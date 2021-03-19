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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı

    Mavi ekibin heyecanla beklenen oyuncu ekran kartları firmanın paylaştığı video ile yeniden gündeme geldi. Modellerin AMD ve Nvidia'nın çözümlerine rakip olması bekleniyor.
    19 Mart 2021, 21:00 (53 dk.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı
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    Yarı iletken üreticisinin uzun bir süredir mesai harcadığı oyuncu ekran kartı projesi görünüşe göre yakında somut örneklerini verecek.

    Intel Xe HPG

    GDC 2021'de düzenlenen etkinlikte yayınlanan videoda Intel'in yeni Xe HPG ekran kartlarının logosu görüldü. Etrafa ışık yayan bir görselde 5 katlı bir yapıya yer verilmesi ise Intel'in hali hazırda 96 EU'dan oluşan Xe-LP DG1'in 5 katı EU içeren bir çözüm üzerinde çalışıyor olabileceğini düşündürdü.

    Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı
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    Ayrıca Bkz. "Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu"

    Diğer taraftan Xe HPG hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Bununla birlikte yıl sonunda piyasaya sürülmesi beklenen ekran kartlarının firmanın kendi döküm tesislerine ek olarak TSMC ve Samsung bantlarından da çıkması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-teases-xe-hpg-discrete-gaming-gpu-architecture
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    mert1907 3 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 1 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hellmare (Akif Emre) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    3070-80 e rakip olamayacaksa uygun fiyatlı olmak zorunda. Yoksa pek alıcsı olmaz gibi.
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