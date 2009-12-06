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AMD'den Dirt 2 için karşılaştırmalı oyun için ekran görüntüleri

9 yıl
44,2b
1
83
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Konsol versiyonlarıyla birlikte Eylül ayında çıkması beklenen ancak AMD'nin DirectX 11 güncellemesi için devreye girmesiyle (milyon dolarlık yatırımla) Aralık ayına ötelenen Dirt 2, 1 Aralık'ta Kuzey Amerika'da, 3 Aralıkta'ta Avrupa'da satışa sunuldu. Otomobil yarış simülasyonlarının en başarılı temsilcilerinden birisi olan Colin McRea Rally serisinin son halkası olan Dirt 2, DirectX 11 API'sinin getirdiği yeniliklerden kısmen de olsa faydalanan ilk yarış oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yarış oyunu olmasının da ötesinde yaygın satışı başlayan DirectX 11 destekli ilk yapımlardan birisi olan Dirt 2 için AMD, DirectX 9 karşılaştırmaları da içeren oyun için görüntüler yayımladı. ATi Radeon HD 5800 serisi ile DirectX 11 destekli ekran kartlarını endüstride ilk defa pazara sunan AMD, Dirt 2'deki görsel yeniliklerden faydalanmak isteyen oyuncuların ATi Radeon HD 5000 serisine geçiş yapmasını tavsiye ediyor.

DiRT 2 - High Definition Ambient Occlusion - DirectX 11 by amd.unprocessed DiRT 2 - High Definition Ambient Occlusion - DirectX 9 by amd.unprocessed

DiRT 2 - High Definition Ambient Occlusion: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - Cloth - DirectX 11 by amd.unprocessed DiRT 2 - Cloth - DirectX 9 by amd.unprocessed

DiRT 2 - Cloth: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - Crowd - DirectX 11 by amd.unprocessed DiRT 2 - Crowd - DirectX 9 by amd.unprocessed

DiRT 2 - Crowd: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - Water - DirectX 11 by amd.unprocessed DiRT 2 - Water - DirectX 9 by amd.unprocessed

DiRT 2 - Water: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - High Dynamic Range - DirectX 11 by amd.unprocessed DiRT 2 - High Dynamic Range - DirectX 9 by amd.unprocessed

DiRT 2 - High Dynamic Range: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.


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fenerista 8 yıl
DX 9.0c den sonra çıkan directx sürümlerinin boş olduğu açıkça gözüzüküyor oyun esnasında ancak istersen farkedebilirsin o derece. Zaten bir çok oyun hala dx 9.0c.
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IgorStravinsky 9 yıl
Multiplayerı denemeyi çok isterdim fakat yok işte
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Tolgá 9 yıl
dirt 2 sadece dx11 ve dx9 modundamı çalışıyor yoksa dx10 kartı olan dx10da oynayabiliyormu
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hakankart 9 yıl
arakadaşlar şimdi sudaki fark net olarak görülebiliyor biri arabanın kenrlarına doğru çıkmış tamponun önünde birilmiş halde görünüyor diğerinde sadeece arabanın altında arabını taban seviyesinin üzerinde hiçsu yok çünkü oraya yapıştırılmış üzerine efekt yapılmış resim (texture) gece fotoğrafındaki postprocessing farklarını göremeyenler bi göz doktoruna gitsin bence ışklardaki ve yansımalardaki parlaklık farkını anlamanız lazım çok basitçe. çünkü dx9 resmin tamamına postprocessing yapamıyor dx 10 da tüm ekranda gördüğünüz şeylere donanımsal olarak uygulanıyor. dx10da hdao olabilirdi ama fps değerleri yerin altında sürünürdü
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NemesisR3 9 yıl
görüntüler arasında fark var ama,
dx10 ile dx11 karşılaştırılsaymış daha iyi olurmuş.
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fatihcanery 9 yıl
birde şu yorumu yapacam,dx11 farklarına bakarsan belli objelerde farkı görebiliyoruz,yani sonradan müdahale olduğu o kadar belli ki.Mesela şu taşlı olan sahne.Taşta sadece gölge ve derinlik olusuyor ve sularda,Ama otlar aynı.Bayrak efekti de öyle.Galiba dx11'in dx10 ve dx9 dan farkını ,oyunun tümüyle dx11 tabanında yazılmasıyla anlayacağız.
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hellteam 9 yıl
Güzel güzel asıl bundan sonra gelecek oyunlara bakmak lazım Stalker gibi

Ama benim gibi yaşlı bi insan bu resimler arasındaki farkları oyunlarda göremez benim için gereksiz dx10 dan ne gördük ki bundan ne görecez
Bende 1000 tl lik kart yok olsa belki gözüm açılırdı
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fatihcanery 9 yıl
hocam verdiğim linkteki araba resmi doğruysa bence dx11 çok sağlam geliyor
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Momo-Oz 9 yıl
ha bir ekleme daha oyunda kesinlikle süper ayrıntılar yok , ben araba yarışı oyununu bayraklar daha güzel sallanıyo yada su daha güzel akıyo diye almam oyunun tamamı bundan ibaret değildir Ha sen eğer bunları görüp gaza gelipde 5890 alırsan atinin kapanına düşmüş olursun .. yok seyircilerin kafaları kareymiş birinde diğerinde yuvarlak :D sanki sen seyircilere bakıcan yarısırken ,oyunda bana kayalar yapsın güzel dağlar yapsın , süper arabalar yapsın ben o zaman off derim , sonuçta bi araba yarışı ,ben seyircilere yada bayraklara değil cevreye bakıcam , bu yazdıklarım sadece oyun için geçerlidir çunki oyun biraz aceleye geldi ondan böle dandiklikler olabilir şimdilik satış politikası nedeni ile ,, ben asıl gösteriyi crytekten bekliyorum , ne zaman crytek dx11 oyun çıkarır işte o zaman helal lan adamlar yapmış yaaaa derim ..
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fatihcanery 9 yıl
arkadaşlar sizin icin biraz göz attım,cz arkadaşında incelediği seyler daha belirgin göz atabilirsiniz
pcgameshardware.com/...
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Momo-Oz 9 yıl
Ya benim anlamadığım neden Dx9 la Dx11 farkını koymuşlarkı ?? buradaki amaç eğer karşılaştırmaksa Dx10 ve 11 olmalıydı , o zaman tamam derdim ama sen git Dx7 ile Dx11 i karşılaştır sonra bana deki off farka bak :D
Kesinlikne Nvidia yda ati fanı değilim tamamen duygusaldır benim için kart piyasası 4770 kullanıyorum ...
sonra burada sayfalarcaa yazı yazan ve fansınız fansınız diye yırtınan arkadaşlar var bence siz Ati fanısınız ati 2000 tl lik kart cıkarsa nvidia daha ucuz olsa gider ati alırsınız ... sanki babamın sirketi :D
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QbLaY!!! 9 yıl

DungeonKeeper

Ya benim anlamadığım neden Dx9 la Dx11 farkını koymuşlarkı ?? buradaki amaç eğer karşılaştırmaksa Dx10 ve 11 olmalıydı , o zaman tamam derdim ama sen git Dx7 ile Dx11 i karşılaştır sonra bana deki off farka bak :D



+1

+

Bu oyunu Dx10 destekli yapmamalarının tek sebebi Dx 11'i Dx10 ile karşılaştırmaya olanak vermemek.Bu kadar fark bile kullanıcıları tatmin etmezken bide Dx 10 ile karşılaştırılsa iyice hüsran olacaktı.Bunu yapalar emin olun bu işi bizden daha iyi biliyolar ve adam akıllı bişey yapmadıklarının da farkındalar.Umarım diğer oyunlarda kayda değer yenilikler görebiliriz...


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