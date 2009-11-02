AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcisi 2.8GHz'de çalışacak

AMD'nin önümüzdeki yıl için planladığı Thuban (Arapça'da yıldız anlamında) kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesinin detayları netleşiyor. Sunucu sistemler için hazırlanan Istanbul kod adlı Opteron ailesinin masaüstüne uyarlanmış Soket AM3 formundaki temsilcileri olması beklenen serinin Phenom II X6 çatısı altında anons edilmesi beklenirken, ilk modelin saat hızı da netleşiyor.
Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edilmesi ve Leo platformu kapsamında kullanılması beklenen yeni işlemci ailesinin ilk modeli 2.8GHz'de görev yapacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli işlemcide ayrıca her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 3MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 (çekirdekler arası ortak kullanıma açık) bellek kapasitesine yer veriliyor.
Masaüstü sistemler için hazırlanan işlemcilerin oluşturduğu mevcut ürün gamı içerisinde 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition modeliyle iddialı olan AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcisi için henüz herhangi bir TDP bilgisi açıklanmamakla birlikte anakart uyumluluğu da dikkate alınarak ısıl güç tasarımının 140 Watt veya altında tutulacağı bilgisi de gündeme getiriliyor.
6 Çekirdekli Phenom II X6 (Thuban) işlemcisinin ikinci çeyrekte lanse edilmesi beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.
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banada X3 720 iyi geliyordu çekirdek aşırtmayıda denemek için 785G+SB710'lu bir anakart aldım ve bingo artık elimde günlük kullandığım X4 975 var daha ne olsun C&C açık ve masa üstünde X4 800mhz'te 1v ile çalışıyor Rev C3'ler biraz geç geldi ve ön test sonuçlarını çok iyi buldum ama ben bundan sonra anca 3 nesil sonra işlemci yükseltimi yaparım
Önbellek arttıkça overclock potansiyeli düşer. Malum önbellekler de çekirdek ile aynı hızda çalıştığı için, miktar arttıkça overclocklu hızda stabil olamama ihtimali artar.
dört bile fazla x3 720 başımdan taşıyo 3300 ıgp ile :)
tomshardware de bunun testleri detaylı olarak yapılıyo girip bi zahmet bakarsanız toplamda %5 lik bi farkın oluştuğunu görürsünüz.. bu da 70-80 usd farka değmez. profesyonel olarak kullanan kişilerin haklı olarak bu duruma itiraz etmesi normaldir. ev kullanıcısının ise haram parası warsa buyursun önbelleğe harcasın
yeterli ve hercekirdek icin 512 kb
AMD'nin kullandığı şuanki mimari çok fazla önbelleğe ihtiyaç duymuyor,Core ve Nehalem mimarisine kıyasla.Nedeni basitçe bu.
Getirisi %5-8 gibi,o da en iyi durumda,çok önbelleğe bağlı uygulamalarda.
Eğer daha fazla önbellek kullanılırsa çekirdeğin boyutu çok artar.Fx57'nin koydu fotoğrafta sağ tarafta görülen beyaz alan önbellek.Bir 6mb daha eklendiğini düşünün ve çekirdek boyutu artışını hesap edin.Maliyetleri çok yükseltir.