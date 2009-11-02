AMD'nin 6 çekirdekli masaüstü işlemcisi 2.8GHz'de çalışacak

Tam Boyutta Gör

AMD'nin önümüzdeki yıl için planladığı Thuban (Arapça'da yıldız anlamında) kod adlı 6 çekirdekli masaüstü işlemci ailesinin detayları netleşiyor. Sunucu sistemler için hazırlanan Istanbul kod adlı Opteron ailesinin masaüstüne uyarlanmış Soket AM3 formundaki temsilcileri olması beklenen serinin Phenom II X6 çatısı altında anons edilmesi beklenirken, ilk modelin saat hızı da netleşiyor.

Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde lanse edilmesi ve Leo platformu kapsamında kullanılması beklenen yeni işlemci ailesinin ilk modeli 2.8GHz'de görev yapacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 6 çekirdekli işlemcide ayrıca her çekirdek için 512Kb olmak üzere toplamda 3MB seviye 2 ve 6MB seviye 3 (çekirdekler arası ortak kullanıma açık) bellek kapasitesine yer veriliyor.

Masaüstü sistemler için hazırlanan işlemcilerin oluşturduğu mevcut ürün gamı içerisinde 3.4GHz'de çalışan Phenom II X4 965 Black Edition modeliyle iddialı olan AMD'nin 6 çekirdekli ilk işlemcisi için henüz herhangi bir TDP bilgisi açıklanmamakla birlikte anakart uyumluluğu da dikkate alınarak ısıl güç tasarımının 140 Watt veya altında tutulacağı bilgisi de gündeme getiriliyor.

6 Çekirdekli Phenom II X6 (Thuban) işlemcisinin ikinci çeyrekte lanse edilmesi beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.