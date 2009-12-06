AMD'den Dirt 2 için karşılaştırmalı oyun için ekran görüntüleri

Konsol versiyonlarıyla birlikte Eylül ayında çıkması beklenen ancak AMD'nin DirectX 11 güncellemesi için devreye girmesiyle (milyon dolarlık yatırımla) Aralık ayına ötelenen Dirt 2, 1 Aralık'ta Kuzey Amerika'da, 3 Aralıkta'ta Avrupa'da satışa sunuldu. Otomobil yarış simülasyonlarının en başarılı temsilcilerinden birisi olan Colin McRea Rally serisinin son halkası olan Dirt 2, DirectX 11 API'sinin getirdiği yeniliklerden kısmen de olsa faydalanan ilk yarış oyunu olarak dikkat çekiyor.

Yarış oyunu olmasının da ötesinde yaygın satışı başlayan DirectX 11 destekli ilk yapımlardan birisi olan Dirt 2 için AMD, DirectX 9 karşılaştırmaları da içeren oyun için görüntüler yayımladı. ATi Radeon HD 5800 serisi ile DirectX 11 destekli ekran kartlarını endüstride ilk defa pazara sunan AMD, Dirt 2'deki görsel yeniliklerden faydalanmak isteyen oyuncuların ATi Radeon HD 5000 serisine geçiş yapmasını tavsiye ediyor.

DiRT 2 - High Definition Ambient Occlusion: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - Cloth: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - Crowd: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - Water: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.

DiRT 2 - High Dynamic Range: DirectX 11 vs. DirectX 9 - Büyütmek için üzerlerine tıklayabilirsiniz.