AMD Türkiye Toplantısı 1: Phenom II yüzde 25'e varan performans artışıyla geliyor

AMD Türkiye bugün Phenom II işlemcileriyle ilgili olarak teknik basını bilgilendirme toplantısı yaptı. AMD'nin EMEA Ürün Pazarlama Müdürü Sherwin Azizve EMEA Teknoloji PR Müdürü Antal Tungler'inda sunum yaptığı toplantı çerçevesinde Deneb kod adlı Phenom II işlemci ailesinin ve Dragon kod adlı yeni platform anlayışının detayları paylaşıldı, önemli noktaları vurgulandı. Peki toplantı da neler anlatıldı?

NDA anlaşması imzaladığımız için elimizdeki pek çok veriyi şu an için yayınlamamız pek mümkün olmasa da AMD'nin hedeflerini ve işlemcilerin bahsi geçen detaylarını genel hatlarıyla anlatabiliriz. Toplantı sırasında AMD'nin altını çizdiği temel nokta, Phenom II ailesinin Phenom I'deki eksiklerin giderilerek platform performansı, fiyat/performans, overclock ve güç tüketimi gibi konularda önemli geliştirmeler içerdiği belirtildi.

AMD'nin 8 Ocak'ta duyurmayı planladığı Phenom II işlemcileri Las Vegas'ta gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği '09 fuarında tanıtılacak. Firma lansman günü itibariyle Phenom II 920 ve 940 Black Edition olmak üzere soket AM2+ formundaki iki modelini endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor. Mevcut Phenom ailesinin tamamında hızlı olacağı söylenen yeni modeller fiyatlarıyla da dikkat çekecek.

AMD'nin açıklamalarına göre Phenom II ailesi mevcut Phenom modellerinden %25'e varan oranda daha hızlı olacak. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere artan saat hızı ve bellek kapasitesi gibi parametreler performans kazanımının arkasındaki en önemli detaylar. 45nm üretim teknolojisinin önemli bir getirisi olarak Phenom II ailesi mevcut Phenom modellerine göre daha düşük TDP seviyesine sahip olacak.

Firmanın satın alınabilir durumdaki en hızlı işlemcisi olan ve 2.6GHz'de çalışan Phenom 9950 pazara 140 watt'lık TDP seviyesi ile giriş yaparken bellek kapasitesi ciddi şekilde arttırılan ve saat hızı 3GHz olarak belirlenen Phenom II 940, 125 watt'lık ısıl güç tasarımına (TDP) sahip. Son kullanıcılar tarafından belkide cevabı en çok merak edilen konu yeni işlemciler için takip edilecek fiyatlandırma politikası.

AMD kullanıma sunacağı ilk iki modeli için yani Phenom II 920 ve 940 Black Edition modelleri için planlanan yurt dışı fiyatlarını da açıkladı. NDA gereği şu an belirtilen rakamları veremiyor olsak da en güçlü Phenom II işlemcisinin yanı Phenom II 940 Black Edition modelinin, Core i7 920'den biraz daha ucuzu olacağını, mevcut Phenom modellerinin tamamında hızlı olması beklenen Phenom II 920 ise sürpriz bir fiyatla gelebilir.

Toplantı da anlatılanlarla ilgili olarak haberlerimiz devam edecek.