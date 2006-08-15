AMD'den Yeni Soket F Opteronlar ve 4 Çekirdekli İşlemciler

AMD yeni socket F Opteron işlemcilerini duyurdu. Bir önceki nesil Opteron işlemciler ile birlikte büyük başarı kazanan hatta ev kullanıcılarının kasalarına kadar giren AMD, aynı başarıyı socket F serisi Opteronlar ile de sürdürmek istiyor.

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Yeni socket F Opteron işlemciler 8000, 2000 ve 1000 serisi olmak üzere 3 gruba ayrılıyor. Socket F Opteronlar mimari olarak socket AM2 işlemciler ile de oldukça benzerler. Temel olarak bu işlemciler ile server ve iş istasyonu pazarlarını hedefleyen AMD, socket F Opteronlar ile birlikte kurumsal işlemcilerine de DDR2 (667MHz) bellek desteğini getirmiş oldu. Kod adı Santa Rosa olan yeni Opteron işlemciler Presido adı verilen gelişmiş güvenlik desteğinin yanısıra Pacifica adı verilen sanallaştırma teknolojisine de sahipler. Bu teknoloji aslında Intel'in Virtulization Teknolojisi ile oldukça benzer. Her iki teknolojinin de esasında farklı işletim sistemlerinin aynı anda çalıştırılması yatıyor. Bu sayede birçok görev ve uygulama birbirini etkilemeden aynı anda çalışabilcek ki bu sunucular için oldukça önemli.

AMD ilk aşamada yeni socket F Opteronlardan x210 (1.8GHz), x212 (2.0GHz), x214 (2.2GHz), x216 (2.4GHz), x218 (2.6GHz) ve x220 (2.8GHz). Tüm modeller çift çekirdeğe sahipler ayrıca yeni işlemcilerde HE ve SE varyantları mevcut. HE modelleri 55 watt'lık değerleri ile düşük güç tüketimine sahipen SE modelleri 125 watt'lık daha yüksek güç tüketimine sahipler. Bunlara ek olarak tüm yeni Opteronlar çekirdek başına 1MB'lık ön belleğe sahipler. Socket F Opteronlar ile işlemcilerin pin yapısı da değişiyor. Intel'in yaptığı gibi AMD de işlemci üzerinde yer alan pinleri socket F Opteronlar ile birlikte anakart üzerine taşıyor. Bu sayede işlemc pin sorunlarına karşı da korunmuş olacak. Socket F işlemcilerin üzerinde 1,207 adet pin noktası bulunmakta.

Ayrıca socket F Opteronlar için değişik markalar tarafından farklı yonga setine sahip anakartlar da hazırlanmış durumda. Örneğin Gigbyte'ın hazırladığı GA-3AESV-RH, socket F Opteronlar için oldukça iddialı olan anakartlardan biri. Anakart üzerinde Broadcom yonga seti bulunmakta. Anakartın en önemli özelliği çift socket F Opteron işlemci desteği. Ayrıca 48GB'a kadar DDR2-533/667 ECC bellek desteği de vermekte. Anakart üzerinde Ati'nin Rage XL serisi entegre grafik çözümü de yer almakta. Ayrıca Nvidia'nın da socket F Opteronlar için hazırladığı nForce Pro 3600 yonga setine sahip değişik anakartlar da piyasada bulunabilmekte.

AMD socket F Opteronların fiyat listesi. Resmi büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz

AMD'den Quad-Core

AMD'nin 4 çekirdekli işlemcileri (Quad-Core) hakkında da bazı bilgiler gün yüzüne çıkmaya başladı. Firmanın duyurusunu yaptığı 4 çekirdekli işlemcilerin, 4 ayrı çekirdeğe sahip ilk işlemciler olması bekleniyor. Intel'in de daha önce duyurusunu yaptığı 4 çekirdeğe sahip Kentsfield işlemcileri de bulunumakta fakat Kentsfieldlar'ın yapısında doğal 4 ayrı çekirdek yerine 2 adet çift çekirdekli Conroe bulunmakta. Zaten AMD'nin planları arasında da kod adı Deerhound olan aynı Intel'in Kentsfiled işlemcilerinde olduğu gibi iki adet 65nm üretim teknolojsine sahip çift çekirdekli işlemciyi tek yapıda buluşturan işlemciler de mevcut. AMD'nin 4 ayrı çekirdeğe sahip ilk işlemcileri Opteron ailesinden gelecek. K8L mimarisine sahip olacak yeni işlemcilerin 2007'nin ortalarında çıkması ön görülüyor. AMD'nin 4 çekirdekli ilk Opteron işlemcileri ayrıca DDR2 bellek desteğine sahip çift çekirdekli Opteronlarla uyumlu anakartlar ile birlikte de çalışacabilecek.

http://dailytech.com/article.aspx?newsid=3786