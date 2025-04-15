Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    AMD’nin Zen 6 tabanlı yeni EPYC CPU’ları TSMC 2nm sürecinde üretilecek

    AMD, 6. Nesil Venice kod adlı yeni nesil EPYC CPU'larının, TSMC'nin N2 (2nm) işlem teknolojisi kullanılarak banttan çıkarılan ve üretilen ilk HPC ürünü olacağını açıkladı.
    AMD’nin Zen 6 tabanlı EPYC CPU’ları TSMC 2nm sürecinde üretilecek Tam Boyutta Gör
    AMD, veri merkezi dünyasında dengeleri kendi lehine değiştirecek yeni nesil EPYC işlemcileri için önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Zen 6 mimarisine sahip “Venice” kod adlı işlemciler, TSMC’nin halihazırdaki en gelişmiş üretim teknolojisi olan N2 (2nm) süreciyle üretilen ilk yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) ürünleri olma özelliğini taşıyacak.

    TSMC’nin 2nm süreciyle üretilen ilk HPC ürünü

    Şirket, yaptığı açıklamada Zen 6 mimarisi üzerine inşa edilen 6. nesil EPYC Venice işlemcilerinin, TSMC'nin son teknoloji ürünü olan 2nm (N2) üretim süreciyle seri olarak üretileceğini resmen duyurdu. Bu işlemciler, 2026 yılında piyasaya sunulması planlanan yeni veri merkezi platformlarının temelini oluşturacak.

    TSMC'nin 2nm süreci, NanoSheet teknolojisiyle güçlendirilmiş yapısıyla, performans ve enerji verimliliği açısından önceki nesillere kıyasla kayda değer iyileştirmeler vadediyor. AMD’nin Zen 6 ve Zen 6C mimarileri, bu yeni üretim teknolojisiyle birlikte optimize edilerek hem işlem gücünü hem de enerji verimliliğini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yeni yongalar SP7 soketini kullanacak ve 12 veya 16 kanal DDR5 belleği destekleyecek.

    5. nesil EPYC işlemciler ABD’de üretilecek

    AMD’nin duyurusundaki bir diğer dikkat çeken başlık ise 5. nesil EPYC işlemciler üzerine oldu. Firma, TSMC’nin ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan yeni nesil üretim tesisi Fab 21’de bu işlemcilerin başarıyla doğrulandığını ve üretime hazır hale geldiğini bildirdi.

    Bu gelişme, ABD'nin yerli yarı iletken üretimini teşvik etme yönündeki politikaları açısından da önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilebilir. Zira ABD, yarı iletken üretimlerini ülke içine çekmek istiyor. Nvidia’nın ardından AMD de TSMC’nin Arizona fabrikasının baş müşterilerinden birisi olmuş durumda.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford focus alınır mı booking türkiyeden rezervasyon yapılamaz renault trafic 1.6 dci kullanıcı yorumları youtube kalite yok windows 7 güncelleme paketi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip6
    Samsung Galaxy Z Flip6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum