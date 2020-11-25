AMD Ryzen 7 APU’larıyla mobil RTX 3070/3080 modelleri eşleştirilebilir

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Mevcut Ryzen 4000H mobil APU’ları bir hayli performanslı olmasına karşın işlemcilerin ekran kartı tarafında PCIe 3.0 x8 arayüzü sağlayabilmesi nedeniyle RTX 2060’ın üzerinde ekran kartları AMD işlemcilerle birlikte sunulamamıştı.

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Mobil Ryzen APU'lar nihayet üst segment kartlarla sunulacak

Sızan tabloya göre AMD’nin Cezanne-H mobil APU’ları Nvidia tarafında RTX 3070 veya RTX 3080’le kombine edilecek. Ryzen 7 çözümlerinin boy göstereceği yüksek performanslı oyuncu dizüstülerinde yer alacak mobil RTX 3070/3080’in detayları henüz bilinmese de 8/16 GB GDDR6 bellekle desteklenecekleri belirtilmiş.

1080p120 panele yer verilecek Ryzen 7+RTX 3080 konfigürasyonunda fiyat 1999 dolara yükselirken RTX 3070’li seçenekte 1299 dolarlık fiyat belirlenmiş.

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Ayrıca Bkz. "Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü"

Son olarak AMD, Nvidia ve Intel henüz mobil çözümlerini detaylandırmış değil. Önümüzdeki dönemde çevrim içi düzenlenmesi beklenen CES 2021 etkinliğinin yeni donanımlara ev sahipliği yapması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-mobile-gpus-to-be-offered-with-amd-ryzen-7-cpus

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