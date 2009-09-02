AMD'nin 6 çekirdekli Istanbul işlemcisi masaüstüne geliyor

Yarıiletken endüstrisinde cevabı merak edilen sorulardan birisi de hiç şüphe yok ki AMD'nin 2010 yılı için neler planladığı. Son yapılan "Analist Günü" etkinliğinde firma tepe yöneticis Dirk Meyer tarafından açıklanan güncel yol haritasına göre, AMD'nin geliştirme çalışmaları uzunca bir süredir devam eden Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin 2011 yılından önce lanse edilmesi beklenmiyor.Tabii durum böyle olunca 2010 için planlanan model geliştirme programı da önem kazanıyor zira 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanan Intel, önümüzdeki yıl için ciddi yenilikler planladığını sık sık dile getiriyor. Çift çekirdekli Core i3 serisini lanse edecek olan firma aynı zamanda Gulftown kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci ailesini duyuracak ve sene sonunda da Sandy Bridge mimarisini lanse decek. Peki AMD önümüzdeki yıl için neler planlıyor olabilir ? Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre firmanın 2010 için hazırlıklarına başladığı bazı sürpriz gelişmeler var.

6 çekirdekli işlemci zarı (AMD "Istanbul" Opteron) - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Haziran ayında Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemci ailesini, sunucu sistemler ve iş istasyonları için kullanıma sunan AMD, yüksek performanslı masaüstü sistemlere yönelik olarak ta benzer bir hamle de bulunacak gibi görünüyor. Zira gelen haberlere göre firma, Thuban (Arapça'da Ejderha) kod adını taşıyan 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesini önümüzdeki yılın ikinci yarısı (üçüncü çeyrekte) ile birlikte kullanıma sunabilir. Istanbul işlemci ailesinin masaüstü sistemler için uyarlanmış bir varyasyonu olacağı ve dolayısıyla tekparça zar yapısına sahip olacağı bildirilen Thuban kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci modellerinde, her çekirdek için 512 Kb seviye 2 (L2) ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB seviye 3 (L3) bellek olmak üzere toplamda 9MB bellek kapasitesine yer verileceği bildirilmekte. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve Soket AM3 formunda olacağı bildirilen 6 çekirdekli yeni işlemci ailesinin, yüksek performans odaklı Leo platformunda kullanılacağı da belirtilmekte.

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AMD Leo platformu, 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte tanıtılacak.

Hatırlanacağı üzere AMD, Phenom işlemci ailesi, 7 serisi yonga seti modelleri ve Radeon HD 3800 serisi DirectX 10.1 destekli ekran kartlarından oluşan Spider platformunu 2007 sonunda, Phenom II ve Radeon HD 4800 serisi ile güncellenen Dragon platformunu ise sene başında anons etmişti. Leo platformunun ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması ve Dragon platformunun yerine konumlandırılması bekleniyor. Phenom II işlemcileriyle birlikte, 890FX ve 890GX yonga setlerinin kullanılacağı platform kapsamında ayrıca Evergreen serisi DirectX 11 destekli ekran kartlarına da yer verilecek. Fusion ve OverDrive teknolojileriyle birlikte Crossfire X kurulumları için de ciddi güncellemeler sunması beklenen Leo platformu, SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikleri de beraberinde getirecek. 8 serisi yeni nesil yonga seti modelleriyle birlikte tanıtılması beklenen Leo platformunun önümüzdeki Nisan ayında lanse edilmesi beklenirken, 6 çekirdekli masaüstü işlemci modelleri ise Computex 2010 fuarında tanıtılabilir.