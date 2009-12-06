AMD'den Dirt 2 için karşılaştırmalı oyun için ekran görüntüleri

Konsol versiyonlarıyla birlikte Eylül ayında çıkması beklenen ancak AMD'nin DirectX 11 güncellemesi için devreye girmesiyle (milyon dolarlık yatırımla) Aralık ayına ötelenen Dirt 2, 1 Aralık'ta Kuzey Amerika'da, 3 Aralıkta'ta Avrupa'da satışa sunuldu. Otomobil yarış simülasyonlarının en başarılı temsilcilerinden birisi olan Colin McRea Rally serisinin son halkası olan Dirt 2, DirectX 11 API'sinin getirdiği yeniliklerden kısmen de olsa faydalanan ilk yarış oyunu olarak dikkat çekiyor.
Yarış oyunu olmasının da ötesinde yaygın satışı başlayan DirectX 11 destekli ilk yapımlardan birisi olan Dirt 2 için AMD, DirectX 9 karşılaştırmaları da içeren oyun için görüntüler yayımladı. ATi Radeon HD 5800 serisi ile DirectX 11 destekli ekran kartlarını endüstride ilk defa pazara sunan AMD, Dirt 2'deki görsel yeniliklerden faydalanmak isteyen oyuncuların ATi Radeon HD 5000 serisine geçiş yapmasını tavsiye ediyor.
DiRT 2 - High Definition Ambient Occlusion: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.
DiRT 2 - Cloth: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.
DiRT 2 - Crowd: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.
DiRT 2 - Water: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.
DiRT 2 - High Dynamic Range: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.
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dx10 ile dx11 karşılaştırılsaymış daha iyi olurmuş.
Ama benim gibi yaşlı bi insan bu resimler arasındaki farkları oyunlarda göremez benim için gereksiz dx10 dan ne gördük ki bundan ne görecez
Bende 1000 tl lik kart yok olsa belki gözüm açılırdı
pcgameshardware.com/...
Kesinlikne Nvidia yda ati fanı değilim tamamen duygusaldır benim için kart piyasası 4770 kullanıyorum ...
sonra burada sayfalarcaa yazı yazan ve fansınız fansınız diye yırtınan arkadaşlar var bence siz Ati fanısınız ati 2000 tl lik kart cıkarsa nvidia daha ucuz olsa gider ati alırsınız ... sanki babamın sirketi :D
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Bu oyunu Dx10 destekli yapmamalarının tek sebebi Dx 11'i Dx10 ile karşılaştırmaya olanak vermemek.Bu kadar fark bile kullanıcıları tatmin etmezken bide Dx 10 ile karşılaştırılsa iyice hüsran olacaktı.Bunu yapalar emin olun bu işi bizden daha iyi biliyolar ve adam akıllı bişey yapmadıklarının da farkındalar.Umarım diğer oyunlarda kayda değer yenilikler görebiliriz...