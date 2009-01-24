AMD soket AM3 işlemcileriyle daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilir

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Kullanıma sunduğu Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcileriyle ekstrem soğutma koşullarında 6.5GHz seviyesini görebilen AMD, Şubat ayında duyurmaya hazırlandığı Soket AM3 formundaki yeni işlemcileriyle daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilir.

AMD cephesinden Soket AM3 işlemcilerin hız aşırtma performansıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmış değil. Firma yeni işlemcilerle ilgili olarak sadece aynı saat hızında DDR2 destekli varyasyonlarına göre %5'e varan oranda daha hızlı olacaklarını ifade etmtişti.

Gelen yeni bilgilere göre 45nm üretim teknolojisiyle hazırlananSoket AM3 formundaki yeni işlemcilerin ve DDR3 destekli Soket AM3 anakartların DDR2 destekli Soket AM2+ platformuna kıyasla daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlayabileceği belirtiliyor.

Rakibi Intel'in fiyat indirim hamlesine Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerinde %20'ye varan indirimle yanıt veren AMD, %5'e varan performans kazanımını daha yüksek hız aşırtma başarımı ile destekleyerek rakibi Intel'e karşı elini güçlendirmek istiyor.

Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere aralarında Gigabyte, MSI, ECS ve Asus gibi isimlerin bulunduğu sektör devi pek çok firma DDR3 bellek desteği sunan AMD anakartların duyurmaya başladı bile. AMD ise Soket AM3 formundaki ilk işlemcileirni 9 Şubat'ta lanse edecek.