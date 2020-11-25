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    AMD Ryzen 7 APU’larıyla mobil RTX 3070/3080 modelleri eşleştirilebilir

    Geçtiğimiz nesilde kaslı kartlarla birlikte göremediğimiz mobil APU’lar yeni nesilde daha iddialı dizüstülere güç verecek. Nvidia’nın üst segment ekran kartları nihayet AMD yongalarla eşleştirilebili.
    3 sa.
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    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 7 APU’larıyla mobil RTX 3070/3080 modelleri eşleştirilebilir
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    Mevcut Ryzen 4000H mobil APU’ları bir hayli performanslı olmasına karşın işlemcilerin ekran kartı tarafında PCIe 3.0 x8 arayüzü sağlayabilmesi nedeniyle RTX 2060’ın üzerinde ekran kartları AMD işlemcilerle birlikte sunulamamıştı.

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    Mobil Ryzen APU'lar nihayet üst segment kartlarla sunulacak

    Sızan tabloya göre AMD’nin Cezanne-H mobil APU’ları Nvidia tarafında RTX 3070 veya RTX 3080’le kombine edilecek. Ryzen 7 çözümlerinin boy göstereceği yüksek performanslı oyuncu dizüstülerinde yer alacak mobil RTX 3070/3080’in detayları henüz bilinmese de 8/16 GB GDDR6 bellekle desteklenecekleri belirtilmiş.

    1080p120 panele yer verilecek Ryzen 7+RTX 3080 konfigürasyonunda fiyat 1999 dolara yükselirken RTX 3070’li seçenekte 1299 dolarlık fiyat belirlenmiş.

    AMD Ryzen 7 APU’larıyla mobil RTX 3070/3080 modelleri eşleştirilebilir
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    Ayrıca Bkz. "Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü"

    Son olarak AMD, Nvidia ve Intel henüz mobil çözümlerini detaylandırmış değil. Önümüzdeki dönemde çevrim içi düzenlenmesi beklenen CES 2021 etkinliğinin yeni donanımlara ev sahipliği yapması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-geforce-rtx-3070-mobile-gpus-to-be-offered-with-amd-ryzen-7-cpus Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    7 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    4000t (Tolga ) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Burada nvidia 1050ti/1650ti üretim bandı mı kurdu anlamadım ama 10.000 lira ve hatta daha pahalı her şeye bu kartları takıp salıyorlar piyasaya. Bu yüzden biraz parası olana tek seçenek masaüstü oluyor.
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