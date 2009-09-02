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AMD'nin 6 çekirdekli Istanbul işlemcisi masaüstüne geliyor

Istanbul kod adını verdiği 6 çekirdekli Opteron işlemci ailesini Haziran ayında duyuran AMD, 6 çekirdekli masaüstü modeller de hazırlıyor.
9 yıl
10,2b
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47
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yarıiletken endüstrisinde cevabı merak edilen sorulardan birisi de hiç şüphe yok ki AMD'nin 2010 yılı için neler planladığı. Son yapılan "Analist Günü" etkinliğinde firma tepe yöneticis Dirk Meyer tarafından açıklanan güncel yol haritasına göre, AMD'nin geliştirme çalışmaları uzunca bir süredir devam eden Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisinin 2011 yılından önce lanse edilmesi beklenmiyor.Tabii durum böyle olunca 2010 için planlanan model geliştirme programı da önem kazanıyor zira 32nm üretim teknolojisine geçiş yapmaya hazırlanan Intel, önümüzdeki yıl için ciddi yenilikler planladığını sık sık dile getiriyor. Çift çekirdekli Core i3 serisini lanse edecek olan firma aynı zamanda Gulftown kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci ailesini duyuracak ve sene sonunda da Sandy Bridge mimarisini lanse decek. Peki AMD önümüzdeki yıl için neler planlıyor olabilir ? Gün ışığına çıkan yeni bilgilere göre firmanın 2010 için hazırlıklarına başladığı bazı sürpriz gelişmeler var.

6 çekirdekli işlemci zarı (AMD "Istanbul" Opteron) - Büyütmek için üzerine tıklayabilirsiniz.

Haziran ayında Istanbul kod adını taşıyan 6 çekirdekli Opteron işlemci ailesini, sunucu sistemler ve iş istasyonları için kullanıma sunan AMD, yüksek performanslı masaüstü sistemlere yönelik olarak ta benzer bir hamle de bulunacak gibi görünüyor. Zira gelen haberlere göre firma, Thuban (Arapça'da Ejderha) kod adını taşıyan 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesini önümüzdeki yılın ikinci yarısı (üçüncü çeyrekte) ile birlikte kullanıma sunabilir. Istanbul işlemci ailesinin masaüstü sistemler için uyarlanmış bir varyasyonu olacağı ve dolayısıyla tekparça zar yapısına sahip olacağı bildirilen Thuban kod adlı 6 çekirdekli yeni işlemci modellerinde, her çekirdek için 512 Kb seviye 2 (L2) ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan 6MB seviye 3 (L3) bellek olmak üzere toplamda 9MB bellek kapasitesine yer verileceği bildirilmekte. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve Soket AM3 formunda olacağı bildirilen 6 çekirdekli yeni işlemci ailesinin, yüksek performans odaklı Leo platformunda kullanılacağı da belirtilmekte.

AMD'nin 6 çekirdekli Istanbul işlemcisi masaüstüne geliyor
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AMD Leo platformu, 8 serisi yeni yonga setleriyle birlikte tanıtılacak.

Hatırlanacağı üzere AMD, Phenom işlemci ailesi, 7 serisi yonga seti modelleri ve Radeon HD 3800 serisi DirectX 10.1 destekli ekran kartlarından oluşan Spider platformunu 2007 sonunda, Phenom II ve Radeon HD 4800 serisi ile güncellenen Dragon platformunu ise sene başında anons etmişti. Leo platformunun ise önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması ve Dragon platformunun yerine konumlandırılması bekleniyor. Phenom II işlemcileriyle birlikte, 890FX ve 890GX yonga setlerinin kullanılacağı platform kapsamında ayrıca Evergreen serisi DirectX 11 destekli ekran kartlarına da yer verilecek. Fusion ve OverDrive teknolojileriyle birlikte Crossfire X kurulumları için de ciddi güncellemeler sunması beklenen Leo platformu, SATA-III ve USB 3.0 gibi yenilikleri de beraberinde getirecek. 8 serisi yeni nesil yonga seti modelleriyle birlikte tanıtılması beklenen Leo platformunun önümüzdeki Nisan ayında lanse edilmesi beklenirken, 6 çekirdekli masaüstü işlemci modelleri ise Computex 2010 fuarında tanıtılabilir.


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geceningölgesi 9 yıl
Bu jeste karşılık vermek gerekir
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leop 9 yıl
"45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacağı ve Soket AM3 formunda olacağı bildirilen 6 çekirdekli yeni işlemci"

Benim gibi AM3 sahipleri aha bu islemci bizede oluyor diye sevinmesin cunku nasil olsa buyuk cogunlugumuz bu islemci icin SB 850 anakart almak isteyecez. SB 850 anakarta gecerken sata3 ssd alip rahata ericez insallah.
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OnrbK 9 yıl
Benim anakartım Gigabyte MA770-UD3;acaba bu işlemci Am2+ destekli olur mu?Takabilir miyim anakartıma?
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ser_ka_n 9 yıl
Istanbul Powered Kraken Most Powerful Edu Box

amdzone.com/...

Written by Chris Tom
Saturday, 10 October 2009 09:44

The Inquirer * reports that the US National Institute for Computational Sciences has upgraded their Cray XT5. They went from quad to hexa core.

The machine has become the first academic system to surpass a quadrillion floating-point operations per second, or one petaFLOPS. The upgrade also puts the Kraken among the top five supercomputers in the world. The system came online on 5th October with a peak performance of 1.03 petaFLOPS. It features more than 16,000 six-core 2.6-GHz AMD Istanbul processors with nearly 100,000 compute cores.

*
theinquirer.net/...

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juggernaunt 9 yıl
AMD bu konuda tek ama modaya uymaya çalışmak için napeolon bana uzak be :(
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milyondabir 9 yıl
3 yildan beri haberi yapiliyor gelmedi gitti hala su işlemci
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Hadouken06 9 yıl
x2 yeter bana çok çekirdekte bir yere kadar yeterki programlar uyumlu olsun ne anladım yoksa, 6 çekirdek ama 1 ini kullanacam
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arda1811 9 yıl

milyondabir

3 yildan beri haberi yapiliyor gelmedi gitti hala su işlemci


lansman ve tanıtmalardı onlar bir sürü kod altında değişik işlemci planları yapılıyor istanbul un haberlerinin çok olması kendi şehir ismimizin olması ve sürekli kendimiz tarafından gündeme getirilmesidir... normaldir böyle olması
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kenfat10 9 yıl
Biri gelsin bendeki bu ATI AMD önyargısını kırsın.Zamanında bir abi dedi işlemci intel grafik kartı nvidia olacak diye yenemedim arkadaş..
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fatih3554 9 yıl
Ya ben daha 3 buçuk ay oldu amd phenom II x4 940'ı 400 liraya aldım 2 ay sonra bi baktım 300 olmuş. Bu 6 çekirdekli çıkınca da artık mis gibi güzelim 955 ler 950 ler filan hiçe sayılır. Halbuki ben şu an elimdeki 940 ın bile kullanım yüzdesini %85 civarından öteye götüremedim(benchmark testlerinde bile %93 civarında gezindi) Bu kadar çekirdekli işlemci, serverlardan başkasına lazım olmaz düşünceme göre. Zaten bu kadar abartılması yarıştan başka bişey değil. F/p olarak AMD hala 1 numara. AMD yine garibanın yanında :D
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VMTX 9 yıl
haberi görünce şaşırmadım.ama bilgisayar toplama işini biraz daha erteledim.şu an elimde bulunan tek çekirdekli athlon xp 2600 ile sonuna 6 çekirdekli çıkana kadar devam.bu arada ekonomik durumlarıda ayarlamış olurum.
zaten dx 10 muhabbeti fiyasko bali dx 11 destekli sistem toplamış olurum.
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ahrimar 9 yıl
6 ymiş 8 miş onu bunu bilmem bana 3dmark skoru versinler, gerisi boş...
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bilalMW 9 yıl
Düzce versiyonu olsun 81 çekirdekli
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rider30 9 yıl
AMD atağa geçti yine! :)
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Phantaxy 9 yıl
Çıktığı gün alıyorum! 5870'i de alıyorum. Size testlerini gösteririm. :D
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