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AMD soket AM3 işlemcileriyle daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilir

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD soket AM3 işlemcileriyle daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilir
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Kullanıma sunduğu Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcileriyle ekstrem soğutma koşullarında 6.5GHz seviyesini görebilen AMD, Şubat ayında duyurmaya hazırlandığı Soket AM3 formundaki yeni işlemcileriyle daha yüksek hız aşırtma başarımı sunabilir.

AMD cephesinden Soket AM3 işlemcilerin hız aşırtma performansıyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmış değil. Firma yeni işlemcilerle ilgili olarak sadece aynı saat hızında DDR2 destekli varyasyonlarına göre %5'e varan oranda daha hızlı olacaklarını ifade etmtişti.

Gelen yeni bilgilere göre 45nm üretim teknolojisiyle hazırlananSoket AM3 formundaki yeni işlemcilerin ve DDR3 destekli Soket AM3 anakartların DDR2 destekli Soket AM2+ platformuna kıyasla daha yüksek hız aşırtma başarımı sağlayabileceği belirtiliyor.

Rakibi Intel'in fiyat indirim hamlesine Phenom II X4 920 ve 940 Black Edition işlemcilerinde %20'ye varan indirimle yanıt veren AMD, %5'e varan performans kazanımını daha yüksek hız aşırtma başarımı ile destekleyerek rakibi Intel'e karşı elini güçlendirmek istiyor.

Haberlerimizde de belirttiğimiz üzere aralarında Gigabyte, MSI, ECS ve Asus gibi isimlerin bulunduğu sektör devi pek çok firma DDR3 bellek desteği sunan AMD anakartların duyurmaya başladı bile. AMD ise Soket AM3 formundaki ilk işlemcileirni 9 Şubat'ta lanse edecek.


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mamad 10 yıl
Amd iyi işler yapıyor bakalım. Bu haber ne kadar doğrudur bilinmez ama tahminen yeni işlemciler oc'a daha yatkın olacaktır. Bakalım oc rekorunu intel'in elinden alabilecekler mi?

Bu hızla amd bu yıl intel'i inletebilir.
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max975 10 yıl
ocde intelle kapışmak iyi ama oyunlardaki performansıda görmek gerek
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HiqhVoLtaqe 10 yıl
Bekleyip görücez AM2+ 'lara göre ne kadar fazla başarım göstericeğini.
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fss1403 10 yıl
Acaba yeni chipsetler gelecekmi? Birde ben nvidia chipsetli anakart istiyorum. Bu arada şuan ki duyurulan am3 ler sadece ddr3 bellek desteğine mi sahip am2+ lara ek olarak?
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BiLgiSeaRcheR 10 yıl
DDR3 ramlerle daha iyi hız aşırtma başarımının olması muhtemel ama bunun çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum... Taş çatlasın 100-200 mhz xD
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: ELeCtRiCkChi

DDR3 ramlerle daha iyi hız aşırtma başarımının olması muhtemel ama bunun çok büyük bir fark yaratacağını düşünmüyorum... Taş çatlasın 100-200 mhz xD

Extreme overclocklarda bu bile kayda değer bir değer.Küsüratlar konuşuyor bu konularda.
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Metaone 10 yıl
%5-10 CPU o/c'un kullanıcı tarafından hissedilmesi zor, hele hele oyunlara etkisi daha da az oluyor. Bu kadarlık bir artışın maliyeti ise inanılmaz. Yani fiyatı Intel'e oranla daha iyi diye AMD al, sonra da %5 artırmak için bir sürü ilave para öde, bana pek mantıklı gelmiyor. Keyif için yapılanlar hariç tabi, herkesin kendi bileceği iş sonunda.
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01Mrt 10 yıl
Bunlar biraz satışları etkilemek için yapılan haberler... Tabiki arasında fark vardır, ancak %2 belki olabilir... yinede denemeden bilinmez... :)
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