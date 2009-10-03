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AMD SATA-III destekli 890GX yonga setini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,9b
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15
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD SATA-III destekli 890GX yonga setini hazırlıyor
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Son olarak 785G çipsetini duyuran AMD'nin yeni model çalışmaları devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 780G yonga setinin yerini alan 785G sonrasında 790GX çipsetinin yerini alması öngörülen 890GX çipseti için çalışmalar da sona geliniyor. Kasım ayında örneklemesi başlayacak olan yeni yonga setinin 2010 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.

790GX'te yer alan Radeon HD 3300 IGP'si gibi 890GX'e eşlik edecek yeni grafik birimi de 700MHz'de çalışacak. 790GX'ten farklı olarak entegre grafik birimi DirectX 10.1 ve Unified Video Decoder 2.0 desteği sunacak olan 890GX yonga setinin yüksek tanımlı video hızlandırma konusunda iddialı olması ayrıca iki adet PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunması da bekleniyor.

Yine 790GX yonga setinden farklı olarak SB750 yerine SB850 köprüsünün eşlik edeceği ve bu sayede entegre grafik özellikli yeni çipsetin SATA-III desteği sunacağı da açıklandı.


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El_domingo 10 yıl
Sanki sistem hemen yarin cikacakmis gibi yorumlar yazilmis...oysaki sistemin cikisi 2010 ilk ceyregi en az 5 ay var...ozamana kadar kim ole kim kala...
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isomania 10 yıl
yeter artık gına geldi...kaç aydır hazırlıyor hazırlıyor hep aynı haber :S icraat yok..ses var görüntü yok gibi birşey oldu bu...
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sertacaygun 10 yıl
SATA 2 zaten "adamakıllı" kullanılamıyor. SATA 3 SSD'leri olan insanlar için iyi olacak gibi...
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yelkowan 10 yıl
İşte bu güzel haber sata-III de olsa intelden önce destek vermeye hazırlanması usb3.0 için ümitlendirici.
Yalnız 8X+8X'de Crossfire mı kaldı artık! yonga hiç olmazsa 16X+16X olsaymış.

USB 3.0 Sata III desteğinin bir arada sunulduğu yongalar gelene kadar sata II ve USB 2.0 la yola devam.
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gerbay 10 yıl
@-dehşet-
480 Mb/sn maksimum teorik hız ve protokol overhead leri dahil. protokol overhead leri çıkarıldığında en fazla 40MB/sn civarında veri transfer eder. usb 3.0, usb 2.0 a göre daha iyi kavramsal olarak ama ondan daha iyisi sata, bence sata ok daha kullanışlı ve bence usb 2.0 dan usb 3.0 a geçmek yerine sata-3 e ve taşınabilir ortamlar için de mini-sata ya geçmek daha mantıklı
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showstopper41 10 yıl
16x-16x desteği 890FX çipsetinde olacaktır. Haliyle bu anakartlar biraz daha pahalı olacaklar. Bol fazlı işlemci güç tasarımı vs vs...
8xx serisi çipsetlerin 7xx den farkı sadece Sata III ve USB 3.0 desteği mi olacak? Ve hangi socket yapısında olacaklar? AM3 mimarisi ise yola devam mı?

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KANUNI61 10 yıl
16x-16x yapsalardı ya sata3 hic bir anlamı yok HD 3300 IGP'si de aynı bence boşuna cıkarmış olacaklar
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N-0NE 10 yıl
Şu yeni yongada cf'yi 16x-16x yapsalar çok daha iyi olucak.Ve usb 3.0 desteği gelsin artık çıktı çıkıcak diyolar ama bi türlü göremedik nedense...
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gerbay 10 yıl

adamların yerinde olsaydım ben de sata-3 için çalışırdım. şu anda mini-sata yaygınlaşıyor, transfer hızları 1.5Gb/sn ve 3Gb/sn. USB 3.0 çıksa bile maksimum hızı 4.8Gb/sn ve protokol overhead leri çıkarıldığında en fazla 3.2Gb/sn transfer hızına sahip ki ben bu hıza pratikte ulaşabileceğini düşünmüyorum. Zaten şu anda da USB 2.0 Hi-speed cihazlar 480Mb/sn hıza tam olarak erişemiyorlar. ben şahsen 3Gb/sn lik mini-sata nın teorik hızı 5.Gb/sn olan usb 3.0 dan daha verimli olacağını düşünüyorum ve hatta bir süre sonra taşınabilir depolama birimlerinde mini-sata nın usb nin yerini almasını bekliyorum. bir de sata-3 yaygınlaştıktan sonra mini-sata güncellenip sata-3 hızlarına yakın bir hıza çıkarılırsa artık standart haline gelir.
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buraoca2 10 yıl
Ben hem Sata-III hem USB 3.0 hem de daha yüksek grafik başarımı sunan bir grafik yongası bekliyordum... Artık başka bir bahara...
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TELESCOPE 10 yıl

buraoca2

Ben hem Sata-III hem USB 3.0 hem de daha yüksek grafik başarımı sunan bir grafik yongası bekliyordum... Artık başka bir bahara...



size katılıyorum
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1963bursa 10 yıl
SataIII değilde, USB3.0 olsun, başka bir şey istemez. sata yerine USB ye çalışmaları lazım, önem sıralamasını karıştırmışlar. Ha VIA ve intel de durum nedir, onlarda da usb sesi yok, bakalım USB3.0 a ne zaman hangisinden kavuşacaz.
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-dehşet- 10 yıl
790GX ten tek artısı SATA III gibi duruyor.Sata III ün Mekanik Diskler için hiçbir anlamı yok..Zaten çoğu kullanıcı için Sata II yi tam kapasite de kullanmak hayal gibi.O nedenle 890GX bu haliyle beklemeye değmez görünüyor.HD3300 IGP si mevcut olan en güçtü dahili grafik çipi olsa da daha iyisini yapabileceklerini umuyorum.
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ebehram 10 yıl

-dehşet-

790GX ten tek artısı SATA III gibi duruyor.Sata III ün Mekanik Diskler için hiçbir anlamı yok..Zaten çoğu kullanıcı için Sata II yi tam kapasite de kullanmak hayal gibi.O nedenle 890GX bu haliyle beklemeye değmez görünüyor.HD3300 IGP si mevcut olan en güçtü dahili grafik çipi olsa da daha iyisini yapabileceklerini umuyorum.

Benim gibi 4 x Raid 0 yaparsan bak o limite ne kadar cabuk ulasıyorsun
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