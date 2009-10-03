AMD SATA-III destekli 890GX yonga setini hazırlıyor

Son olarak 785G çipsetini duyuran AMD'nin yeni model çalışmaları devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 780G yonga setinin yerini alan 785G sonrasında 790GX çipsetinin yerini alması öngörülen 890GX çipseti için çalışmalar da sona geliniyor. Kasım ayında örneklemesi başlayacak olan yeni yonga setinin 2010 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.
790GX'te yer alan Radeon HD 3300 IGP'si gibi 890GX'e eşlik edecek yeni grafik birimi de 700MHz'de çalışacak. 790GX'ten farklı olarak entegre grafik birimi DirectX 10.1 ve Unified Video Decoder 2.0 desteği sunacak olan 890GX yonga setinin yüksek tanımlı video hızlandırma konusunda iddialı olması ayrıca iki adet PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunması da bekleniyor.
Yine 790GX yonga setinden farklı olarak SB750 yerine SB850 köprüsünün eşlik edeceği ve bu sayede entegre grafik özellikli yeni çipsetin SATA-III desteği sunacağı da açıklandı.
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Yalnız 8X+8X'de Crossfire mı kaldı artık! yonga hiç olmazsa 16X+16X olsaymış.
USB 3.0 Sata III desteğinin bir arada sunulduğu yongalar gelene kadar sata II ve USB 2.0 la yola devam.
480 Mb/sn maksimum teorik hız ve protokol overhead leri dahil. protokol overhead leri çıkarıldığında en fazla 40MB/sn civarında veri transfer eder. usb 3.0, usb 2.0 a göre daha iyi kavramsal olarak ama ondan daha iyisi sata, bence sata ok daha kullanışlı ve bence usb 2.0 dan usb 3.0 a geçmek yerine sata-3 e ve taşınabilir ortamlar için de mini-sata ya geçmek daha mantıklı
8xx serisi çipsetlerin 7xx den farkı sadece Sata III ve USB 3.0 desteği mi olacak? Ve hangi socket yapısında olacaklar? AM3 mimarisi ise yola devam mı?
adamların yerinde olsaydım ben de sata-3 için çalışırdım. şu anda mini-sata yaygınlaşıyor, transfer hızları 1.5Gb/sn ve 3Gb/sn. USB 3.0 çıksa bile maksimum hızı 4.8Gb/sn ve protokol overhead leri çıkarıldığında en fazla 3.2Gb/sn transfer hızına sahip ki ben bu hıza pratikte ulaşabileceğini düşünmüyorum. Zaten şu anda da USB 2.0 Hi-speed cihazlar 480Mb/sn hıza tam olarak erişemiyorlar. ben şahsen 3Gb/sn lik mini-sata nın teorik hızı 5.Gb/sn olan usb 3.0 dan daha verimli olacağını düşünüyorum ve hatta bir süre sonra taşınabilir depolama birimlerinde mini-sata nın usb nin yerini almasını bekliyorum. bir de sata-3 yaygınlaştıktan sonra mini-sata güncellenip sata-3 hızlarına yakın bir hıza çıkarılırsa artık standart haline gelir.
size katılıyorum
Benim gibi 4 x Raid 0 yaparsan bak o limite ne kadar cabuk ulasıyorsun