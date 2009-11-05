AMD yeni nesil ATi ekran kartları için 28nm üretim teknolojisini kullanabilir

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AMD Japonya ofisi yayımladığı resmi yol haritasında N. Islands kod adını taşıyan yeni jenerasyon (HD 5000 serisinden sonraki nesil) ekran kartlarının 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağını ve 2011 yılında anons edileceğini belirtmişti. Ancak endüstri içerisindeki kaynaklar AMD'nin 32nm üretim teknolojisini atlayarak yeni nesil GPU'larını 28nm üretim sürecine dahil edeceğini belirtiyor.

Hem AMD hem de Nvidia adına hacimli üretim gerçekleştiren ve 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı yeni bir verimlilik problemiyle gündemde olan Tayvan merkezli TSMC firması, 28nm için pilot üretime başlayacağını açıklamıştı. Firmaya yakın kaynaklar pilot üretim için 2010 başının hedeflendiğini, hacimli üretimin ise yılın ikinci yarısı için planlandığını dile getirmişlerdi.

ATi'nin ilk defa Mayıs 2007 tarihinde lanse edilen R600 GPU'sundan sonra firmanın mimari anlamda en radikal değişikliği olacağı söylenen yeni nesil grafik işlemci mimarisinin güç vereceği N. Islands serisi ekran kartlarının 28nm üretim teknolojisiyle birlikte hazırlanacağı ve 2010 son çeyreğinde duyurulacağı konuşulurken, DirectX 10.1 desteğinin gündeme gelebileceği de iddia ediliyor.

-TSMC'deki verimlilik problemlerinden ötürü yüksek talep göre Radeon HD 4770 modelinde umduğunu bulamayan AMD, 28nm için kendini garantiye almayı planlıyor. ATIC firması ile ortaklaşa kurduğu GlobalFoundries üzerinden 28nm için ilk defa GPU üretimine başlamayı da planlayan AMD bu şekilde olası verimlilik problemleri için kendisine kaçış alanı da yaratmış olacak.