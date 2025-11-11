AMD, yapay zeka için MK1 firmasını satın aldı

MK1’in geliştirdiği yazılım mimarisi yalnızca hız değil aynı zamanda yüksek doğruluk, maliyet verimliliği ve tam izlenebilirlik sunuyor. Bu sayede AMD, kurumsal yapay zeka pazarında ölçeklenebilir, güvenilir ve ekonomik çıkarım çözümleri sunmayı hedefliyor. Satın alım sonrası MK1 ekibi, AMD’nin yapay zeka grubuna dahil olacak. AMD, MK1’in yenilikçi yazılım teknolojilerini kendi yüksek hesaplama kapasitesi ile birleştirerek kurumsal müşterilerinin karmaşık iş süreçlerini otomatikleştirmesine ve yüksek katma değerli alanlarda yeni fırsatlar yaratmasına imkan tanıyacak.