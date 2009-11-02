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AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcisi 2.8GHz'de çalışacak

9 yıl
10,9b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcisi 2.8GHz'de çalışacak
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AMD'nin önümüzdeki yıl için planladığı Thuban (Arapça'da yıldız anlamında) kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesinin detayları netleşiyor. Sunucu sistemler için hazırlanan Istanbul kod adlı Opteron ailesinin masaüstüne uyarlanmış Soket AM3 formundaki temsilcileri olması beklenen serinin Phenom II X6 çatısı altında anons edilmesi beklenirken, ilk modelin saat hızı da netleşiyor.

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edilmesi ve Leo platformu kapsamında kullanılması beklenen yeni işlemci ailesinin ilk modeli 2.8GHz'de görev yapacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli işlemcide ayrıca her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 3MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 (çekirdekler arası ortak kullanıma açık) bellek kapasitesine yer veriliyor.

Masaüstü sistemler için hazırlanan işlemcilerin oluşturduğu mevcut ürün gamı içerisinde 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition modeliyle iddialı olan AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcisi için henüz herhangi bir TDP bilgisi açıklanmamakla birlikte anakart uyumluluğu da dikkate alınarak ısıl güç tasarımının 140 Watt veya altında tutulacağı bilgisi de gündeme getiriliyor.

6 Çekirdekli Phenom II X6 (Thuban) işlemcisinin ikinci çeyrekte lanse edilmesi beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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sewger 9 yıl
muhtemelen 2 tane x3 720 nin birleşimi olabilir.
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aRiSe* 9 yıl
amd işlemciyi 8 çekirdekli yapmış olmasın :P
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VenomS 9 yıl
@tokatli6061
banada X3 720 iyi geliyordu çekirdek aşırtmayıda denemek için 785G+SB710'lu bir anakart aldım ve bingo artık elimde günlük kullandığım X4 975 var daha ne olsun C&C açık ve masa üstünde X4 800mhz'te 1v ile çalışıyor Rev C3'ler biraz geç geldi ve ön test sonuçlarını çok iyi buldum ama ben bundan sonra anca 3 nesil sonra işlemci yükseltimi yaparım
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Alx 9 yıl
Çekirdek artıyor, cache aynı, ne iş? İlk olarak cache arttırılmalı, 2. olarak ise hızını ve gecikmelerini gözden geçirmeleri lazım. i7 L3 cache 16 way, Phenomlarda 48 way... 3 kat daha hızlı diyebiliriz...
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Mete Can Karahasan 9 yıl
Önbellek her durumda işlemcinin bekleme sürelerini azaltır. Özellikle hız aşırtma yapıldığı zaman performansa katkısı %10un üstüne çıkar önbelleksiz bir işlemciyle kıyaslandığında.
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Diablo 9 yıl
Mete Can Karahasan

Önbellek her durumda işlemcinin bekleme sürelerini azaltır. Özellikle hız aşırtma yapıldığı zaman performansa katkısı %10un üstüne çıkar önbelleksiz bir işlemciyle kıyaslandığında.


Önbellek arttıkça overclock potansiyeli düşer. Malum önbellekler de çekirdek ile aynı hızda çalıştığı için, miktar arttıkça overclocklu hızda stabil olamama ihtimali artar.
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subaortik 9 yıl
Bencde 6 çekirdek normal kullanıcı için fazla 2çekirdek bile yetiyorken 6 abartı 4 seni baya bi götürür
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tokatli6061 9 yıl
destek gelmedikçe 4 çekirdekten devam
dört bile fazla x3 720 başımdan taşıyo 3300 ıgp ile :)
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scheitann 9 yıl
önbelleğin performansa katkısı ne ki ya? günlük kullanıcıların hiç bir işine yaramıyo önbellek..
tomshardware de bunun testleri detaylı olarak yapılıyo girip bi zahmet bakarsanız toplamda %5 lik bi farkın oluştuğunu görürsünüz.. bu da 70-80 usd farka değmez. profesyonel olarak kullanan kişilerin haklı olarak bu duruma itiraz etmesi normaldir. ev kullanıcısının ise haram parası warsa buyursun önbelleğe harcasın
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iscanthere 9 yıl
destek gelmedikçe 4 çekirdekten devam
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KANUNI61 9 yıl
ayrıca bence cok da gerekli deyil 6 m
yeterli ve hercekirdek icin 512 kb
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NecroCyber-777 9 yıl
AMD hala düşük cache bellekli işlemciler yapmaya devam ediyor sen 6 cekirdek işlemci yap 3-6 mb lık cache bellek koy baymaya başladı bu iş cok mu masraf ki o yüzdenmi böyle yapıyor nedenini anlayabilsek de
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Divinity 9 yıl
Evet, önbellek işlemci üretiminde maliyeti ciddi anlamda arttıran bir unsur.
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ABSOLUT 9 yıl
CELTIC FROST

AMD hala düşük cache bellekli işlemciler yapmaya devam ediyor sen 6 cekirdek işlemci yap 3-6 mb lık cache bellek koy baymaya başladı bu iş cok mu masraf ki o yüzdenmi böyle yapıyor nedenini anlayabilsek de



AMD'nin kullandığı şuanki mimari çok fazla önbelleğe ihtiyaç duymuyor,Core ve Nehalem mimarisine kıyasla.Nedeni basitçe bu.

Getirisi %5-8 gibi,o da en iyi durumda,çok önbelleğe bağlı uygulamalarda.

Eğer daha fazla önbellek kullanılırsa çekirdeğin boyutu çok artar.Fx57'nin koydu fotoğrafta sağ tarafta görülen beyaz alan önbellek.Bir 6mb daha eklendiğini düşünün ve çekirdek boyutu artışını hesap edin.Maliyetleri çok yükseltir.
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StreamRolleR 9 yıl
o.c le 3.5 ghz de çakar 24 /7 bu değerler ifade etmio birşeyi
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