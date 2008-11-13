AMD'nin 45nm Phenom II işlemcileri ve Dragon platformu yolda

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Ve AMD de 45nm üretim teknolojisine geçiş yaptı. Yeni üretim teknolojisine geçiş yapacağı tarih tartışma konusu olan firma rakibi Intel'den yaklaşık bir yıl sonra yeni üretim teknolojisini devreye sokarak nanometrik küçülme opeasyonunda bir önemli virajı daha geride bırakmış oldu. AMD yeni üretim sürecine ilk olarak sunucular için hazırladığı Shangai kod adlı yeni Opteron işlemcilerini lans ederek geçiş yaptı ve bu açıdan rakibi Intel'den ayrıldı zira hatırlanacağı üzere Intel, yeni üretim teknolojisine masaüstü için hazırladığı Core 2 Extreme 9650 modelini kullanıma sunarak geçiş yapmıştı.

AMD'nin Shangai kod adlı 45nm Opteron işlemcilerine yönelik detayları sizler ile paylaşmaya devam edeceğiz fakat öncesinde Phenom işlemci ailesinde olacak değişiklikleri belirtmekte fayda var. Aylar önce verdiğimiz bir haberimizde AMD'nin muhtemelen isimde değişikliğe gitmeyeceğini ve Deneb kod adlı 45nm masaüstü işlemcilerinin de Phenom çatısı altında pazara giriş yapmasının en kuvvetli ihtimal olduğunu belirtmiştik. Gelen yeni haberler de bizim haberimizi doğruluyor zira 45nm Deneb işlemcilerinin pazara Phenom II markalandırmasıyla gireceği belirtiliyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve seviye 3 bellek kapasitesi 6MB'a çıkartılan Phenom II işlemcileri ilk etapta soket AM2+ formunda gelecek fakat gelecek yıl ile birlikte DDR3 bellek desteği de sunacak olan soket AM3 varyasyonlar da devreye girmeye başlayacak. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD'nin Phenom II işlemcileri firmanın Dragon kod adlı yeni masaüstü platformunda kullanılacak. Spider platformunun devamı olarak 2009 için geliştirilen yeni yapılanmada Phenom II işlemcilerine 7 serisi yonga setleri ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartları eşlik edecek.

Henüz performans değerleri açıklanmamakla birlikte 45nm Phenom II X4 işlemcilerinin aynı saat hızında satılmakta olan mevcut Phenom modellerine göre %15'e varan oranda daha hızlı olacağı ve daha düşük güç tüketimiyle geleceği ayrıca hız aşırtma performansının da daha rekabetçi olacağı ifade ediliyor. Önümüzde senenin ilk günlerde satışa sunulacağı söylenen Phenom II X4 işlemci ailesiyle AMD'nin neler yapacağı bekleyip göreceğiz.