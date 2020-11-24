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    Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü

    AMD’nin çekirdek sayısı artışıyla gelen Renoir APU’ları oldukça etkileyici bir bellek kontrolcüsünü de beraberinde getirdi. 7 GHz’lik bellek frekansı rekoru bir APU’dan geldi.
    51 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü
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    AMD’nin Zen 2 mimarili Ryzen APU’ları önceki nesle göre hacimli IPC artışı sunan Zen 2 mimarisinin üzerinde yükselirken çekirdek/izlek tarafında da yükseltmeye sahne oldu.

    APU'yla bellek frekansı rekoru

    Sıvı azotla 7004 MHz’e hız aşırtılan Crucial Ballistix Max DDR4-4000 bellekler Ryzen 5 Pro 4650G APU’su eşliğinde B550 yongasetli anakart üzerinde çalıştırılmış. 22-26-26-46-127-1 zamanlamasına yükselen değerlere rağmen ulaşılan 7004 MHz’lik seviye oldukça etkileyici.

    Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü
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    Ayrıca Bkz. "AMD RX 6700 serisi 12 GB bellekle gelebilir"

    Daha önce de düşük bellek gecikmeleriyle ve kolayca yüksek bellek frekanslarına çıkabilmesiyle öne çıkan Ryzen 5 Pro 4650G bu haliyle bir APU’dan beklenebilecek seviyenin çok daha üzerini vadediyor.



    https://www.techpowerup.com/275105/new-world-record-crucial-ballistix-max-memory-overclocked-to-7004-mhz Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ceann Capall 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Çok ısınıyor, çok voltaj çekiyor, sürekli driver çökmesi var alınmaz. Çöp :)



    Her zaman yazmak istemişimdir. İçimde ukte kalmasın :)
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    Normandia_06 (Yalçın ) 25 dk. ( Mesaj Silindi ) Ceann Capall
    Yallah ekran kartı haberine :XD
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    Normandia_06 (Yalçın ) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Crucial bellek kullanmayanda ne biliyim işte hızlı belleğim var diye geçinmesin :XD
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