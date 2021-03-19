Intel Xe-HPG mimarisini açığa çıkardı

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Yarı iletken üreticisinin uzun bir süredir mesai harcadığı oyuncu ekran kartı projesi görünüşe göre yakında somut örneklerini verecek.

Intel Xe HPG

GDC 2021'de düzenlenen etkinlikte yayınlanan videoda Intel'in yeni Xe HPG ekran kartlarının logosu görüldü. Etrafa ışık yayan bir görselde 5 katlı bir yapıya yer verilmesi ise Intel'in hali hazırda 96 EU'dan oluşan Xe-LP DG1'in 5 katı EU içeren bir çözüm üzerinde çalışıyor olabileceğini düşündürdü.

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Ayrıca Bkz. "Intel Adaptive Boost Technology'i duyurdu"

Diğer taraftan Xe HPG hakkında bilinenler oldukça sınırlı. Bununla birlikte yıl sonunda piyasaya sürülmesi beklenen ekran kartlarının firmanın kendi döküm tesislerine ek olarak TSMC ve Samsung bantlarından da çıkması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-teases-xe-hpg-discrete-gaming-gpu-architecture

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