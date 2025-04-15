AMD’nin Zen 6 tabanlı yeni EPYC CPU’ları TSMC 2nm sürecinde üretilecek

TSMC’nin 2nm süreciyle üretilen ilk HPC ürünü
Şirket, yaptığı açıklamada Zen 6 mimarisi üzerine inşa edilen 6. nesil EPYC Venice işlemcilerinin, TSMC'nin son teknoloji ürünü olan 2nm (N2) üretim süreciyle seri olarak üretileceğini resmen duyurdu. Bu işlemciler, 2026 yılında piyasaya sunulması planlanan yeni veri merkezi platformlarının temelini oluşturacak.
TSMC'nin 2nm süreci, NanoSheet teknolojisiyle güçlendirilmiş yapısıyla, performans ve enerji verimliliği açısından önceki nesillere kıyasla kayda değer iyileştirmeler vadediyor. AMD’nin Zen 6 ve Zen 6C mimarileri, bu yeni üretim teknolojisiyle birlikte optimize edilerek hem işlem gücünü hem de enerji verimliliğini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yeni yongalar SP7 soketini kullanacak ve 12 veya 16 kanal DDR5 belleği destekleyecek.
5. nesil EPYC işlemciler ABD’de üretilecek
AMD’nin duyurusundaki bir diğer dikkat çeken başlık ise 5. nesil EPYC işlemciler üzerine oldu. Firma, TSMC’nin ABD’nin Arizona eyaletinde bulunan yeni nesil üretim tesisi Fab 21’de bu işlemcilerin başarıyla doğrulandığını ve üretime hazır hale geldiğini bildirdi.
Bu gelişme, ABD'nin yerli yarı iletken üretimini teşvik etme yönündeki politikaları açısından da önemli bir kilometre taşı olarak değerlendirilebilir. Zira ABD, yarı iletken üretimlerini ülke içine çekmek istiyor. Nvidia’nın ardından AMD de TSMC’nin Arizona fabrikasının baş müşterilerinden birisi olmuş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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