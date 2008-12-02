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AMD Türkiye Toplantısı 1: Phenom II yüzde 25'e varan performans artışıyla geliyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD Türkiye bugün Phenom II işlemcileriyle ilgili olarak teknik basını bilgilendirme toplantısı yaptı. AMD'nin EMEA Ürün Pazarlama Müdürü Sherwin Azizve EMEA Teknoloji PR Müdürü Antal Tungler'inda sunum yaptığı toplantı çerçevesinde Deneb kod adlı Phenom II işlemci ailesinin ve Dragon kod adlı yeni platform anlayışının detayları paylaşıldı, önemli noktaları vurgulandı. Peki toplantı da neler anlatıldı?

NDA anlaşması imzaladığımız için elimizdeki pek çok veriyi şu an için yayınlamamız pek mümkün olmasa da AMD'nin hedeflerini ve işlemcilerin bahsi geçen detaylarını genel hatlarıyla anlatabiliriz. Toplantı sırasında AMD'nin altını çizdiği temel nokta, Phenom II ailesinin Phenom I'deki eksiklerin giderilerek platform performansı, fiyat/performans, overclock ve güç tüketimi gibi konularda önemli geliştirmeler içerdiği belirtildi.

AMD'nin 8 Ocak'ta duyurmayı planladığı Phenom II işlemcileri Las Vegas'ta gerçekleştirilecek Tüketici Elektroniği '09 fuarında tanıtılacak. Firma lansman günü itibariyle Phenom II 920 ve 940 Black Edition olmak üzere soket AM2+ formundaki iki modelini endüstrinin beğenisine sunmayı planlıyor. Mevcut Phenom ailesinin tamamında hızlı olacağı söylenen yeni modeller fiyatlarıyla da dikkat çekecek.

AMD'nin açıklamalarına göre Phenom II ailesi mevcut Phenom modellerinden %25'e varan oranda daha hızlı olacak. Daha önceki haberimizde de belirttiğimiz üzere artan saat hızı ve bellek kapasitesi gibi parametreler performans kazanımının arkasındaki en önemli detaylar. 45nm üretim teknolojisinin önemli bir getirisi olarak Phenom II ailesi mevcut Phenom modellerine göre daha düşük TDP seviyesine sahip olacak.

Firmanın satın alınabilir durumdaki en hızlı işlemcisi olan ve 2.6GHz'de çalışan Phenom 9950 pazara 140 watt'lık TDP seviyesi ile giriş yaparken bellek kapasitesi ciddi şekilde arttırılan ve saat hızı 3GHz olarak belirlenen Phenom II 940, 125 watt'lık ısıl güç tasarımına (TDP) sahip. Son kullanıcılar tarafından belkide cevabı en çok merak edilen konu yeni işlemciler için takip edilecek fiyatlandırma politikası.

AMD kullanıma sunacağı ilk iki modeli için yani Phenom II 920 ve 940 Black Edition modelleri için planlanan yurt dışı fiyatlarını da açıkladı. NDA gereği şu an belirtilen rakamları veremiyor olsak da en güçlü Phenom II işlemcisinin yanı Phenom II 940 Black Edition modelinin, Core i7 920'den biraz daha ucuzu olacağını, mevcut Phenom modellerinin tamamında hızlı olması beklenen Phenom II 920 ise sürpriz bir fiyatla gelebilir.

Toplantı da anlatılanlarla ilgili olarak haberlerimiz devam edecek.


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XivA 11 yıl
920 193USD + olsun 6 ay sonra falanda 120düşsün hemen alalım :))
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BiLgiSeaRcheR 11 yıl
940 pahalı ama 920 alınabilir bir fiyatta olur tabi döviz kuru bi kaç ay önce olduğu hale geri dönerse...
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01Mrt 11 yıl
ben geçenlerde aldığım 780G borda takabiliyorum bu işlemciyi o yönden alına bilir...
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BroK€NSaf€ty 11 yıl
Bir sorum olacak Benim Anakart Asus M3N-HT Deluxe/HDMI 780a SLI Asus'un Listesinde yok AM3 için fakat MSI K9N2 Diamond NVIDIA nForce® 780a SLI var listede ama ikiside 780a SLI aynı çip benim anakart çalıştırmayacakmı şimdi?
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gezgin 11 yıl

Orjinalden alıntı: fx57
mevcut Phenom modellerinin tamamında hızlı olması beklenen Phenom II 920 ise sürpriz bir fiyatla gelebilir.

Bu cümleden anladığım kadarıyla 199$ olacak gibi bir his var içimde
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ibbetuhim 11 yıl
200 dolardan asagı olmayacak gibi
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a1a1a1fs 11 yıl
phenom 2 cıktıktan sonra intelden amd ye geçmeyi düşününmeye başladım
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RCox 11 yıl
Nehalemlerin anakartları, ramleri çok pahalı, AMD bu avantajı da kullanarak iş yapabilir.

Phenom 920 nin fiyatı 200 dolar altı olabilir mi acaba?
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Wilson Fisk 11 yıl
NDA kovalasin amd'yi.


Phenom 920 nin fiyatı 200 dolar altı olabilir mi acaba?


sanmam.286 nin biraz alti 270 olsa 300-340 fiyatlari vardi bir sitede, 40 dolar oynuyordu.hadi 50 olsun supriz olsun 220 olur, 450 ytl'ye gelebilir.
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WinteR 11 yıl
Tahminim, 940BE 280$, 920 ise 230$.
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multeci 11 yıl
klasik tipde olacak ilk defa yapıyorum:

yeni fiyat performans kralı Phenom II 920


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