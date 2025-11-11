AMD, yapay zeka için MK1 firmasını satın aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD, yapay zeka alanındaki stratejik hamlelerine bir yenisini ekleyerek yüksek hızlı çıkarım (inference) ve akıl yürütme (reasoning) teknolojileriyle tanınan MK1 firmasını resmen satın aldığını duyurdu. Bu adım, şirketin yapay zeka performansını ve verimliliğini donanım-yazılım entegrasyonu üzerinden derinleştirme hedefinde kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

AMD’den stratejik adım

Tam Boyutta Gör MK1, büyük ölçekli yapay zeka uygulamaları için optimize edilmiş yüksek hızlı çıkarım çözümleri geliştiriyor. Şirketin öne çıkan “Flywheel” teknolojisi, AMD donanımlarıyla doğrudan uyumlu şekilde tasarlanmış durumda ve halihazırda günde 1 trilyondan fazla token işleme kapasitesine sahip. Bu sistem, özellikle AMD Instinct GPU’ların bellek mimarisinden maksimum verim alacak biçimde geliştirilen özel motorlar üzerinde çalışıyor.

MK1’in geliştirdiği yazılım mimarisi yalnızca hız değil aynı zamanda yüksek doğruluk, maliyet verimliliği ve tam izlenebilirlik sunuyor. Bu sayede AMD, kurumsal yapay zeka pazarında ölçeklenebilir, güvenilir ve ekonomik çıkarım çözümleri sunmayı hedefliyor. Satın alım sonrası MK1 ekibi, AMD’nin yapay zeka grubuna dahil olacak. AMD, MK1’in yenilikçi yazılım teknolojilerini kendi yüksek hesaplama kapasitesi ile birleştirerek kurumsal müşterilerinin karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve yüksek katma değerli alanlarda yeni fırsatlar yaratmasına imkan tanıyacak.

