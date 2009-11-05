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AMD yeni nesil ATi ekran kartları için 28nm üretim teknolojisini kullanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni nesil ATi ekran kartları için 28nm üretim teknolojisini kullanabilir
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AMD Japonya ofisi yayımladığı resmi yol haritasında N. Islands kod adını taşıyan yeni jenerasyon (HD 5000 serisinden sonraki nesil) ekran kartlarının 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını ve 2011 yılında anons edileceğini belirtmişti. Ancak endüstri içerisindeki kaynaklar AMD'nin 32nm üretim teknolojisini atlayarak yeni nesil GPU'larını 28nm üretim sürecine dahil edeceğini belirtiyor.

Hem AMD hem de Nvidia adına hacimli üretim gerçekleştiren ve 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı yeni bir verimlilik problemiyle gündemde olan Tayvan merkezli TSMC firması, 28nm için pilot üretime başlayacağını açıklamıştı. Firmaya yakın kaynaklar pilot üretim için 2010 başının hedeflendiğini, hacimli üretimin ise yılın ikinci yarısı için planlandığını dile getirmişlerdi.

ATi'nin ilk defa Mayıs 2007 tarihinde lanse edilen R600 GPU'sundan sonra firmanın mimari anlamda en radikal değişikliği olacağı söylenen yeni nesil grafik işlemci mimarisinin güç vereceği N. Islands serisi ekran kartlarının 28nm üretim teknolojisiyle birlikte hazırlanacağı ve 2010 son çeyreğinde duyurulacağı konuşulurken, DirectX 10.1 desteğinin gündeme gelebileceği de iddia ediliyor.

-TSMC'deki verimlilik problemlerinden ötürü yüksek talep göre Radeon HD 4770 modelinde umduğunu bulamayan AMD, 28nm için kendini garantiye almayı planlıyor. ATIC firması ile ortaklaşa kurduğu GlobalFoundries üzerinden 28nm için ilk defa GPU üretimine başlamayı da planlayan AMD bu şekilde olası verimlilik problemleri için kendisine kaçış alanı da yaratmış olacak.


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DISTURBED 10 yıl
benim tsmc den umudum yok, ancak 28nm yi global foundries ile çıkarırlarsa bi ihtimal olabilir, adamlar(tsmc) 40nm yi düzgün çıkaramıyo 28 i nasıl yapacak.
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Source 10 yıl

The Wanted

benim tsmc den umudum yok, ancak 28nm yi global foundries ile çıkarırlarsa bi ihtimal olabilir, adamlar(tsmc) 40nm yi düzgün çıkaramıyo 28 i nasıl yapacak.


İşte öyle olduğu için AMD yeni fabrika kurduğu yazıyor kendilerini garantiye almışlar yani


TSMC'deki verimlilik problemlerinden ötürü yüksek talep göre Radeon HD 4770 modelinde umduğunu bulamayan AMD, 28nm için kendini garantiye almayı planlıyor. ATIC firması ile ortaklaşa kurduğu GlobalFoundries üzerinden 28nm için ilk defa GPU üretimine başlamayı da planlayan AMD bu şekilde olası verimlilik problemleri için kendisine kaçış alanı da yaratmış olacak.


O fabrikanın projesi;

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Tolgá 10 yıl
daha dx11 kullanamadık 11.1 muhabbetleri başlamış
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sertacaygun 10 yıl
Yine üretimde verimsizlik olmasın da aman...
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multeci 10 yıl
verimsizlik olsa bile bu maliyet sorunu yaratır ama genede az güç tüketimi ve az ısı avantajı yüzünden, maliyeti düşüremeseler ble 28nm tercih edebilecekleri bişey. verimli değil diye kalkıp 55nm ye tekrar dönmezler mesela veya 40m ye geçişi ertelemezler ertelemedilerde.
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ugacomtr 10 yıl
5xxx serisini pas geçtim. 6xxx serisini bekleyeceğim..
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fx57 10 yıl
@artenis, evet 2010 sonuna doğru çıkacağı söylenen N. Island serisi yeni ekran kartlarında DX 11.1 desteği olacağı iddia ediliyor.
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Source 10 yıl
28nm güzel bir gelişme ama daha çok var
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mamad 10 yıl

fx57

@artenis, evet 2010 sonuna doğru çıkacağı söylenen N. Island serisi yeni ekran kartlarında DX 11.1 desteği olacağı iddia ediliyor.

Sanırım haberdeki yanlışlık düzeltilirse daha iyi olacak.


28nm bana biraz ilginç geldi. 40nm bile tam oturmamışken 1-1,5 yıl kadar bir sürede üretim teknolojisinde %33'lük bir gelişmeden bahsediyoruz. İyimser bir tahmin gibi geldi bana, açıkcası. Nvidia'nın Fermi'sini Ocak'ta duyurma ihtimali kadar iyimser.
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yagmurteam 10 yıl
bu rekabet, bu dengesiz gelisim, bu hızlı degisim hic hayr-ı alamet degil..insanların beklentileri,düsünceleri umrunda degil bu adamların tek dertleri para..


fx57

@artenis, evet 2010 sonuna doğru çıkacağı söylenen N. Island serisi yeni ekran kartlarında DX 11.1 desteği olacağı iddia ediliyor.

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artenis 10 yıl
3.Paragrafda DX 11.1 mi kasdedilmiş acaba?
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