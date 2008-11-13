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AMD'nin 45nm Phenom II işlemcileri ve Dragon platformu yolda

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 45nm Phenom II işlemcileri ve Dragon platformu yolda
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Ve AMD de 45nm üretim teknolojisine geçiş yaptı. Yeni üretim teknolojisine geçiş yapacağı tarih tartışma konusu olan firma rakibi Intel'den yaklaşık bir yıl sonra yeni üretim teknolojisini devreye sokarak nanometrik küçülme opeasyonunda bir önemli virajı daha geride bırakmış oldu. AMD yeni üretim sürecine ilk olarak sunucular için hazırladığı Shangai kod adlı yeni Opteron işlemcilerini lans ederek geçiş yaptı ve bu açıdan rakibi Intel'den ayrıldı zira hatırlanacağı üzere Intel, yeni üretim teknolojisine masaüstü için hazırladığı Core 2 Extreme 9650 modelini kullanıma sunarak geçiş yapmıştı.

AMD'nin Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcilerine yönelik detayları sizler ile paylaşmaya devam edeceğiz fakat öncesinde Phenom işlemci ailesinde olacak değişiklikleri belirtmekte fayda var. Aylar önce verdiğimiz bir haberimizde AMD'nin muhtemelen isimde değişikliğe gitmeyeceğini ve Deneb kod adlı 45nm masaüstü işlemcilerinin de Phenom çatısı altında pazara giriş yapmasının en kuvvetli ihtimal olduğunu belirtmiştik. Gelen yeni haberler de bizim haberimizi doğruluyor zira 45nm Deneb işlemcilerinin pazara Phenom II markalandırmasıyla gireceği belirtiliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve seviye 3 bellek kapasitesi 6MB'a çıkartılan Phenom II işlemcileri ilk etapta soket AM2+ formunda gelecek fakat gelecek yıl ile birlikte DDR3 bellek desteği de sunacak olan soket AM3 varyasyonlar da devreye girmeye başlayacak. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD'nin Phenom II işlemcileri firmanın Dragon kod adlı yeni masaüstü platformunda kullanılacak. Spider platformunun devamı olarak 2009 için geliştirilen yeni yapılanmada Phenom II işlemcilerine 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları eşlik edecek.

Henüz performans değerleri açıklanmamakla birlikte 45nm Phenom II X4 işlemcilerinin aynı saat hızında satılmakta olan mevcut Phenom modellerine göre %15'e varan oranda daha hızlı olacağı ve daha düşük güç tüketimiyle geleceği ayrıca hız aşırtma performansının da daha rekabetçi olacağı ifade ediliyor. Önümüzde senenin ilk günlerde satışa sunulacağı söylenen Phenom II X4 işlemci ailesiyle AMD'nin neler yapacağı bekleyip göreceğiz.


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ssonerb 11 yıl
işte bekledigim haber! umarım işlemciler haylaz olur.
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fss1403 11 yıl
Güzel haberler. Ddr 3 bellek desteği sunacak am3 platformunu sabırsızlıkla bekliyorum. Ddr 3 destekliler anladığım kadarıyla bu yaz felan ortaya çıkacak değilmi?
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01Mrt 11 yıl
inşallah göze batar bi düzeyde iyileşme olur... dört gözle bekliyorum...
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whatisnfc 11 yıl
Haber içim teşekkürler.Hadi hayırlısı.
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max975 11 yıl
inşallah söynilenlerle yapılanlar farklı olmaz inşallah[>:]
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XivA 11 yıl
çok gizli tutuyorlar. bence Radeon 4XXX serisi gibi uçma hareketi olacak. L3 Çok büyüyor ve 45nm etkisiyle saat hızıda iyileşecek! umarım ucuzda olur.
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multeci 11 yıl
mevcut phenomlardan aynı saat hızlarında %15 daha hızlı olduğuna göre bence iyi bir gelişme. 45nm avantajı ile daha yüksek saat hızlarında ve daha ucuza satılacağı kesin am3 soketiyle beraber ddr3 ile yapacaklarıda önemli. 4 çekirdekli ve hem gayet kaliteli hemde"AMD" işlemci almak hoş olacak.
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MrPerFormance 11 yıl
Başarılar dileriz.AMD isimleri güzel seçiyor.
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buraoca2 11 yıl
Önceden performans farkları daha yüksek gösteriliyordu. Şimdi fark azaltılmış. Hadi hayırlısı. Umarım yine F/P lideri olur AMD.
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_Dominic_Toretto_ 11 yıl
Spider yok Dragon

AMD bunlarla uğraşma da adam gibi bir işlemci çıkart
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dellino 11 yıl
Test sonuçlarını görebilseydik. Denebler kullanıcıları heyecanlandıracak bir işlemci olsaydı AMD iki ay öncesinden testlerini yayınlatırdı.
Bir de 48xx serisindeki taktiği kullanır, son dakikada gol atarsa da şaşırmamak lazım.
Haber için teşekkürler. Beklemedeyiz.
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