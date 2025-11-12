AMD, 2030’a kadar kârını üç katına çıkarmayı hedefliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, veri merkezi çip gelirlerinin önümüzdeki beş yıl içinde 100 milyar dolara ulaşmasını ve şirketin kârının üç kattan fazla artmasını beklediğini açıkladı. AMD CEO’su Lisa Su, New York’ta düzenlenen ve üç yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk analist gününde, veri merkezi çip pazarının 2030’a kadar 1 trilyon dolara ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Lisa Su, bu büyümenin büyük kısmının yapay zeka kaynaklı olacağını söylerken “Hiç şüphe yok ki, veri merkezi en büyük büyüme fırsatı ve AMD bu alanda çok iyi bir konuma sahip” dedi.

Kârlılık hedefi iddialı

Şirketin mali işler sorumlusu Jean Hu, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde AMD’nin genel işinin yılda %35, veri merkezi işinin ise %60 büyümesini öngördüklerini söyledi. Aynı dönemde, hisselerin başına kârın 20 dolara yükselmesi bekleniyor. Karşılaştırma için, LSEG tahminleri AMD’nin 2025 kârını hisse başına 2,68 dolar olarak öngörüyor.

AMD’nin gelecek nesil MI400 serisi AI çipleri, 2026 yılında piyasaya çıkacak ve bilimsel uygulamalar ile üretken yapay zeka için farklı varyantlar sunacak. MI400 çipleri ile birlikte AMD, Nvidia’nın GB200 NVL72 adlı ürününe benzer tam bir sunucu rafı da piyasaya sürmeyi planlıyor.

Su, açılış konuşmasında şirketin AI ile ilgili yakın dönem satın almalarını da öne çıkardı. Bunlar arasında sunucu üreticisi ZT Systems ve bir dizi küçük yazılım şirketi bulunuyor. Su, bu satın alımlara ithafen AMD’nin artık bir “M&A makinesi” haline geldiğini söyledi. Son aylarda, AMD AI uygulamalarını çalıştırmak için gerekli yazılımları geliştiren girişimleri satın aldı. Pazartesi günü şirket, MK1 isimli bir startup’ı daha bünyesine kattığını duyurdu.

