bitlik veriyolu üzerinden 10-12 GB’lık VRAM’e erişecek yongaları takip edecek Navi 23’ünse RX 6600M ve RX 6500M’de karşımıza çıkması bekleniyor. Son olarak Navi 24 ise multimedya odaklı dizüstülerde Nvidia’nın MX400 ve Intel’in Xe Max modellerine alternatif olarak sunulabilir.



    https://videocardz.com/newz/amd-radeon-rx-6800m-high-end-mobile-gaming-card-to-feature-navi-22-gpu
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    Furkooo85 35 dakika önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 3 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 4 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    önce amd doğru düzgün anlaşma yapıp ekran kartlarını cihazlara koydurabilmeyi başarsın. rx 5***m serisi bile notebooklarda kendine yer bulamadı ondan bu seriden hiç umudum yok. rx 5700m bekledik bekledik avucumuzu yaladık. rx 5600m yanlış hatırlamıyorsam 2 farklı modelde var. dell g5 15 se modelinde kullanıcılar ısınmadan şikayetçiydi. masaüstü ekran kartından nasiplenemedik bari mobil seriyle idare edelim.
    önce amd doğru düzgün anlaşma yapıp ekran kartlarını cihazlara koydurabilmeyi başarsın. rx 5***m serisi bile notebooklarda kendine yer bulamadı ondan bu seriden...
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    önce amd doğru düzgün anlaşma yapıp ekran kartlarını cihazlara koydurabilmeyi başarsın. rx 5***m serisi bile notebooklarda kendine yer bulamadı ondan bu seriden hiç umudum yok. rx 5700m bekledik bekledik avucumuzu yaladık. rx 5600m yanlış hatırlamıyorsam 2 farklı modelde var. dell g5 15 se modelinde kullanıcılar ısınmadan şikayetçiydi. masaüstü ekran kartından nasiplenemedik bari mobil seriyle idare edelim.
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