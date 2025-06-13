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    AMD, sunucu işlemci pazarında Intel’in ensesinde

    AMD veri merkezi pazarlarının dinamiklerini kendi lehine çevirmeyi başardı, sunucu CPU pazar payı 2026'ya kadar Intel’le eşleşmeye hazırlanıyor. Halihazırda AMD, yüzde 40 paya sahip.

    AMD, sunucu işlemci pazarında Intel’in ensesinde Tam Boyutta Gör
    Sunucu işlemcileri pazarında yıllardır Intel’in egemenliği sürerken, AMD sessiz fakat kararlı adımlarla bu dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Mercury Research’ün DigiTimes aracılığıyla paylaştığı son analizlere göre AMD, 2026 yılına kadar sunucu işlemci pazarında Intel ile eşit pazar payına ulaşabilecek potansiyele sahip. Bu başarı, büyük ölçüde EPYC serisi işlemcilerin rekabetçi performansına bağlanıyor.

    AMD, tam anlamıyla sıfırdan başladı

    AMD'nin sunucu pazarındaki yükselişi olabilecek en kötü noktadan başladı. 2017 yılında firmanın bu segmentteki pazar payı sıfırdı; çünkü rekabet edebilecek bir ürün gamı bulunmuyordu. Ancak şirketin CEO’su Lisa Su’nun liderliğinde başlatılan dönüşüm süreciyle birlikte "Zen" mimarisi temel alınarak geliştirilen ilk EPYC işlemciler, yani "Naples" serisi sahneye çıktı. Bu seri, AMD'nin veri merkezi stratejisinde bir dönüm noktası oldu.

    Aradan geçen sekiz yılda AMD, pazarın en hızlı büyüyen oyuncusu haline geldi. 2025 yılının ilk çeyreğinde firmanın sunucu işlemci pazarındaki payı yüzde 39,4'e ulaştı. Bu oran, çeyrek bazında yüzde 6,5’lik dikkat çekici bir artışı da temsil ediyor. Analistlere göre AMD, mevcut büyüme trendini sürdürdüğü takdirde 2026 yılı itibarıyla sunucu işlemci pazarında Intel ile eşit seviyeye gelebilir.

    EPYC etkisi ve Intel'in kan kaybı

    AMD'nin başarısındaki en önemli unsur şüphesiz EPYC işlemci ailesi. Yüksek çekirdek sayısı, enerji verimliliği ve çoklu görevlerde sunduğu üstün performans sayesinde EPYC, veri merkezlerinin yeni favorisi haline geldi. Bununla birlikte AMD'nin büyümesinde yalnızca kendi inovasyonları değil, rakibi Intel'in son dönemdeki performans kaybı da etkili oldu.

    Intel cephesinde yaşanan yönetim değişiklikleri, ürün takvimlerindeki gecikmeler ve yapay zeka ile veri merkezi stratejilerinde yaşanan tutarsızlıklar, şirketin sunucu pazarındaki ivmesini olumsuz etkiledi. Elbette bu, Xeon platformunun zayıf olduğu anlamına gelmiyor; sadece artık daha sert bir rekabetle karşı karşıya.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 17 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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