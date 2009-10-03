AMD SATA-III destekli 890GX yonga setini hazırlıyor

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Son olarak 785G çipsetini duyuran AMD'nin yeni model çalışmaları devam ediyor. Firma cephesinden gelen bilgilere göre 780G yonga setinin yerini alan 785G sonrasında 790GX çipsetinin yerini alması öngörülen 890GX çipseti için çalışmalar da sona geliniyor. Kasım ayında örneklemesi başlayacak olan yeni yonga setinin 2010 ile birlikte endüstrinin beğenisine sunulması bekleniyor.

790GX'te yer alan Radeon HD 3300 IGP'si gibi 890GX'e eşlik edecek yeni grafik birimi de 700MHz'de çalışacak. 790GX'ten farklı olarak entegre grafik birimi DirectX 10.1 ve Unified Video Decoder 2.0 desteği sunacak olan 890GX yonga setinin yüksek tanımlı video hızlandırma konusunda iddialı olması ayrıca iki adet PCIe x16 slotu üzerinden 8x + 8x konfigürasyonunda Crossfire X desteği sunması da bekleniyor.

Yine 790GX yonga setinden farklı olarak SB750 yerine SB850 köprüsünün eşlik edeceği ve bu sayede entegre grafik özellikli yeni çipsetin SATA-III desteği sunacağı da açıklandı.