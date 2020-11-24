Ryzen APU’suyla bellek frekansı rekoru kırıldı: 7 GHz görüldü

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AMD’nin Zen 2 mimarili Ryzen APU’ları önceki nesle göre hacimli IPC artışı sunan Zen 2 mimarisinin üzerinde yükselirken çekirdek/izlek tarafında da yükseltmeye sahne oldu.

APU'yla bellek frekansı rekoru

Sıvı azotla 7004 MHz’e hız aşırtılan Crucial Ballistix Max DDR4-4000 bellekler Ryzen 5 Pro 4650G APU’su eşliğinde B550 yongasetli anakart üzerinde çalıştırılmış. 22-26-26-46-127-1 zamanlamasına yükselen değerlere rağmen ulaşılan 7004 MHz’lik seviye oldukça etkileyici.

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Ayrıca Bkz. "AMD RX 6700 serisi 12 GB bellekle gelebilir"

Daha önce de düşük bellek gecikmeleriyle ve kolayca yüksek bellek frekanslarına çıkabilmesiyle öne çıkan Ryzen 5 Pro 4650G bu haliyle bir APU’dan beklenebilecek seviyenin çok daha üzerini vadediyor.

https://www.techpowerup.com/275105/new-world-record-crucial-ballistix-max-memory-overclocked-to-7004-mhz

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